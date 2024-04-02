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Новини Відео Війна
17 209 15

Спецпризначенці атакують російську піхоту тепловими FPV-дронами. ВIДЕО

Українські військові продовжують завдавати втрат російським окупаційним військам на фронті. Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ вдарили по російській піхоті тепловими FPV-дронами, ліквідувавши кілька груп окупантів.

Служба безпеки опублікувала нове відео з підбіркою ударів дронами-камікадзе по ворогу, передає Цензор.НЕТ.

"Наші воїни забезпечили окупантам по-справжньому вибуховий настрій — всі вони продовжили "after party" вже на концерті у Кобзона, працюємо далі до повної перемоги!" - підписали відео спецпризначенці

Також дивіться: Прикордонники виявили та знищили замасковану БМП окупантів на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3911) СБУ (12809)


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Топ коментарі
+11
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02.04.2024 17:36
+8
Я вже не так за фронт переживаю як за тил....
Останні технічні новинки справді вражають!
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02.04.2024 17:36
+7
любочки наши золотые, гасить пидоров, бог в помощь
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02.04.2024 17:46
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Як таргани від діхлофосу ...
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02.04.2024 17:34 Відповісти
Я вже не так за фронт переживаю як за тил....
Останні технічні новинки справді вражають!
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02.04.2024 17:36 Відповісти
Ще б наші керманичі менше тринділи про розробки - ціни б не було..
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02.04.2024 18:02 Відповісти
У кацапов еще пол года назад были такие видосы, на тг канале того же судоплатова, как тепловизийные дроны с приборами ночного виденья наших убивают. Там секретов нету...
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03.04.2024 09:08 Відповісти
Тому наші тканину розробили - одяг з якої робить людину невидимою для тепловізорів..
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03.04.2024 09:15 Відповісти
- Пятачок! Ты слышишь это "Дж-ж-ж!"?
- Да, слышу....
- А это "Дж-ж-ж!" - неспроста!
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02.04.2024 19:24 Відповісти
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02.04.2024 17:36 Відповісти
любочки наши золотые, гасить пидоров, бог в помощь
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02.04.2024 17:46 Відповісти
Добре що в виде є в нас
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02.04.2024 17:58 Відповісти
Нєкуй шастать у коменданську годину...
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02.04.2024 18:24 Відповісти
Сльози просто мешают мені говорити .да прибарахлились пацани квартирами .только не в Одессе
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02.04.2024 19:41 Відповісти
Отличное видео, Супер! Побольше бы таких.. )
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02.04.2024 19:47 Відповісти
Не потрібно до перемоги нічого показувати, кацапи не зважають на втрати вони зважають на мавпування все своє 309 річне існування
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02.04.2024 20:22 Відповісти
Кацапи лізуть через всі щілини тільки би потрапити до Украіни
і здохнути 😡
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02.04.2024 23:28 Відповісти
Прогресивний розвиток людства - це втілені у фантастичну форму мрії людей, які в подальшому їх власним розумом та руками перетворюються в реальність...
Цілком несподівано в життя втілюється новий виток фантастики: "підземна війна "Термінатора" Роботи вже є - хоч і не наділені самостійним інтелектом Але люди навіть в темряві не відчувають себе в безпеці - тепловізори їх виявляють І вони скоро будуть змушені сховаться під землю та пересуваться короткими перебіжками від укриття до укриття
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03.04.2024 04:49 Відповісти
 
 