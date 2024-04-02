Спецпризначенці атакують російську піхоту тепловими FPV-дронами. ВIДЕО

Українські військові продовжують завдавати втрат російським окупаційним військам на фронті. Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ вдарили по російській піхоті тепловими FPV-дронами, ліквідувавши кілька груп окупантів.

Служба безпеки опублікувала нове відео з підбіркою ударів дронами-камікадзе по ворогу, передає Цензор.НЕТ.

"Наші воїни забезпечили окупантам по-справжньому вибуховий настрій — всі вони продовжили "after party" вже на концерті у Кобзона, працюємо далі до повної перемоги!" - підписали відео спецпризначенці

Також дивіться: Прикордонники виявили та знищили замасковану БМП окупантів на Херсонщині. ВIДЕО