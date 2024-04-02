Спецпризначенці атакують російську піхоту тепловими FPV-дронами. ВIДЕО
Українські військові продовжують завдавати втрат російським окупаційним військам на фронті. Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ вдарили по російській піхоті тепловими FPV-дронами, ліквідувавши кілька груп окупантів.
Служба безпеки опублікувала нове відео з підбіркою ударів дронами-камікадзе по ворогу, передає Цензор.НЕТ.
"Наші воїни забезпечили окупантам по-справжньому вибуховий настрій — всі вони продовжили "after party" вже на концерті у Кобзона, працюємо далі до повної перемоги!" - підписали відео спецпризначенці
Топ коментарі
+11 ирина ира #418568
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+8 Pawlo Kit
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+7 Тетяна Миколаївна
показати весь коментар02.04.2024 17:46
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- Да, слышу....
- А это "Дж-ж-ж!" - неспроста!
і здохнути 😡
Цілком несподівано в життя втілюється новий виток фантастики: "підземна війна "Термінатора" Роботи вже є - хоч і не наділені самостійним інтелектом Але люди навіть в темряві не відчувають себе в безпеці - тепловізори їх виявляють І вони скоро будуть змушені сховаться під землю та пересуваться короткими перебіжками від укриття до укриття