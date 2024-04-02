Український робот-камікадзе підірвав міст окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Українські захисники підірвали роботом-камікадзе українського виробництва міст у селі Іванівське Донецької області, чим суттєво ускладнили логістику росіян.

Про це повідомляє Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Ratel S — це наземний робот від розробників Brave1. Військові його використовують як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни чи бойовий модуль. Він працює дистанційно, а отже, оператор з безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж.

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