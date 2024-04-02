Український робот-камікадзе підірвав міст окупантів на Донеччині. ВIДЕО
Українські захисники підірвали роботом-камікадзе українського виробництва міст у селі Іванівське Донецької області, чим суттєво ускладнили логістику росіян.
Про це повідомляє Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Ratel S — це наземний робот від розробників Brave1. Військові його використовують як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни чи бойовий модуль. Він працює дистанційно, а отже, оператор з безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж.
Топ коментарі
+7 Чайка Київ
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+6 Олена Ткаченко
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+5 Григорий #524521
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Я не робот-
Я просто на роботі...
Що, знову "чонгар"? 👿