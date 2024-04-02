УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7758 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
11 396 14

Український робот-камікадзе підірвав міст окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Українські захисники підірвали роботом-камікадзе українського виробництва міст у селі Іванівське Донецької області, чим суттєво ускладнили логістику росіян.

Про це повідомляє Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Ratel S — це наземний робот від розробників Brave1. Військові його використовують як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни чи бойовий модуль. Він працює дистанційно, а отже, оператор з безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж.

Дивіться: Спецпризначенці атакують російську піхоту тепловими FPV-дронами. ВIДЕО

Автор: 

міст (1231) знищення (7216) Донецька область (8440)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Те, що він стоїть, не гарантія того, що ним можна користуватись.
показати весь коментар
02.04.2024 18:24
+6
Шкода дрончика
показати весь коментар
02.04.2024 18:11
+5
Эти игрушки не для мостов . Почему мост не был заминирован и подорван с гарантированным результатом после отхода ? Традиция ?
показати весь коментар
02.04.2024 19:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я не робот..
Я не робот-

Я просто на роботі...
показати весь коментар
02.04.2024 18:09 Відповісти
Шкода дрончика
показати весь коментар
02.04.2024 18:11 Відповісти
дійсно шкода, зважаючи на те що міст встояв
показати весь коментар
02.04.2024 18:16 Відповісти
Те, що він стоїть, не гарантія того, що ним можна користуватись.
показати весь коментар
02.04.2024 18:24 Відповісти
дрон вибухнув кувиркнувшись, ніякої направленості удару там не було, тому і відео коротеньке, щоб не видно було наслідки, яких не було.
показати весь коментар
02.04.2024 18:43 Відповісти
Пам*ятаєте останні слова Олександра Матросова? "%баный гололед".Тут те саме, очевидно.Оператор проспав дірку в мосту,і щоб не подарувати дрон-підірвав його.Це подібне про ціну кілограма яєць...
показати весь коментар
02.04.2024 20:02 Відповісти
Якщо наші відступали, то чому не підірвали міст "капітально"?

Що, знову "чонгар"? 👿
показати весь коментар
02.04.2024 21:26 Відповісти
показати весь коментар
02.04.2024 18:17 Відповісти
черепаха аха
показати весь коментар
02.04.2024 18:23 Відповісти
Колобок...
показати весь коментар
02.04.2024 19:11 Відповісти
Вы обратили внимание что Москва и так был не пригоден к эксплуатации!!!!😂😂😂😂😂
показати весь коментар
02.04.2024 19:26 Відповісти
МОСТ
показати весь коментар
02.04.2024 19:27 Відповісти
Эти игрушки не для мостов . Почему мост не был заминирован и подорван с гарантированным результатом после отхода ? Традиция ?
показати весь коментар
02.04.2024 19:54 Відповісти
"чонгар" 👿
показати весь коментар
02.04.2024 21:27 Відповісти
 
 