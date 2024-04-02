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Уцілілі окупанти тікають від артилерійських ударів 3 ОШБр під Авдіївкою. ВIДЕО

Піхотні групи ворога намагалися обійти українські позиції під Авдіївкою та атакувати з тилу. Окупанти не знали, що увесь цей час їх вели дрони та арта Третьої штурмової.

Вистежили рух ворога пілоти Батальйону безпілотних систем, а от артилеристи завдали точних ударів по місцю скупчення живої сили, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Спецпризначенці атакують російську піхоту тепловими FPV-дронами. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3911) 3 Окрема штурмова бригада (429)


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Боги війни ІІІ ОШБ!
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02.04.2024 20:06 Відповісти
свинособаки...
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02.04.2024 20:09 Відповісти
Розмазали як соплю на асфальті. Слава ЗСУ!
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02.04.2024 20:24 Відповісти
Вбийте їх всіх, хлопці..
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02.04.2024 20:29 Відповісти
дві падли втікло
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02.04.2024 20:35 Відповісти
теорія ймовірності в дії.....
певний відсоток виживає!
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02.04.2024 20:45 Відповісти
 
 