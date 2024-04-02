Уцілілі окупанти тікають від артилерійських ударів 3 ОШБр під Авдіївкою. ВIДЕО
Піхотні групи ворога намагалися обійти українські позиції під Авдіївкою та атакувати з тилу. Окупанти не знали, що увесь цей час їх вели дрони та арта Третьої штурмової.
Вистежили рух ворога пілоти Батальйону безпілотних систем, а от артилеристи завдали точних ударів по місцю скупчення живої сили, інформує Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
певний відсоток виживає!