Уцілілі окупанти тікають від артилерійських ударів 3 ОШБр під Авдіївкою. ВIДЕО

Піхотні групи ворога намагалися обійти українські позиції під Авдіївкою та атакувати з тилу. Окупанти не знали, що увесь цей час їх вели дрони та арта Третьої штурмової.

Вистежили рух ворога пілоти Батальйону безпілотних систем, а от артилеристи завдали точних ударів по місцю скупчення живої сили, інформує Цензор.НЕТ.

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