Окупант ріже собі горло тупим ножем, намагаючись покінчити життя самогубством. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому російський солдат намагається покінчити життя самогубством, перерізавши собі горло ножем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований момент, коли загарбник болісно та довго намагається поквитатися з життям за допомогою тупого ножа.
Днями російський солдат застрелився, вставивши дуло автомата до рота, після того, як був поранений на полі бою та залишився без руки.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+38 Oleksandr Kachmola #584402
показати весь коментар02.04.2024 20:49
+32 Александр Иванов #442761
показати весь коментар02.04.2024 20:39
+29 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар02.04.2024 20:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
из маасквы строчиш? под прокси, как я?
опрафдываеш землячка?
Інакше взагалі не зрозуміло нащо таке з собою тягати.
багнет-ніж
Попри це, все одно маю всіх повідомити, ти - москаль.
Що й довів я наочно у попередньому зауваженні.
У тебе - та сама проблема Тебе блокують не тому, що ти "стикаєшся з моїм"аккавунтом" - а з-за твого "високава интелехту" Бо правильно пишеться це іноземне слово українською мовою "акаунт"!
Акаунт (англ. account - рахунок) - 1. Обліковий запис у комп'ютерній системі. 2. Сукупність наданої інформації про користувача, засобів та прав користувача відносно багатокористувацької системи.
"Штик-ніж" - усталене поняття Це форма словосполучення, якою називають холодну зброю, що приєднана до вогнепальної, з метою розширення її функцій у ближньому бою І тому може застосовуваться без перекладу Ти ж "танк" не вимагаєш іменувать "бочкою" ("цистерною")? А саме так перекладається слово "танк" з англійської!
Лопочеш зашкварную лабуду, каторая тока подтверждает мойо обвинение, ты - москаль.
Я падаю в истерике, када москаль поучает миня транскрибировать аглицкие тэрмины.
В истерике, патамуша 100500 разов я ужэ предсказал напирьод поведение москаля и 100500 разов (панятно, шо фигурально выражаюсь? не?) получил подтверждение сваево предсказания.
Ваша порода необучаема. Вам талдычиш, шо гугель-пэрэкладач вас шкварит? А вы сирамно копипастите в ниво.
Зайди в википедию вашу и пасматри как пишэцца мовою штык-нож?
Но москалю лень..., или мозжэчок неосиливает текст на мове?
Танк? к чему ты танк припльол? фчьом логическая связь какие значения имеет аглицкое слово, к тому, шо ты ленисся перепроверять сибя на наличие зашквара? Это мааскофский метод. Быть можэт он и работает с офцой первые два раза, но потом тибя опознают по этому маркеру, не более.
Пасматри на Люсю Обдристовечь? Шпарит исчо более старательно одну и ту жэ лабуду, а над ней тока смеюцца.
Пачиму?, - удивляецца Люся?
Покачану! - отвечают ей, оглянись вакруг?исчо десятка 4-5 таких жэ упоротых москалей гаварят тваими словами, дажэ последовательность неменяют.
Ду ю андэстэнд ми, маасквич?
Штик - інша назва багнета
Штик - колись вживана синекдоха для позначення одного бійця в піхоті (аналогічно «******» у кавалерії)
Хде тут мотивировочная часть и резолютивная?
================
москвоцэнтричность тваево мировоззрения возмущает, злит.
Вот так, из раза в раз, любой москаль пихает ни к селу ни к городу каково-нибудь вашэва Толстоевскава.
А пачиму бы тибе не фспомнить пахожую ситуацыю из любой другой культуры?
Патамуша ты их незнаеш. Дажэ украинской.
Про Гамлета на аглицком языке дажэ трудно представить - ты и на русском ево нечитал.
Мине, как "украинцу" по воле случая, интересна Шэйк-спиир в оригинале первова фолио, а не современным английским языком дажэ.
А тибе, как москалю, интересен твой мир. Только он тибе понятен и патаму памятен.
Тибе это нивидно, по той жэ самой причине, каторую ты припльол из Зощенко - примитивный интеллект нефсилах осознать сваю ограниченность. Фсьо ровно так, как написано в статье в википедии об эффекте Даннинга-Крюгера.
Лицэмерить, зашывать в посты русские нарративы... нравицца быть штирлицом? или йоганом вайсом? или Павлом Судоплатовым?
А можэш фспомнить кавонить аналогичнова из украинской культуры?
ХараНодокірі якесь, аднако.
Смешно!
А Джамшут зачем?
Джамшут ставит пузырь и Ваньюшка в отрубях до утра.
Но вот - решыл не ждать када Джамшуту приспичит Маньку нагнуть и попробывал заработать на пойло. Много! Обесчали.
і от звідкіля наші предки знали в 8 сторіччі, який буде герб в московії ?
що воно їбануте, що воно під наркотою,
але можна і уявити собі і інше - шо би це падло робило з українцями
якби сaмо собі горляну не розірвало?
тобто cлава тому українському солдату, який це не допустив!
залізна-хуєта придназначена для збільшення ваги солдату нести...
стілет..
А если случицца в штыковую атаку строем сходить? А штыка нет!😫
На рассее тренируют спецназ "длинным коли!", "коротким коли!", "штык! при.....мкнуть!", "штык! от.... кинуть!" и другим фокусам.
мало.
Практической пользы - 0.
Применять ихние методики для зомбирования сваих? чужых?
А чужые нам зачем?
Рассеяны должны быть заминусованы фсе. Как можно скорее.
Те, хто москалей в плен отправляет, нужно проверять и лечить/отстреливать, в зависимости от результатов.
Вайна не место для соцыал-либералов и спортивных рыбаков.
От би якийсь умілець зібрав це докупи в одне тривале відео.