Окупант ріже собі горло тупим ножем, намагаючись покінчити життя самогубством. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому російський солдат намагається покінчити життя самогубством, перерізавши собі горло ножем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований момент, коли загарбник болісно та довго намагається поквитатися з життям за допомогою тупого ножа.

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Днями російський солдат застрелився, вставивши дуло автомата до рота, після того, як був поранений на полі бою та залишився без руки.

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