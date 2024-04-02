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Новини Відео Війна
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Окупант ріже собі горло тупим ножем, намагаючись покінчити життя самогубством. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому російський солдат намагається покінчити життя самогубством, перерізавши собі горло ножем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований момент, коли загарбник болісно та довго намагається поквитатися з життям за допомогою тупого ножа.

Також дивіться: Уцілілі окупанти тікають від артилерійських ударів 3 ОШБр під Авдіївкою. ВIДЕО

Днями російський солдат застрелився, вставивши дуло автомата до рота, після того, як був поранений на полі бою та залишився без руки.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Автор: 

армія рф (17346) самогубство (633)


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Топ коментарі
+38
Агафья випхала здохнуть, щоб їй на гробові можна було весело проводити час із Джемшутом
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02.04.2024 20:49
+32
А вдома спокійнісінько здох би від палєнки у теплі.
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02.04.2024 20:39
+29
Спочатку потрібно було вуха відрізати ,з'їсти їх,а потім горло а то не па русскі якось
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02.04.2024 20:41
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А вдома спокійнісінько здох би від палєнки у теплі.
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02.04.2024 20:39 Відповісти
Агафья випхала здохнуть, щоб їй на гробові можна було весело проводити час із Джемшутом
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02.04.2024 20:49 Відповісти
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03.04.2024 16:17 Відповісти
а казали що вони не ідейні
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03.04.2024 07:31 Відповісти
Десь на Бандерщині: старший ріже горло москалю тупим та іржавим ножем, онук питає Діду, що Ви, гостру пилку в хаті взяти не можете? Можу, але не буду, маю час та натхнення
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03.04.2024 07:48 Відповісти
Куда котиться цей світ! Люди перестали прокушувати комірець з ціаністим калієм..
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02.04.2024 20:40 Відповісти
о...аристократа знайшли чмобіка в помийній ямі
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02.04.2024 20:45 Відповісти
Попри те, що ціаністий калій випускають в паРаші його їм точно не видають і так само його не придбаєш, навіть, якщо є бажання.
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02.04.2024 20:45 Відповісти
А може він притворяється? Це ж кацапи. )))

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02.04.2024 20:53 Відповісти
Кончені...ні в натурі якісь зомбовані істоти
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02.04.2024 20:40 Відповісти
дроном могли б скинути пилку для ногтей
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02.04.2024 20:40 Відповісти
Чи рашпіль на худий кінець.
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02.04.2024 20:41 Відповісти
На худий кінець кацапа скинути рашпіль ? Так це ж ще влучити треба
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02.04.2024 20:46 Відповісти
От дурнувате...міг би порізати вени.....поздовж
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02.04.2024 20:41 Відповісти
Нехай помучиться тварюка.
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02.04.2024 21:56 Відповісти
жисть удалась...
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02.04.2024 20:40 Відповісти
может он бреется перед смертью
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02.04.2024 20:40 Відповісти
Спочатку потрібно було вуха відрізати ,з'їсти їх,а потім горло а то не па русскі якось
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02.04.2024 20:41 Відповісти
А мог бы жрать самагон в дяревне в ******..................
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02.04.2024 20:41 Відповісти
Бражку. До самогону у них терпіння не вистачає.
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02.04.2024 20:44 Відповісти
Та яке терпіння? Просто самогонний апарат дуже небезпечний для свинособак: А) Вони просто згоряють при дегустації, бо не можуть зупинитися, Б) Від неправильної експлуатації п'яним в зюзю катсапом апарат вибухає, вбивая всіх присутніх. Тож звичайний кацап просто жлуктить бражку. А цей чувак, мабуть, з Кавказу, сподівається, що якщо від ножа здохне, магомет йому подарує 50 цнотливих мусульманок в хіджабах. Це в них такі забобони від дон-дона.
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02.04.2024 23:56 Відповісти
Помножити на 130млн такий флешмоб
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02.04.2024 20:41 Відповісти
Навіщо Господь дає таким життя, як зразково ці тварюки позбавляють себе самого дорого , що в них є .
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02.04.2024 20:42 Відповісти
Безвихідь....ніхто не прийде на допомогу...поранення...нестерпна біль..
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02.04.2024 20:48 Відповісти
нестерпний біль
из маасквы строчиш? под прокси, как я?
опрафдываеш землячка?
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03.04.2024 20:55 Відповісти
А тепер уявіть собі, як потрібно промити мозги телевізором.
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02.04.2024 20:43 Відповісти
Якщо це штатний штик-ніж від АК, то простіше було поліном собі горлянку перерізати.
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02.04.2024 20:43 Відповісти
скоріш за все ..штик ніж..ним тільки взуття від болота вишкрібати
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02.04.2024 20:46 Відповісти
Здається - ні! У штик-ножа співвідношення ширини та довжини леза трохи інші Там воно довше та вузькіше
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02.04.2024 20:54 Відповісти
Наприклад столовий срібний/мельхіоровий ніж, спизжений у чиємусь домі.

Інакше взагалі не зрозуміло нащо таке з собою тягати.
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02.04.2024 21:02 Відповісти
Чортйогозна! Різкість погана Видно, що ніж однолезовий Спинка леза пряма А от вигин леза - скошене звуження у формі півмісяця Ширина біля руків"я - не менше 5-6 см Довжина - десь 15-18 см Тобто по трьох параметрах: довжині, ширині, та формі, це - не штик-ніж до АКМ
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02.04.2024 21:16 Відповісти
штык - багнет
багнет-ніж
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03.04.2024 21:03 Відповісти
Щоразу, коли стикаюся із твоїм аккавунтом, мій аккавунт блокують на тиждень щонайменше.
Попри це, все одно маю всіх повідомити, ти - москаль.
Що й довів я наочно у попередньому зауваженні.
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03.04.2024 21:08 Відповісти
У Зощенка є оповідання, у якому чоловіку пояснюють, чому на нього протокол склали за дебош в ресторані І що він наблював там, приставав до персоналу та відвідувачів, та бійку затіяв А він дивується: "А я думав, що тому, що в ресторан прийшов без галстука!"
У тебе - та сама проблема Тебе блокують не тому, що ти "стикаєшся з моїм"аккавунтом" - а з-за твого "високава интелехту" Бо правильно пишеться це іноземне слово українською мовою "акаунт"!
Акаунт (англ. account - рахунок) - 1. Обліковий запис у комп'ютерній системі. 2. Сукупність наданої інформації про користувача, засобів та прав користувача відносно багатокористувацької системи.
"Штик-ніж" - усталене поняття Це форма словосполучення, якою називають холодну зброю, що приєднана до вогнепальної, з метою розширення її функцій у ближньому бою І тому може застосовуваться без перекладу Ти ж "танк" не вимагаєш іменувать "бочкою" ("цистерною")? А саме так перекладається слово "танк" з англійської!
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04.04.2024 04:05 Відповісти
У тибя мозжэчок фунцыклирует как у обычнова москаля.
Лопочеш зашкварную лабуду, каторая тока подтверждает мойо обвинение, ты - москаль.
Я падаю в истерике, када москаль поучает миня транскрибировать аглицкие тэрмины.
В истерике, патамуша 100500 разов я ужэ предсказал напирьод поведение москаля и 100500 разов (панятно, шо фигурально выражаюсь? не?) получил подтверждение сваево предсказания.
Ваша порода необучаема. Вам талдычиш, шо гугель-пэрэкладач вас шкварит? А вы сирамно копипастите в ниво.
Зайди в википедию вашу и пасматри как пишэцца мовою штык-нож?
Но москалю лень..., или мозжэчок неосиливает текст на мове?
Танк? к чему ты танк припльол? фчьом логическая связь какие значения имеет аглицкое слово, к тому, шо ты ленисся перепроверять сибя на наличие зашквара? Это мааскофский метод. Быть можэт он и работает с офцой первые два раза, но потом тибя опознают по этому маркеру, не более.
Пасматри на Люсю Обдристовечь? Шпарит исчо более старательно одну и ту жэ лабуду, а над ней тока смеюцца.
Пачиму?, - удивляецца Люся?
Покачану! - отвечают ей, оглянись вакруг?исчо десятка 4-5 таких жэ упоротых москалей гаварят тваими словами, дажэ последовательность неменяют.
Ду ю андэстэнд ми, маасквич?
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06.04.2024 13:58 Відповісти
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06.04.2024 15:37 Відповісти
-нім. stich - «укол списом», що сходить до stechen - «колоти») - слово, що має такі значення:
Штик - інша назва багнета
Штик - колись вживана синекдоха для позначення одного бійця в піхоті (аналогічно «******» у кавалерії)
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06.04.2024 15:39 Відповісти
А к чиму ты фсьо это исследование сделал?
Хде тут мотивировочная часть и резолютивная?
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06.04.2024 18:44 Відповісти
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06.04.2024 18:55 Відповісти
У Зощенка є оповідання
================
москвоцэнтричность тваево мировоззрения возмущает, злит.
Вот так, из раза в раз, любой москаль пихает ни к селу ни к городу каково-нибудь вашэва Толстоевскава.
А пачиму бы тибе не фспомнить пахожую ситуацыю из любой другой культуры?
Патамуша ты их незнаеш. Дажэ украинской.
Про Гамлета на аглицком языке дажэ трудно представить - ты и на русском ево нечитал.
Мине, как "украинцу" по воле случая, интересна Шэйк-спиир в оригинале первова фолио, а не современным английским языком дажэ.
А тибе, как москалю, интересен твой мир. Только он тибе понятен и патаму памятен.
Тибе это нивидно, по той жэ самой причине, каторую ты припльол из Зощенко - примитивный интеллект нефсилах осознать сваю ограниченность. Фсьо ровно так, как написано в статье в википедии об эффекте Даннинга-Крюгера.
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06.04.2024 18:46 Відповісти
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06.04.2024 18:54 Відповісти
Такой вапрос возник: а зачем тибе быть на этом сайте?
Лицэмерить, зашывать в посты русские нарративы... нравицца быть штирлицом? или йоганом вайсом? или Павлом Судоплатовым?
А можэш фспомнить кавонить аналогичнова из украинской культуры?
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06.04.2024 19:02 Відповісти
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06.04.2024 19:04 Відповісти
Нехватка наркоза приводит к руской военно-полевой хирургии. орки, не занимайтесь самолечением, дождитесь своего дрона спасителя.
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02.04.2024 20:43 Відповісти
Гланди видаляє, віртуоз…
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02.04.2024 21:25 Відповісти
"Рукожопы"! Навіть ножа нездатні наточить нормально!
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02.04.2024 20:48 Відповісти
***** повинно повторити за цим щасливчиком.
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02.04.2024 20:49 Відповісти
Навіть здохнути в них виходить через дупу.
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02.04.2024 20:51 Відповісти
От тупа істота. Замість того шоб перерізати горлянку свому командиру, воно собі горлянку піляє.
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02.04.2024 20:51 Відповісти
"Да что ж вы так убиваетесь? Вы же так никогда не убъётесь!"
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02.04.2024 20:53 Відповісти
ХараНодокірі якесь, аднако.
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02.04.2024 21:03 Відповісти
...це ж наскільки харашО диветься холопам ***** в їхніх і.о.бєнях, що зарізати себе в Україні цим дебілам - за щастя, як джек-пот, як майже новий унітаз?
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02.04.2024 21:05 Відповісти
Видео дня. Только нахрена было так далеко ехат
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02.04.2024 21:31 Відповісти
у нас ножи острее
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02.04.2024 21:38 Відповісти
ти шось не те *********
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02.04.2024 23:26 Відповісти
Артист.
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02.04.2024 21:41 Відповісти
Перформанс артіст.
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02.04.2024 21:44 Відповісти
Мене давно не тішать ці відео. Цікаво і корисно було б висвітлити проблему самогубств в Україні. Особливо в армії.
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02.04.2024 21:43 Відповісти
Навіщо вам це? Звісно самогубства у нас є, але в десятки разів менше, ніж у кацапів. До речі, багато хто думає, що у кацапів теж багато відосиків, де їх дрони убивають наших солдатів, але це не так, і (згідно недавно опублікованої статистики) останні 2-3 місяці наших відосиків приблизно в 4 рази більше, ніж кацапських, хоча пів-року тому було приблизно однаково
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02.04.2024 22:03 Відповісти
Добре якщо так. Я про те щоб зменшити самогубства в армії України. Щоб проаналізували чому накладають руки на себе люди і прибрали ці причини геть.
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02.04.2024 22:06 Відповісти
Люда, тибе выпала дарога фслед за "русским ваенным корабльом".
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03.04.2024 21:22 Відповісти
Ви вже там.
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05.04.2024 11:01 Відповісти
ти явно не дивишся російські телеграмм канали. Інформація про втрати України подається абсолютно відзеркалено як у Бутусова, тіж страшні відео, фото, допити полоненних...... Усе те саме..........
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03.04.2024 16:09 Відповісти
Якби я прийняв стільки наркоти, скільки й він, то може б теж порізав собі горло. Але без наркоти чи алкоголю не зміг би, а може й з автомату не зміг би (хоча підірвати гранату, думаю, духу хватило б). Тому визивають уважуху римляни, які любили встромити в себе меч в таких ситуаціях
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02.04.2024 21:58 Відповісти
Ну росіяни і алкоголь це споріднені речовини з дитинства.
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02.04.2024 22:05 Відповісти
Получілося? Трєвожна как-то... Дрончик тачілку не скинув... Шершні де?
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02.04.2024 22:21 Відповісти
Млять, ну почему нельзя было это все дома, в Малых Обсерах сделать?! Что блин за тупой такой народец, ехать валяться в чужой грязи, когда можно прямо у себя дома, на удобной печи? Еще и Маньку свою мог бы припороть, кретин.
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02.04.2024 23:17 Відповісти
Маньку свою мог бы припороть?
Смешно!
А Джамшут зачем?
Джамшут ставит пузырь и Ваньюшка в отрубях до утра.
Но вот - решыл не ждать када Джамшуту приспичит Маньку нагнуть и попробывал заработать на пойло. Много! Обесчали.
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03.04.2024 21:28 Відповісти
артіст.. притворяється. Шоп аж так затупити ніж, то тра' кувати по ньому молотком. Ізображає суїцид, паскуда!
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02.04.2024 23:23 Відповісти
Ногами не дригає. Видно, хребет перебило. Тому перспективи дійсно не дуже хороші в такій ситуації.
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02.04.2024 23:26 Відповісти
перспективи не дуже хороші 🤣 😂 😃
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03.04.2024 21:31 Відповісти
це шоп на війні не було вогнепальної зброї чи гранати? брехня!
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02.04.2024 23:27 Відповісти
натягнутися на черенок від лопати було б скепніше..
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02.04.2024 23:42 Відповісти
Оскара!
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03.04.2024 00:26 Відповісти
Воно нездібне навіть покінчити з собою.
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03.04.2024 00:31 Відповісти
Тупоголове з тупим ножем...
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03.04.2024 00:54 Відповісти
у казці про Котигорошка на Калиновому мосту є такий момент, що змію гориничу одну голову відрубаєш - а виростає дві нових

і от звідкіля наші предки знали в 8 сторіччі, який буде герб в московії ?
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03.04.2024 01:08 Відповісти
Тупий кацап, не міг ніж погострити?
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03.04.2024 01:27 Відповісти
Кацап виявився тупіше ножа.
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03.04.2024 02:40 Відповісти
можна уявляти собі все що завгодно,
що воно їбануте, що воно під наркотою,
але можна і уявити собі і інше - шо би це падло робило з українцями
якби сaмо собі горляну не розірвало?
тобто cлава тому українському солдату, який це не допустив!
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03.04.2024 06:02 Відповісти
штик-ніж.
залізна-хуєта придназначена для збільшення ваги солдату нести...
стілет..
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03.04.2024 06:22 Відповісти
Ну пачиму?
А если случицца в штыковую атаку строем сходить? А штыка нет!😫
На рассее тренируют спецназ "длинным коли!", "коротким коли!", "штык! при.....мкнуть!", "штык! от.... кинуть!" и другим фокусам.
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03.04.2024 21:37 Відповісти
Так ось воно яке те харакірі!!!
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03.04.2024 09:16 Відповісти
Тупой, їщо тупєє ))
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03.04.2024 09:31 Відповісти
Сепуку па-русскі
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03.04.2024 12:12 Відповісти
патронів нема?
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03.04.2024 13:27 Відповісти
вражаюча зневага до життя, навіть - власного. кацапи - не люди.
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03.04.2024 15:23 Відповісти
Я чогось не розумію чому ми так сміємося з таких випадків. Якщо противник вибирає смерть аби не попасти в полон, то це означає, що ми маємо справу з мотивованими солдатами, які будуть битися до останнього патрона. Як і чому їх вдалося так зазомбувати-це вже інша справа, але це є фактом. Отже ми воюємо з мотивованою армією і смішного та радісного тут мало. В росії також немає проблем з мобілізацією: стоять черги. А про нас так не скажеш. Ось тут дійсно радісного
мало.
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03.04.2024 16:42 Відповісти
А тибе зачем это фсьо?
Практической пользы - 0.
Применять ихние методики для зомбирования сваих? чужых?
А чужые нам зачем?
Рассеяны должны быть заминусованы фсе. Как можно скорее.
Те, хто москалей в плен отправляет, нужно проверять и лечить/отстреливать, в зависимости от результатов.
Вайна не место для соцыал-либералов и спортивных рыбаков.
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03.04.2024 21:50 Відповісти
З початку повномасштабної війни бачив точно більше 50 епізодів, де орки вкорочували собі віку.
От би якийсь умілець зібрав це докупи в одне тривале відео.
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03.04.2024 19:06 Відповісти
 
 