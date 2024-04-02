Прикордонники взяли в полон трьох окупантів на Донецькому напрямку. ВIДЕО

Трьох окупантів взяли у полон прикордонники на Донецькому напрямку. Залишившись без їжі та зв’язку після бою в районі Новомихайлівки, троє російських військовослужбовців здалися у полон. Прикордонники разом з десантниками евакуювали окупантів з позицій у безпечне місце.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДПСУ.

Усі затримані – бійці з 10-танкового полку: стрілець та двоє рядових підрозділу військ РХБ захисту. Загарбники зізналися, що приїхали на війну, аби заробити грошей. Тому підписали контракт і очікували на свої 200 тисяч рублів.

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