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Прикордонники взяли в полон трьох окупантів на Донецькому напрямку. ВIДЕО

Трьох окупантів взяли у полон прикордонники на Донецькому напрямку. Залишившись без їжі та зв’язку після бою в районі Новомихайлівки, троє російських військовослужбовців здалися у полон. Прикордонники разом з десантниками евакуювали окупантів з позицій у безпечне місце.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДПСУ.

Усі затримані – бійці з 10-танкового полку: стрілець та двоє рядових підрозділу військ РХБ захисту. Загарбники зізналися, що приїхали на війну, аби заробити грошей. Тому підписали контракт і очікували на свої 200 тисяч рублів.

Також дивіться: Повні машини героїв "СВО" повернулись в Росію з бойових дій, що відбувались на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) Держприкордонслужба ДПСУ (5974) полонені (2261)


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Немає сенсу слухати маячню цих кончених. Все вони зарані зазубрили для такого випадку. Це як в 2014-му та в кінці лютого 2022-го тіпа ані нє зналі і думалі шо на учєнія прієхалі. Все вони ці відморозки знали і розуміли куди і для чого вони йдуть.
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02.04.2024 23:05 Відповісти
Время для оху...тельных историй. Морды этих фантазеров нах замылили?
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02.04.2024 23:11 Відповісти
Падаль кацапська! Коли вже повиздихає ця теріторія падалі!
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02.04.2024 23:34 Відповісти
Між іншим, беззбройних українських військових, котрі здавались в полон в Марʼїнці розстрілювали українські громадяни, зрадники з українськими призвищами. Скільки українців добровільно йшли на роботу до кацапів в тюрми, щоб охороняти і навіть приймали участь в допитах своїх сусідів!? Звідки такі виродки беруться в Україні
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03.04.2024 00:19 Відповісти
Пи..дят все, но особенно в кожаной куртке, в Раше точно пойманных на улице не заставляют подписывать контракт, хватает просто желающих заработать
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03.04.2024 00:46 Відповісти
"заставили подписать контракт"

Не хотел бы, не подписывал бы. Это наёмники. Наёмные убийцы.
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03.04.2024 00:52 Відповісти
Хтось із таких розстрілює наших поранених полонених.
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03.04.2024 01:02 Відповісти
Ну от і нах... вони нам потріібні?
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03.04.2024 05:24 Відповісти
 
 