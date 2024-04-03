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Прикордонники знищили ворожий "Муром-М" на Харківщині. ВIДЕО

Під час проведення аеророзвідки на Харківському напрямку бійці бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" виявили чергове "око" окупантів, а саме: комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Перевірити технічний засіб окупантів навідався FPV-дрон прикордонників та влучно знищив його", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія дронів за тиждень ліквідувала понад 150 окупантів та уразила 20 ворожих танків, 39 бойових броньованих машин, 66 гармат і 9 складів. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) Харківщина (6054) знищення (7221) техніка (1825)


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Респект нашим прикордонникам 👍🏼🙏🏼❤️
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03.04.2024 13:30 Відповісти
Эх хорошо вдарил.. )
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03.04.2024 15:14 Відповісти
 
 