Прикордонники знищили ворожий "Муром-М" на Харківщині. ВIДЕО

Під час проведення аеророзвідки на Харківському напрямку бійці бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" виявили чергове "око" окупантів, а саме: комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Перевірити технічний засіб окупантів навідався FPV-дрон прикордонників та влучно знищив його", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія дронів за тиждень ліквідувала понад 150 окупантів та уразила 20 ворожих танків, 39 бойових броньованих машин, 66 гармат і 9 складів. ІНФОГРАФІКА