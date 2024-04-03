Прикордонники знищили ворожий "Муром-М" на Харківщині. ВIДЕО
Під час проведення аеророзвідки на Харківському напрямку бійці бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" виявили чергове "око" окупантів, а саме: комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
"Перевірити технічний засіб окупантів навідався FPV-дрон прикордонників та влучно знищив його", - йдеться у повідомленні.
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Amber
показати весь коментар03.04.2024 13:30 Відповісти Мені подобається 2
Anders Steiberg #582767
показати весь коментар03.04.2024 15:14 Відповісти Мені подобається 0
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