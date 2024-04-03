Нацгвардія знищила центр управління РЕБ окупантів та антени. ВIДЕО
На Запорізькому напрямку бійці Нацгвардії за допомогою дронів знищили центр управління РЕБ. Також вдалось ліквідувати антени та інші засоби зв’язку ворога.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Нацгвардію України.
На відео можна помітити, як дрони попадають точно в ціль.
Нагадаємо, воїни бригад Національної гвардії щоденно нищать техніку та особовий склад ворога на Лиманському напрямку.
Аеророзвідники бригади НГУ "Хартія" за допомогою дрона встановили прапор України на опорі високовольтної лінії над позиціями окупантів.
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Bob Fayn
показати весь коментар03.04.2024 15:30 Відповісти Мені подобається 0
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Pogrebok Грибів
показати весь коментар03.04.2024 15:45 Відповісти Мені подобається 0
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