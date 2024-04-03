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Проблеми розвитку дронових військ | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі поділиться своїми думками щодо основних проблем розвитку військ дронів у Збройних Силах України.

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Автор: 

Бутусов Юрій (3589) дрони (4689)


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проблема на літеру Ze
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03.04.2024 20:04 Відповісти
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03.04.2024 20:08 Відповісти
Єдина проблема дронових військ - Зєля.

Вибори
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03.04.2024 20:12 Відповісти
та ще купа генералів...
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03.04.2024 21:14 Відповісти
Зєля це не проблема . Він - ніхто . Він пішак на шаховій дошці . Ним у грі маніпулюють як хочуть , і переставляють куди хочуть . Раніше це робив Бєня , тепер інші . Можуть і пожертвувати , якщо буде потреба .
Справжня проблема не він , а українське суспільство .
Зєлі ж не приходять - нізвідки , вони результат невміння українського суспільства обирати собі владу . Результат політичної близькозорості українців , нерозбірливості в політиках ..
От - один " зєля " вже в нас був , ну вигнали його в Ростов , і ЩО ? Щось змінилось .?
Тепер на його місці інший , такий же самий по суті , тільки молодший . І теж - законно обраний українським нарідом . Ну виженемо і цього , а де гарантії що за ним не прийде ще один " Зєля " .? А нема жодних . Тому це все нагадує - біг по замкнутому колу . Україні як пороблено .
Змінитися має саме суспільство . Тоді з'явиться надія що всі ці - Зєлі зникнуть з нашого життя .
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04.04.2024 12:07 Відповісти
ПРОСТО бюрократичний жах. колгосп и рудимент совка на фото. Слава волонтерам та захистникам !!!
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03.04.2024 22:15 Відповісти
 
 