Проблеми розвитку дронових військ | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі поділиться своїми думками щодо основних проблем розвитку військ дронів у Збройних Силах України.
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Справжня проблема не він , а українське суспільство .
Зєлі ж не приходять - нізвідки , вони результат невміння українського суспільства обирати собі владу . Результат політичної близькозорості українців , нерозбірливості в політиках ..
От - один " зєля " вже в нас був , ну вигнали його в Ростов , і ЩО ? Щось змінилось .?
Тепер на його місці інший , такий же самий по суті , тільки молодший . І теж - законно обраний українським нарідом . Ну виженемо і цього , а де гарантії що за ним не прийде ще один " Зєля " .? А нема жодних . Тому це все нагадує - біг по замкнутому колу . Україні як пороблено .
Змінитися має саме суспільство . Тоді з'явиться надія що всі ці - Зєлі зникнуть з нашого життя .