Знищене окупантами село Первомайське поблизу Донецька. ВIДЕО безпілотника
Окупанти пошкодили чи зруйнували усі будівлі у селі Первомайське поблизу Донецька.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, руйнування у селі зафільмував український безпілотник.
Первомайське - село Очеретинської селищної громади Покровського району Донецької області. До війни у селі мешкало понад дві тисячі людей.
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здохніть прокляті дикуни козломорді. ви ніколи не станете людьми, завжди залишитесь напівтваринами.