Знищене окупантами село Первомайське поблизу Донецька. ВIДЕО безпілотника

Окупанти пошкодили чи зруйнували усі будівлі у селі Первомайське поблизу Донецька.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, руйнування у селі зафільмував український безпілотник.

Первомайське - село Очеретинської селищної громади Покровського району Донецької області. До війни у селі мешкало понад дві тисячі людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Попри щоденні обстріли у Часовому Яру на Донеччині залишаються 785 осіб, - глава МВА Чаус