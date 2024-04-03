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Знищене окупантами село Первомайське поблизу Донецька. ВIДЕО безпілотника

Окупанти пошкодили чи зруйнували усі будівлі у селі Первомайське поблизу Донецька.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, руйнування у селі зафільмував український безпілотник.

Первомайське - село Очеретинської селищної громади Покровського району Донецької області. До війни у селі мешкало понад дві тисячі людей.

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Автор: 

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****** сарана кацапська!! Після себе залишають суцільні руїни..
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03.04.2024 15:46 Відповісти
Кожного разу, коли йду вулицями свого міста, бачу з якою любов"ю містяни прикрашають свій світ, намагаються зробити його затишним, красивим, всюди клумби вищищені від минулорічного листя, квіточки посаджені, покрашені парканчики, чисто, навіть бруду немає. І щоразу в мене в очах виникають сльози, думаю, ну як так, ну чому якась гидота, якісь варвари, дикуни, покидьки вважають себе в праві знищувати це все, все, що українці зробили у своїх містах та селах з такою любов"ю!! Немає відповіді, знаю, але щоразу болить душа.
здохніть прокляті дикуни козломорді. ви ніколи не станете людьми, завжди залишитесь напівтваринами.
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03.04.2024 15:54 Відповісти
 
 