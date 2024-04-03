Бійці 63 ОМБр вдарили по позиціях окупантів наземним дроном. ВIДЕО

Воїни 63-ої окремої механізованої бригади в декілька підходів на наземному дроні підклали окупантам міни, після чого бійці дистанційно підірвали ворожі окопи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал СтратКом ЗСУ, наші дрони не лише літають, але й не менш продуктивно їздять.

"Ця машинка з позивним "Динамо" регулярно підкладає на позиції РФ різноманітні сюрпризи з феєрверками", — описали бійці свою зброю.

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