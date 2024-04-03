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Бійці 63 ОМБр вдарили по позиціях окупантів наземним дроном. ВIДЕО

Воїни 63-ої окремої механізованої бригади в декілька підходів на наземному дроні підклали окупантам міни, після чого бійці дистанційно підірвали ворожі окопи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал СтратКом ЗСУ, наші дрони не лише літають, але й не менш продуктивно їздять.

"Ця машинка з позивним "Динамо" регулярно підкладає на позиції РФ різноманітні сюрпризи з феєрверками", — описали бійці свою зброю.

Дивіться: Аеророзвідники підрозділу "Shadow" знищили 12 ворожих САУ. ВIДЕО

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знищення (7221) дрони (4689) 63 ОМБр (101)


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У тебе в голові?
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03.04.2024 17:18 Відповісти
Гарна робота-всім виконавцям респект...
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03.04.2024 17:11 Відповісти
Абалдєть Так недовго і Термінатор почне воювати.
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03.04.2024 17:17 Відповісти
Літаючі, плаваючі, наземні дрони....
Давайте вже підземні дрони - щоб кацапів і в норах палити !!!
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03.04.2024 17:20 Відповісти
В кінці відео щось гарно бумкнуло, шкода перед цим один кацап встиг утекти.
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03.04.2024 17:48 Відповісти
Офігенно! Слава захисникам!
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03.04.2024 18:05 Відповісти
Чудово. Але підозрюю що цей візочок може бут дуже вразливим коли на камінюки наїде чи на ямку яку і перекинеться, і буде безпорадним як черепаха. тут треба ювелірна робота оператора.. Чи як?
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03.04.2024 19:12 Відповісти
О Україна вже роботів засилає до нір кацапів
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03.04.2024 20:16 Відповісти
 
 