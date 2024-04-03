FPV-дрони знищили ворожий танк у районі села Роботине. ВIДЕО
Дрони-камікадзе знищили російський танк у районі села Роботине на Запоріжжі.
Відповідне відео опублікували у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.
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Kucher
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ВІКТОР #474355
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Alexandr Петров
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Микола Січень #486030
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Vik Tor #521724
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