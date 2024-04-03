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FPV-дрони знищили ворожий танк у районі села Роботине. ВIДЕО

Дрони-камікадзе знищили російський танк у районі села Роботине на Запоріжжі.

Відповідне відео опублікували у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни 28 ОМБр знищили місце дислокації ворожого особового складу на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

танк (2064) знищення (7221)


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Якщо й було знищення, то воно не на цьому відео.
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03.04.2024 22:45 Відповісти
Що це було?
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03.04.2024 22:51 Відповісти
...це був один із "знищених" 7009 танків на сьогодні...
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03.04.2024 23:03 Відповісти
Гроші куди скидати,чи не треба?
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03.04.2024 23:03 Відповісти
краску покарябало. а не знищило.
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04.04.2024 08:44 Відповісти
 
 