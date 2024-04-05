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Новини Відео Війна
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Каховська ГЕС у перші хвилини після підриву. ВIДЕО з телефона окупанта

У мережі опублікований відеозапис з телефона окупанта, який зафільмував Каховську ГЕС у перші хвилини після підриву.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, вірогідніше за все, зроблений окупантом із 205-ї бригади армії РФ.

"Архівне відео, що з'явилося в мережі лише зараз. Військовослужбовець 205-ї бригади ЗС РФ, яка, як вважається, була виконавцем підриву Каховської ГЕС, сміючись і потішаючись знімає перші хвилини наслідків страшного злочину країни-терориста", - зазначається у дописі до публікації.

Автор: 

Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+36
А даже здесь на форуме находились особо альтернативно одаренные, которые писали что с подрывом не все так однозначно и плотина рухнула от нашей ракетной атаки и напора "большой воды". Надеюсь уже заткнулись эти "эксперды".
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05.04.2024 14:12
+29
Ще питання є, хто підірвав греблю? ООН , як там цивільні об'єкти?
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05.04.2024 14:13
+24
Жахлива катастрофа в нашій краіні ,
а кацапське бидло радісно споглядали на цю трагедію 😡
Здохніть , кляті москалі 🤬
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05.04.2024 14:15
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А даже здесь на форуме находились особо альтернативно одаренные, которые писали что с подрывом не все так однозначно и плотина рухнула от нашей ракетной атаки и напора "большой воды". Надеюсь уже заткнулись эти "эксперды".
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05.04.2024 14:12 Відповісти
Треба бути ДЕБІЛОМ щоб повірити що дамба яка розрахована на ядерний вибух впала від пари звичайних ракет.
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05.04.2024 15:17 Відповісти
Ти лише зараз помітив, що на цензорі половина кремлівських ботів?
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05.04.2024 16:25 Відповісти
ботів менше, довбнів більше....
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05.04.2024 16:41 Відповісти
просто пдрси
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05.04.2024 14:13 Відповісти
Katsapus ********* vulgarius (лат.)
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05.04.2024 15:38 Відповісти
Ще питання є, хто підірвав греблю? ООН , як там цивільні об'єкти?
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05.04.2024 14:13 Відповісти
ООН не хоче висловити сурбованість ?
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05.04.2024 14:13 Відповісти
Теріторія падалі під назвою ,,рашка" має зникнути з землі!!!
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05.04.2024 14:13 Відповісти
Зеля, нужно было просто разминировать чонгар да? Капец, лошара.
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05.04.2024 14:14 Відповісти
Да не лошара он, он всё делал абсолютно сознательно. Это по другому называется
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05.04.2024 14:58 Відповісти
А внук НКВДиста по іншому не може.
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05.04.2024 15:06 Відповісти
Это не первые минуты. Писали что подрыв был ночью. А на видео уже день
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05.04.2024 14:14 Відповісти
Жахлива катастрофа в нашій краіні ,
а кацапське бидло радісно споглядали на цю трагедію 😡
Здохніть , кляті москалі 🤬
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05.04.2024 14:15 Відповісти
А виявилось що дарма кацапи ії взагалі підривали. 🤦
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05.04.2024 14:16 Відповісти
Дарма?
Вже була інформація, що через дамбу мали пройти ЗСУ і вдарити оркам в тил.
Пройшли? Вдарили? ******* контрнаступили?
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05.04.2024 15:41 Відповісти
Так а я про що. Контрнаступ виявився таким офуїтєльним, що кацапи дарма пересрали на початку. Впевнений, що Нова Каховка та Олешки спокійно собі були б і дальніше окуповані, навіть якби греблю не підірвали.
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05.04.2024 16:43 Відповісти
Ну ви ж не приїхали помогати, то хлопці контрнаступили як могли. Без вас не справилися
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05.04.2024 17:04 Відповісти
Та вже б хто не приїхав, а результат буде однаковий.
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05.04.2024 17:09 Відповісти
Ну вам-то чого переживать, устриці не в Каховському водосховищі водяться.
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05.04.2024 17:24 Відповісти
які ще докази потрібні..., світ тоді дуже мляво відреагував на цю страшну подію...., тому реагувати потрібно нам, - й наші далекобійні дрони чи найкраща наша реакція...
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05.04.2024 14:18 Відповісти
Зранку 6 червня ОК "Південь" повідомили, що в ніч проти вівторка https://tsn.ua/ato/rosiyski-okupanti-pidirvali-kahovsku-ges-2344243.html російські окупанти підірвали Каховську ГЕС . В ОВА інформацію підтвердили і заявили про евакуацію людей на правобережній частині річки Дніпро.

Це точно не про перші хвилини
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05.04.2024 14:21 Відповісти
За убийство одного человека
Убийцу посадят
Иногда на пожизненное
А за убийство сотен тысяч человек
УБИЙЦЕ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ
Нужно ли это понимать так,
Что не стоит заморачиваться на одиночное убийство?
А надо сразу готовить себя к массовым убийствам
Тогда ты уважаемый в мире человек
С невероятной популярностью
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05.04.2024 14:22 Відповісти
Хахлєсамєпадарвалє. Пам'ятаєте?
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05.04.2024 14:32 Відповісти
Лишь бы небыла ескалации? Или где все ети ************ которые нас пугают ескалацией?
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05.04.2024 14:36 Відповісти
И заметте как етим русофашистам смешно. И никто из ************* не говорил про етот теракт который убил людей мирно спавший в своих домах и постелях. Зато про пару десятков рашистов в Крокусе весь мир гудит и сожаления выражает.
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05.04.2024 14:39 Відповісти
покажите это видео партнерам, которые не поддерживают удары по НПЗ рф
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05.04.2024 14:53 Відповісти
глаз цепляют ящики с цветами в коридоре, на фоне всего происходящего....
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05.04.2024 14:57 Відповісти
Люди будували, вона служила людям стільки років, а якесь вонюче нікчемна ********** падаль все зруйнувала і ще хизується цим... Де ******** оонА? Чи вона піклується про кацапсячі нпз?
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05.04.2024 15:04 Відповісти
Шкода, що не подохла там вся ця шваль, з телефонами.
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05.04.2024 15:05 Відповісти
Нажаль кацапа не змило потоком....
Питання про гуманість до кацапів коли вони потрапляють в наш полон, чи не треба їм виколювати одне око чи підрізати пальці які тиснуть на спуковий гачок щоб більше не могли ніколи з автомата стріляти.
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05.04.2024 15:14 Відповісти
 
 