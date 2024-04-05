Каховська ГЕС у перші хвилини після підриву. ВIДЕО з телефона окупанта

У мережі опублікований відеозапис з телефона окупанта, який зафільмував Каховську ГЕС у перші хвилини після підриву.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, вірогідніше за все, зроблений окупантом із 205-ї бригади армії РФ.

"Архівне відео, що з'явилося в мережі лише зараз. Військовослужбовець 205-ї бригади ЗС РФ, яка, як вважається, була виконавцем підриву Каховської ГЕС, сміючись і потішаючись знімає перші хвилини наслідків страшного злочину країни-терориста", - зазначається у дописі до публікації.