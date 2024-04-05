Каховська ГЕС у перші хвилини після підриву. ВIДЕО з телефона окупанта
У мережі опублікований відеозапис з телефона окупанта, який зафільмував Каховську ГЕС у перші хвилини після підриву.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, вірогідніше за все, зроблений окупантом із 205-ї бригади армії РФ.
"Архівне відео, що з'явилося в мережі лише зараз. Військовослужбовець 205-ї бригади ЗС РФ, яка, як вважається, була виконавцем підриву Каховської ГЕС, сміючись і потішаючись знімає перші хвилини наслідків страшного злочину країни-терориста", - зазначається у дописі до публікації.
Топ коментарі
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+29 Константин Гриценко #507812
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а кацапське бидло радісно споглядали на цю трагедію 😡
Здохніть , кляті москалі 🤬
Вже була інформація, що через дамбу мали пройти ЗСУ і вдарити оркам в тил.
Пройшли? Вдарили? ******* контрнаступили?
Це точно не про перші хвилини
Убийцу посадят
Иногда на пожизненное
А за убийство сотен тысяч человек
УБИЙЦЕ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ
Нужно ли это понимать так,
Что не стоит заморачиваться на одиночное убийство?
А надо сразу готовить себя к массовым убийствам
Тогда ты уважаемый в мире человек
С невероятной популярностью
Питання про гуманість до кацапів коли вони потрапляють в наш полон, чи не треба їм виколювати одне око чи підрізати пальці які тиснуть на спуковий гачок щоб більше не могли ніколи з автомата стріляти.