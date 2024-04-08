Тіла окупантів валяються навколо підбитої російської БМП-2. ВIДЕО
Українські воїни із 47-ї ОМБр "Магура" ліквідували штурмову групу окупантів, які прорвалися у село Бердичі на бронемашині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти знищення окупантів.
"Черговий штурм окупантів ефектно відбитий воїнами 47-ї окремої механізованої бригади. Щодня російські війська силами піхоти та техніки трьох бригад намагаються взяти населений пункт Бердичі на авдіївському напрямку. Цій ворожій БМП-2 з десантом вдалося прорватися в село, проте машину було негайно зупинено пілотами роти ударних БПЛА Strike Drones Company за допомогою FPV-дрону, які ще на ходу ліквідували чотирьох окупантів. А побратими із 26-го окремого стрілецького батальйону 47-ї бригади розставили крапки над "і", розмотавши решту штурмовиків, які навіть не встигли відійти від БМП і взяти в руки зброю", - зазначає у дописі автор публікації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1bwdp9f/ua_108th_territorial_defense_brigade_used_fpv/
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1bz94d7/graphic_ua_47th_mechanized_brigades_strike_drones/
А здесь вообще жесть! Кацапы приехали на вроде новом или отремонтированном танке. Полный БК, а на пушке заглушка. Танкисты, не произведя ни одного выстрела, куда-то съе..лись. Рядом ошивалась перхота, а потом.... короче, кацапский дебилизм зашкаливает.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1bysmv1/fascinating_video_from_ua_47th_brigade_strike/
Комбат (вжавшись в глубь окопа и поспешно натягивая сброшенную близким разрывом каску): "Наши пошли! Движемся вперёд к позициям противника! Удалось подавить минометами 2 огневые точки".
Комполка - Комбригу: "Батальон "Каннибал" ворвался в первую линию окопов! Враг отступает!"
Комбриг-Комдиву: "Подходим ко второй линии обороны! Огневые точки врага уничтожены. Взяты трофеи!"
Комдив - Комкору: "Ломаем третью полосу обороны на окраине села! На поле боя… э-э-э… 50 вражеских трупов".
Комкор-Командарму: "Ведём уличные бои … (смотрит на Яндекс-карту) в районе 2-го сельпо! Взяли парикмахерскую и ларёк с мороженым! Сотня трупов врага!"
Пресс-секретарь одной из Нарядных Милиций: "По имеющимся данным, 5009-я бригада украинских националистов оставляет Малые Выпердыши, бросая боевую технику!"
Главный Болтун-по-телевизору: "Сегодня наши войска четвёртый день подряд освободили посёлок городского типа Малые Выпердыши и скоро подойдут к Киеву! Уничтожено… э-э-э… до 500 националистов".
От 10 до 12 уцелевших бойцов батальона отходят на исходные позиции, вытаскивая своих раненых.."
- Ми квам заєхалі начас,
Ану скарєй любіте нас...
-- не догонишь!
Пели они песню
-- не поймёшь!
войныπ..3ды?
Да, да очень хотят 🤪