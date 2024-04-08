Тіла окупантів валяються навколо підбитої російської БМП-2. ВIДЕО

Українські воїни із 47-ї ОМБр "Магура" ліквідували штурмову групу окупантів, які прорвалися у село Бердичі на бронемашині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти знищення окупантів.

"Черговий штурм окупантів ефектно відбитий воїнами 47-ї окремої механізованої бригади. Щодня російські війська силами піхоти та техніки трьох бригад намагаються взяти населений пункт Бердичі на авдіївському напрямку. Цій ворожій БМП-2 з десантом вдалося прорватися в село, проте машину було негайно зупинено пілотами роти ударних БПЛА Strike Drones Company за допомогою FPV-дрону, які ще на ходу ліквідували чотирьох окупантів. А побратими із 26-го окремого стрілецького батальйону 47-ї бригади розставили крапки над "і", розмотавши решту штурмовиків, які навіть не встигли відійти від БМП і взяти в руки зброю", - зазначає у дописі автор публікації.

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