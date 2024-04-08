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Тіла окупантів валяються навколо підбитої російської БМП-2. ВIДЕО

Українські воїни із 47-ї ОМБр "Магура" ліквідували штурмову групу окупантів, які прорвалися у село Бердичі на бронемашині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти знищення окупантів.

"Черговий штурм окупантів ефектно відбитий воїнами 47-ї окремої механізованої бригади. Щодня російські війська силами піхоти та техніки трьох бригад намагаються взяти населений пункт Бердичі на авдіївському напрямку. Цій ворожій БМП-2 з десантом вдалося прорватися в село, проте машину було негайно зупинено пілотами роти ударних БПЛА Strike Drones Company за допомогою FPV-дрону, які ще на ходу ліквідували чотирьох окупантів. А побратими із 26-го окремого стрілецького батальйону 47-ї бригади розставили крапки над "і", розмотавши решту штурмовиків, які навіть не встигли відійти від БМП і взяти в руки зброю", - зазначає у дописі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці підрозділу "BULAVA" знищують російський "Урал" і БМП нічними дронами "Дикі шершні". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+22
як таргани після діхлофосу.
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08.04.2024 09:44
+17
Самая дєшовая защіта бранєтєхнікі рашистав ета самі рашисти в абосраних партках і лаптях-баби патамуша іщьо наражают...
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08.04.2024 09:44
+7
мальчиков в трусиках постреляли!
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08.04.2024 09:56
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БМП -1
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08.04.2024 09:42 Відповісти
Самая дєшовая защіта бранєтєхнікі рашистав ета самі рашисти в абосраних партках і лаптях-баби патамуша іщьо наражают...
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08.04.2024 09:44 Відповісти
Кацапня вже не рожає, за них це роблять кавказци с узбеками.
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08.04.2024 10:42 Відповісти
як таргани після діхлофосу.
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08.04.2024 09:44 Відповісти
"красиво лежат. Кто? Да вон та группа в зелёном камуфляже".
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08.04.2024 10:40 Відповісти
Я уже выставлял это видео. Классическая засада. Сначала вдарили дроном по БМП, а потом всех оставшихся просто расстреляли, как куропаток.
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08.04.2024 10:49 Відповісти
Они ничему не учатся!!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1bwdp9f/ua_108th_territorial_defense_brigade_used_fpv/
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08.04.2024 12:00 Відповісти
Ещё один хитрожопый "опассум". Дебил, хотя бы дыхание притаил на время:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1bz94d7/graphic_ua_47th_mechanized_brigades_strike_drones/

А здесь вообще жесть! Кацапы приехали на вроде новом или отремонтированном танке. Полный БК, а на пушке заглушка. Танкисты, не произведя ни одного выстрела, куда-то съе..лись. Рядом ошивалась перхота, а потом.... короче, кацапский дебилизм зашкаливает.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1bysmv1/fascinating_video_from_ua_47th_brigade_strike/
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09.04.2024 05:02 Відповісти
А воно ж і звинуватити нікого. Кацапи добровільно пішли на заклання. Це щоб одне пуйло жило вічно. Це не можна не те, що одобрити - ве нормальним людям зрозуміти не можна. Це таки справжні орки з фільмів за творами Толкіна. Плодяться, щоб ьути знищеними, як абсолютне зло.
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08.04.2024 09:47 Відповісти
мальчиков в трусиках постреляли!
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08.04.2024 09:56 Відповісти
Фашизди!
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08.04.2024 10:54 Відповісти
Махнёт стакан старик-отєц!
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08.04.2024 12:20 Відповісти
Втомлени "Гойдай"
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08.04.2024 09:56 Відповісти
Кадри для Махалкова
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08.04.2024 09:57 Відповісти
так снимет Они сражались за родину 2....
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08.04.2024 10:47 Відповісти
Свиноматки ще народять. треба нищити свиноферми
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08.04.2024 10:04 Відповісти
який же лютий позбавлений будь-якого сенсу *******: якісь ваньки приперлися в Україну, щоб хто-зна де здохнути від влучання дрону й валятися під дощем і сонцем в далеких степах
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08.04.2024 10:10 Відповісти
Якщо хтось спитає хто такі "довба#оби" покажіть йому це відео...
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08.04.2024 10:14 Відповісти
не розумію зміст цієї поїздки - на що вони розраховували? просто тупо їхали в сторону наших позицій щоби що? налякати? покататись? були під кайфом? заблукали?... або їхнє завдання - підтримати міф, що росіяни тупі та нічому не вчаться...
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08.04.2024 10:14 Відповісти
Тактика перевірена роками, закидати противника м'ясом, іноді прокатує.
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08.04.2024 10:45 Відповісти
Мясная разведка локаций наших боевых точек, шобы накрыть артой. Плюс истязают запасы нашего боекомплекта и, мне думается, что здесь присутствует еще и козломордое "на авось". Также не нужно забывать о вековом дебиилизме пня, когда работает цапорылая вертикль. При этом, сверху, не имея четкого представления картинки боя, следует команда "вперед", КОТОРУЮ НУЖНО ТУПО ВЫПОЛНЯТЬ... И лишь по окончанию боя можно обсуждать абсурдность приказа, с жалобой в еще более высокие инстанции.
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08.04.2024 10:53 Відповісти
"Рецепт правильного доклада командованию (по цепочке), гарантирующий успешное продвижение по службе и поддержание высокого боевого духа в глубоком тылу. Дано: в районе села Малые Выпердыши батальон "Каннибал" в количестве 18 пока живых бойцов вышел из окопов и залёг под огнём противника. Командиру батальона звонит комполка: "Доложите результаты атаки!"
Комбат (вжавшись в глубь окопа и поспешно натягивая сброшенную близким разрывом каску): "Наши пошли! Движемся вперёд к позициям противника! Удалось подавить минометами 2 огневые точки".
Комполка - Комбригу: "Батальон "Каннибал" ворвался в первую линию окопов! Враг отступает!"
Комбриг-Комдиву: "Подходим ко второй линии обороны! Огневые точки врага уничтожены. Взяты трофеи!"
Комдив - Комкору: "Ломаем третью полосу обороны на окраине села! На поле боя… э-э-э… 50 вражеских трупов".
Комкор-Командарму: "Ведём уличные бои … (смотрит на Яндекс-карту) в районе 2-го сельпо! Взяли парикмахерскую и ларёк с мороженым! Сотня трупов врага!"
Пресс-секретарь одной из Нарядных Милиций: "По имеющимся данным, 5009-я бригада украинских националистов оставляет Малые Выпердыши, бросая боевую технику!"
Главный Болтун-по-телевизору: "Сегодня наши войска четвёртый день подряд освободили посёлок городского типа Малые Выпердыши и скоро подойдут к Киеву! Уничтожено… э-э-э… до 500 националистов".
От 10 до 12 уцелевших бойцов батальона отходят на исходные позиции, вытаскивая своих раненых.."
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08.04.2024 14:33 Відповісти
До Лондона оставалось десять тісяч ведер воді.....
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08.04.2024 10:46 Відповісти
👍
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08.04.2024 12:48 Відповісти
Страйк!
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08.04.2024 10:57 Відповісти
Професійно спрацювали наші, так і треба.
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08.04.2024 10:58 Відповісти
так їм тварям окупантам
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08.04.2024 11:07 Відповісти
""
- Ми квам заєхалі начас,
Ану скарєй любіте нас...
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08.04.2024 11:49 Відповісти
Отличное видео, Супер! Побольше бы таких.. )
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08.04.2024 15:05 Відповісти
Ехали кацапы
-- не догонишь!
Пели они песню
-- не поймёшь!
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08.04.2024 16:57 Відповісти
Самая приятная картинка: гора гуляша из кассабов. Ещё лучше чем просто погорелая техника.
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08.04.2024 18:15 Відповісти
Хотят ли русские войны π..3ды?

Да, да очень хотят 🤪
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08.04.2024 19:09 Відповісти
РФ ЛОХИ КОНКРЕТНЫЕ !)
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09.04.2024 06:28 Відповісти
 
 