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Прикордонники знищили РСЗВ "Ураган", - ними росіяни обстрілювали Харківщину. ВIДЕО

Українскі військові бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили систему залпового вогню "Ураган", з якої російські окупаційні війська обстрілювали Харківську область.

Розрахунок ворожого РСЗВ повертався у пункт постійної дислокації, коли був уражений українським FPV-дроном, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни 80 ОДШБр знищили склад з боєприпасами й мінами окупантів у посадці поблизу Кліщіївки. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) Харківщина (6054) РСЗВ (208)


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а де видно, що знищили? там був БК?
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08.04.2024 16:43 Відповісти
Тебе обязательно надо, чтоб и второй дрон сверху снимал, а третий еще общий план?
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08.04.2024 21:43 Відповісти
В труби лупанув, краще б в кабіну.
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08.04.2024 17:02 Відповісти
Прикордонники знищили РСЗВ "Ураган", - ними росіяни обстрілювали Харківщину

Прикордонники знищили РСЗВ (Ракетну Систему Залпового Вогню)"Ураган" - ними росіяни обстрілювали Харківщину.
Ким - "ними", га?
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08.04.2024 17:25 Відповісти
якщо без бк, то не знищиди
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08.04.2024 21:54 Відповісти
 
 