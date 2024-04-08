Прикордонники знищили РСЗВ "Ураган", - ними росіяни обстрілювали Харківщину. ВIДЕО
Українскі військові бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили систему залпового вогню "Ураган", з якої російські окупаційні війська обстрілювали Харківську область.
Розрахунок ворожого РСЗВ повертався у пункт постійної дислокації, коли був уражений українським FPV-дроном, передає Цензор.НЕТ.
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Прикордонники знищили РСЗВ (Ракетну Систему Залпового Вогню)"Ураган" - ними росіяни обстрілювали Харківщину.
Ким - "ними", га?