Окупант прикидається мертвим, однак за мить марно тікає від дрона-камікадзе. ВIДЕО
Дрон-камікадзе українських захисників ліквідував окупанта, який прикидався мертвим, щоб уникнути удару безпілотника. Це відбувалося на Кремінському напрямку.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ
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