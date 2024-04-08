УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12442 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
14 279 24

Окупант прикидається мертвим, однак за мить марно тікає від дрона-камікадзе. ВIДЕО

Дрон-камікадзе українських захисників ліквідував окупанта, який прикидався мертвим, щоб уникнути удару безпілотника. Це відбувалося на Кремінському напрямку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ

Також дивіться: Дрони-камікадзе знищили три російські БпЛА. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
08.04.2024 21:59
+9
Прийшов в Україну щоб вмерти, тому нех.. мертвим прикидатися, все повинно бути по справжньому
показати весь коментар
08.04.2024 22:05
+4
Падло миршаве наїбати хотіло
показати весь коментар
08.04.2024 22:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не витримав)))
показати весь коментар
08.04.2024 21:56 Відповісти
перемогла жадоба до життя!
показати весь коментар
08.04.2024 22:00 Відповісти
нерви здали
показати весь коментар
08.04.2024 23:20 Відповісти
це було справжнє диво воскрєшєнія
показати весь коментар
09.04.2024 08:50 Відповісти
Дебил реально думал, что дрон улетел?
показати весь коментар
09.04.2024 00:32 Відповісти
Факір бил п'ян фокус нє удался
показати весь коментар
08.04.2024 21:57 Відповісти
занадто тупий або не дивився ісконно скрепнтй фільм " Бело солнце пустині" там можна повністю закопатись
показати весь коментар
08.04.2024 21:58 Відповісти
Став мертвішим мертвого
показати весь коментар
08.04.2024 21:59 Відповісти
показати весь коментар
08.04.2024 21:59 Відповісти
Тупий і тупіший за тупого (це коли верхня частина тулуба залишилася без сраки).
показати весь коментар
08.04.2024 22:18 Відповісти
Прийшов в Україну щоб вмерти, тому нех.. мертвим прикидатися, все повинно бути по справжньому
показати весь коментар
08.04.2024 22:05 Відповісти
Сонечко, розсунь ніжки
показати весь коментар
08.04.2024 22:05 Відповісти
Не мертвым откидывается, а педалью.🙁
показати весь коментар
08.04.2024 22:12 Відповісти
Падло миршаве наїбати хотіло
показати весь коментар
08.04.2024 22:20 Відповісти
Просто ванюша тупий, і загриміа в чорний паке Браво оператору дрона, як каже президент бидла - не лох
показати весь коментар
08.04.2024 22:34 Відповісти
Притворялся хорошимрксским…дронеру респект распознал химеру, и расеянин внатуре похорошел….
показати весь коментар
08.04.2024 22:37 Відповісти
показати весь коментар
08.04.2024 22:42 Відповісти
Використано кадри з фільму 2012 року World War Z. Автори наче знали про нинішню війну з кацапами і про Z.

показати весь коментар
08.04.2024 23:07 Відповісти
Колорадські жуки ак теж роблять .
показати весь коментар
08.04.2024 22:42 Відповісти
Кацап хоч і дурний, та хитрий.

показати весь коментар
08.04.2024 22:50 Відповісти
Оператор дрона просто з ним грався.
показати весь коментар
09.04.2024 02:14 Відповісти
От шо RUSORIZ животворний робить!
показати весь коментар
09.04.2024 03:31 Відповісти
АЛЯСКА СЭР ))))
показати весь коментар
09.04.2024 05:40 Відповісти
Кеша Смоктуновский не доиграл роль.
показати весь коментар
09.04.2024 12:07 Відповісти
 
 