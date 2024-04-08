Окупант прикидається мертвим, однак за мить марно тікає від дрона-камікадзе. ВIДЕО

Дрон-камікадзе українських захисників ліквідував окупанта, який прикидався мертвим, щоб уникнути удару безпілотника. Це відбувалося на Кремінському напрямку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ

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