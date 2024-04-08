Наші воїни атакували танк та БМП окупантів дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО
Українські захисники знищили БМ-21 "Град", МТЛБ, "Урал", танк та БМП окупантів дронами-камікадзе "Дикі Шершні".
Інвестуйте в пекельні ночі для окупантів, допоможіть добити збір на нічні дрони "Дикі Шершні", передає Цензор.НЕТ.
Ми уже виготовили від вас кілька сотень нічних дронів "Дикі Шершні" - це наше дешеве рішення, яке дозволяє працювати вночі масово та активно. Робота цих дронів на відео.
Зокрема ви озброїли такими дронами підрозділ BULAVA, який відбив ними близько десяти нічних штурмів.
Всього 100-200 ваших гривень допоможуть зібрати ще нічних дронів і озброїти ними інших військових.
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Frol Fedoroff
показати весь коментар08.04.2024 22:59 Відповісти Мені подобається 0
Alex Zverev #512929
показати весь коментар08.04.2024 23:58 Відповісти Мені подобається 2
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