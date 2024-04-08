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Наші воїни атакували танк та БМП окупантів дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

Українські захисники знищили БМ-21 "Град", МТЛБ, "Урал", танк та БМП окупантів дронами-камікадзе "Дикі Шершні".

Інвестуйте в пекельні ночі для окупантів, допоможіть добити збір на нічні дрони "Дикі Шершні", передає Цензор.НЕТ.

Ми уже виготовили від вас кілька сотень нічних дронів "Дикі Шершні" - це наше дешеве рішення, яке дозволяє працювати вночі масово та активно. Робота цих дронів на відео.

Зокрема ви озброїли такими дронами підрозділ BULAVA, який відбив ними близько десяти нічних штурмів.

Всього 100-200 ваших гривень допоможуть зібрати ще нічних дронів і озброїти ними інших військових.

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected] 

Також дивіться: Окупант прикидається мертвим, однак за мить марно тікає від дрона-камікадзе. ВIДЕО

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знищення (7227) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (231)


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Все це добре. Але не компенсує обстрілів наших міст. І ця влада нічого з цим зробити не може. Більш того, забороняє другим політичним діячам діяти на користь Україи.
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08.04.2024 22:59 Відповісти
Гарна робота!
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08.04.2024 23:58 Відповісти
 
 