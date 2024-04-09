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Новини Відео Війна
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Поранений російський окупант застрелився з автомата на полі бою. ВIДЕО

Російський солдат застрелився із автомата після того, як був поранений на полі бою на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований момент, коли загарбник тисне на спусковий гачок автомата, який спрямований йому у голову.

Також дивіться: Наші воїни атакували танк та БМП окупантів дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) самогубство (633) Донецька область (8453)


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Топ коментарі
+16
В дома,в Сизрані,застрілився би,був би молодець,а так тільки на пів шишечки молодець)
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09.04.2024 00:13
+14
"Не верю !" Дрючком штрикали ?
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09.04.2024 00:14
+11
Надіюсь, доживу до того, коли фанати зеленського будуть так стрілятись, щоб не дістатись правосуддю
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09.04.2024 00:33
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Молодець))))
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09.04.2024 00:07 Відповісти
В дома,в Сизрані,застрілився би,був би молодець,а так тільки на пів шишечки молодець)
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09.04.2024 00:13 Відповісти
НАФІГА... приперся до нас, що би застрелитися?
Не міг це зробити у себе дома?
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09.04.2024 00:13 Відповісти
Він приперся до нас не для того, щоб застрелитися, а щоб вбивати, гвалтувати, мародерити. Невідомо, скільки біди він скоїв перед тим, як застрелитися.
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09.04.2024 00:28 Відповісти
"Не верю !" Дрючком штрикали ?
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09.04.2024 00:14 Відповісти
Зато не успєл стать гєндєрно нейтральним...Ета успєх...
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09.04.2024 00:33 Відповісти
Надіюсь, доживу до того, коли фанати зеленського будуть так стрілятись, щоб не дістатись правосуддю
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09.04.2024 00:33 Відповісти
Правосуддя в Україні приватизоване. А от коли запрацюють комітети Лінча на місцях то ваша мрія справдиться...
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09.04.2024 01:40 Відповісти
Вот когда народ, население, этнос или лохторат захочет и станет нацией--- тогда и правосудие станет главенством права.
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09.04.2024 07:13 Відповісти
Лот "квартира на Печерську" переходить до розіграшу серед інших довбой0бів.
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09.04.2024 00:33 Відповісти
Они могут и дома стреляться но тогда жены компенсацию не получат.
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09.04.2024 00:54 Відповісти
хАроший!
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09.04.2024 01:05 Відповісти
це вже стає не цікаво, бо стрілються з автомата кожний день, або підривають себе гранатою, або навіть двома. Я би подивися, як застрелюється з РПГ, або плигає обома ногами на ТМку...
А це вже приїлося.
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09.04.2024 03:00 Відповісти
Доводять техніку харакірі до ідіальної.
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09.04.2024 08:21 Відповісти
RUSORIZа викликали?
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09.04.2024 03:41 Відповісти
ЭТО АЛЬМАМАТЕР ДЛЯ НИХ !)
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09.04.2024 05:31 Відповісти
Пошел на перезагрузку в лапотный лагерный рай.
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09.04.2024 06:46 Відповісти
НАТОвскій гомосєк, каторий мог би єго убіть, в бєссільной злобє кусаєт локті.
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09.04.2024 06:52 Відповісти
Флешмоб "Пекло, я йду до тебе" продовжується.
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09.04.2024 07:24 Відповісти
Між життям ї Кобзоном обрав Кобзона, ще там в своїх ******.
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09.04.2024 08:14 Відповісти
зато геев на рахе не будет)))
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09.04.2024 09:36 Відповісти
Здійснив сєпуку на честь плешивого гітлера… як був дурником так їм і помер
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09.04.2024 09:54 Відповісти
 
 