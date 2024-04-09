Поранений російський окупант застрелився з автомата на полі бою. ВIДЕО
Російський солдат застрелився із автомата після того, як був поранений на полі бою на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований момент, коли загарбник тисне на спусковий гачок автомата, який спрямований йому у голову.
Топ коментарі
+16 Лис Микита #575773
показати весь коментар09.04.2024 00:13
+14 Алекс Мышкевич
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+11 zakvova
показати весь коментар09.04.2024 00:33
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Не міг це зробити у себе дома?
А це вже приїлося.