Поранений російський окупант застрелився з автомата на полі бою. ВIДЕО

Російський солдат застрелився із автомата після того, як був поранений на полі бою на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований момент, коли загарбник тисне на спусковий гачок автомата, який спрямований йому у голову.

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