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Невідомі БПЛА атакували навчальний авіацентр у російському Борисоглєбську. ВIДЕО

Невідомі безпілотники здійснили атаку на навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені Чкалова у російському Борисоглєбську

Як повідомляє Цензор.НЕТ, атака була здійснена уночі. У мережі опубліковані відеозаписи, на якому чути звук двигуна БПЛА, роботу російських ППО та вибух.

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Автор: 

безпілотник (4153) росія (65146) атака (339)


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Топ коментарі
+29
Невідомим добрим безпілотникам-респект...
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09.04.2024 09:35
+19
Але ж то не ми, коли що. На расеї іде громадянська війна.
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09.04.2024 09:36
+15
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09.04.2024 09:43
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то кацапи дронам салютують
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09.04.2024 09:35 Відповісти
Невідомим добрим безпілотникам-респект...
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09.04.2024 09:35 Відповісти
Але ж то не ми, коли що. На расеї іде громадянська війна.
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09.04.2024 09:36 Відповісти
В общем, сбили)))))
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09.04.2024 09:36 Відповісти
То не ми, нам же внєшніє управлєнци суворо заборонили.
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09.04.2024 09:41 Відповісти
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09.04.2024 09:43 Відповісти
Кожному московиту треба одягти на голову шапочку з фольги, для захисту від "тлєтворного вліянія Запада"
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09.04.2024 09:49 Відповісти
У кобздона замовити "пирамидки"...
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09.04.2024 10:01 Відповісти
нє нє нє... пірамідки то тєма гордона
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09.04.2024 10:23 Відповісти
Це добре..!
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09.04.2024 09:49 Відповісти
Китайские наверно.
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09.04.2024 09:49 Відповісти
Знімали відео якимось допотопним simens sl55.
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09.04.2024 09:51 Відповісти
днем надо было...
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09.04.2024 09:52 Відповісти
борис+глеб=❤️ скрєпьі погнулі
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09.04.2024 09:56 Відповісти
фсьо ідьот паплану. гойда!
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09.04.2024 09:57 Відповісти
Самое интересное что под такой шумок пока все смотрят и стреляют в небо можно и мусоров и рашистских военных перестрелять и не скоро до них дойдет что по ним стреляют.
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09.04.2024 10:01 Відповісти
Красота.
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09.04.2024 10:14 Відповісти
Таджики?
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09.04.2024 10:24 Відповісти
"Благодатний вогонь" зійшов з неба!
Репетиція перед Великоднем...))
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09.04.2024 10:57 Відповісти
Надеюсь, ни один человек не пострадал. Вряд ли там есть люди.
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09.04.2024 11:47 Відповісти
Який сенс бити вночі коли вся та російська мерзота знаходиться по домівках?
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09.04.2024 12:30 Відповісти
щоб не сбили дрон, попади у ніьго уночі
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09.04.2024 12:34 Відповісти
 
 