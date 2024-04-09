Невідомі БПЛА атакували навчальний авіацентр у російському Борисоглєбську. ВIДЕО

Невідомі безпілотники здійснили атаку на навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені Чкалова у російському Борисоглєбську

Як повідомляє Цензор.НЕТ, атака була здійснена уночі. У мережі опубліковані відеозаписи, на якому чути звук двигуна БПЛА, роботу російських ППО та вибух.

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