Невідомі БПЛА атакували навчальний авіацентр у російському Борисоглєбську. ВIДЕО
Невідомі безпілотники здійснили атаку на навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені Чкалова у російському Борисоглєбську
Як повідомляє Цензор.НЕТ, атака була здійснена уночі. У мережі опубліковані відеозаписи, на якому чути звук двигуна БПЛА, роботу російських ППО та вибух.
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