Прикордонники знищили два ворожі "Урали" на Харківщині. ВIДЕО

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" виявили та знищили два ворожі "Урали" на Харківському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

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