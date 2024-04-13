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Російський полонений зі "Шторм Z" про бої на Донеччині: "Два взвода, а вижив тільки я!". ВIДЕО

Весельському Валерію майже 60 років. Він уродженець Волгоградської області. Потрапив до підрозділу "Шторм Z", навчався в Абхазії, після чого був відправлений безпосередньо на Донеччину, в 5-ту окрему мотострілецьку бригаду рядовим. Росіянин скаржиться, що його  обдурили, пообіцявши, що "війни він не побачить, - буде тільки техніку ремонтувати".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про те, як окупант потрапив у переробку з темношкірим найманцем-напарником, який не говорить по-російськи, а також про те, як потрапив у полон, - дивіться на ютуб-каналі Бутусов плюс.

Дивіться також: Гольфкар з окупантами уникнув удару українського дрона, тому що наїхав на протитанкову міну. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) інтерв’ю (221) Бутусов Юрій (3589) полонені (2261)


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Топ коментарі
+7
Як ти вижив - як ти спасся - кожнии ліз і приставав а він біднии тільки трасся і чинарики стріляв - коротше - ну иого нах
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13.04.2024 11:51
+6
ну да, у нас як раз зараз рембат Богданівку обороняє.
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13.04.2024 11:48
+6
Брешет
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13.04.2024 11:49
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Росіянин скаржиться, що його обдурили, пообіцявши, що "війни він не побачить, - буде тільки техніку ремонтувати"

СлаваБогу, у нас такого нема!
Ги...
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13.04.2024 11:43 Відповісти
ну да, у нас як раз зараз рембат Богданівку обороняє.
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13.04.2024 11:48 Відповісти
Анє міня абдурілі! Сказалі что мнє сітірілять в хахлов можна , а їм па мнє ніззя!
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13.04.2024 11:47 Відповісти
все більше переконуюсь у тому, що тупість кацапів закладена генетично.
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13.04.2024 11:50 Відповісти
Враження, що вони всі потомки близьких родичів - жертви інцестів..
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13.04.2024 11:58 Відповісти
Тому казка ,,Іванушка-дурачок,, це їхній епос.
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13.04.2024 12:00 Відповісти
Так і є. Закладена генетично через механізм негативної селекції. Всі норальні люди виїхали або згнили у таборах...
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13.04.2024 12:02 Відповісти
Несіть кувалду у студію, ця гнида на інше не заслуговує, як і кожен москаль
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13.04.2024 11:48 Відповісти
Брешет
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13.04.2024 11:49 Відповісти
Як ти вижив - як ти спасся - кожнии ліз і приставав а він біднии тільки трасся і чинарики стріляв - коротше - ну иого нах
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13.04.2024 11:51 Відповісти
Бреше, падаль смердюча!!!
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13.04.2024 11:53 Відповісти
Тварюка.
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13.04.2024 11:55 Відповісти
Не потрапив. А прийшов за грошима. Шкода, що пощастило. Краще б отримав зарплату у пеклі.
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13.04.2024 11:55 Відповісти
Не повезло, братушки то в раю все у кобзона.
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13.04.2024 11:58 Відповісти
Та і ти даремно вижив ...
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13.04.2024 12:08 Відповісти
Московії убивця, собі ціну набиває!!
Смерть московітам!
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13.04.2024 12:33 Відповісти
Фашист сказав , що приїхав до Донецькоі республіки 😠
Падлюка не знає , що Донецьк - це Украіна ?

Як навчили гобліна , так і розповідає брехливе чмо 😡
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13.04.2024 12:47 Відповісти
То якого **** ви сюди лізете? Мало вам своєї землі!
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13.04.2024 13:22 Відповісти
врет. за денюжкой поехал.
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13.04.2024 13:41 Відповісти
7+6 два взвода?Мдаа,а в тих таблицях вони також.
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13.04.2024 13:49 Відповісти
Як в тому софкоїдному мультяшку : "МалаВАТА будєт" .

Хотілось би теж саме не про 2 взвода , чи роти , а що ці нелюді конали цілими дивізіями !

А так радість наша не настільки повна ...
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13.04.2024 14:29 Відповісти
Воно настільки дурне, думаючи, що в цю казочку "його обдурили, пообіцявши, що "війни він не побачить, - буде тільки техніку ремонтувати", хтось вірить.
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13.04.2024 15:39 Відповісти
Главное накормили, дали покурить, чай, нууУ садитесь , теперь можно и попи*Dеть. *****...
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13.04.2024 17:34 Відповісти
Ех, харашо розказує.
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13.04.2024 18:36 Відповісти
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14.04.2024 01:18 Відповісти
 
 