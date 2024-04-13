Російський полонений зі "Шторм Z" про бої на Донеччині: "Два взвода, а вижив тільки я!". ВIДЕО
Весельському Валерію майже 60 років. Він уродженець Волгоградської області. Потрапив до підрозділу "Шторм Z", навчався в Абхазії, після чого був відправлений безпосередньо на Донеччину, в 5-ту окрему мотострілецьку бригаду рядовим. Росіянин скаржиться, що його обдурили, пообіцявши, що "війни він не побачить, - буде тільки техніку ремонтувати".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про те, як окупант потрапив у переробку з темношкірим найманцем-напарником, який не говорить по-російськи, а також про те, як потрапив у полон, - дивіться на ютуб-каналі Бутусов плюс.
Топ коментарі
+7 Валентин Коваль #587289
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+6 Oleksander Khomenko
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