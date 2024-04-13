Українська авіація відпрацювала по ворожих наземних цілях. ВIДЕО
Українська військова авіація не припиняє завдавати потужних ударів по живій силі і техніці російських загарбників. Завдяки її підтримці силам оборони на землі вдається ефективніше протидіяти ворогу.
Відео вдалої роботи бійців тактичної авіації оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
На відео можна побачити, як українські військові літаки скидають авіабомби на ворожі позиції. Ворог зазнав значних втрат у техніці та живій силі.
"Влучна робота української авіації по ворожих цілях. Відпрацювали бійці 39-ої бригади тактичної авіації Повітряного командування "Центр"", — говориться у повідомленні.
Топ коментарі
+9 Владислав Сварчевський
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У 1992 році на території України знаходилося 4 повітряні армії, 10 авіаційних дивізій, 49 авіаційних полків, 11 окремих ескадрилей. До складу ВПС України перейшли 1100 бойових літаків.
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