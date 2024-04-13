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Українська авіація відпрацювала по ворожих наземних цілях. ВIДЕО

Українська військова авіація не припиняє завдавати потужних ударів по живій силі і техніці російських загарбників. Завдяки її підтримці силам оборони на землі вдається ефективніше протидіяти ворогу.

Відео вдалої роботи бійців тактичної авіації оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

На відео можна побачити, як українські військові літаки скидають авіабомби на ворожі позиції. Ворог зазнав значних втрат у техніці та живій силі.

"Влучна робота української авіації по ворожих цілях. Відпрацювали бійці 39-ої бригади тактичної авіації Повітряного командування "Центр"", — говориться у повідомленні.

Також дивіться: Російський полонений зі "Шторм Z" про бої на Донеччині: "Два взвода, а вижив тільки я!". ВIДЕО

Автор: 

авіація (4120) ЗСУ (7540)


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Топ коментарі
+9
Хай щастить ЛІТУНАМ! Хай усі вони дочекаються F16!
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13.04.2024 14:20
+9
Як куди? По кацапах! Слава ЗСУ!
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13.04.2024 14:23
+5
А чучма попродав кацапам.
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13.04.2024 14:26
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Не видно, куди попало, але гарно.
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13.04.2024 14:17 Відповісти
Як куди? По кацапах! Слава ЗСУ!
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13.04.2024 14:23 Відповісти
Хай щастить ЛІТУНАМ! Хай усі вони дочекаються F16!
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13.04.2024 14:20 Відповісти
Де українські КАБи? Їх же має бути як гівна.
У 1992 році на території України знаходилося 4 повітряні армії, 10 авіаційних дивізій, 49 авіаційних полків, 11 окремих ескадрилей. До складу ВПС України перейшли 1100 бойових літаків.
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13.04.2024 14:21 Відповісти
все украдено до нас ! так і з'являються хатинки за кордоном бо не всім пощастило бути воєнкомами .
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13.04.2024 14:25 Відповісти
А чучма попродав кацапам.
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13.04.2024 14:26 Відповісти
Спитайте всіх президентів, починаючи з чучми.
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13.04.2024 14:43 Відповісти
Ні не всі---Порошенко не продавав
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13.04.2024 15:13 Відповісти
Соколики наші, бережи та допомагай вам Господь
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13.04.2024 14:58 Відповісти
В майбутньому потрібно відміняти недоторканність бувших гетьманів,щоб думали як то не дожити вік з алюміневою мискою тюремної баланди.
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13.04.2024 15:09 Відповісти
Можна починати вже з Кучми. Кравчук пропетляв - здох.
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13.04.2024 15:28 Відповісти
Кучма теж здохне.
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13.04.2024 15:30 Відповісти
А Ющщч?!
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13.04.2024 16:00 Відповісти
Эта фейк!
Все нацистские самалёты шайгу уничтожил исчо в феврале 2022 года.
Какашенков зуб давал....
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13.04.2024 16:39 Відповісти
один зуб?
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13.04.2024 20:29 Відповісти
... последний
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14.04.2024 12:44 Відповісти
 
 