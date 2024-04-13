Бійці 47 ОМБр атакували гольфкар з окупантами на Авдіївському напрямку. ВIДЕО
Пілоти ударних БпЛА Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади на Авдіївському напрямку атакували гольфкар з окупантами.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+12 Urs
показати весь коментар13.04.2024 14:51
+9 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар13.04.2024 14:48
+7 Алекс Алекс #583126
показати весь коментар13.04.2024 14:58
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Смерть оркам московським в Україні!
За каждую такую машинку с дополнительной комплектацией в виде резины на бампере, мягких сидений и зачем-то обогревателя салона, Москве придется выплатить Пекину 2,1 млн рублей, что по нынешнему курсу составляет более $22 тысяч.
за ці гроші можна купити якийсь дешевий джип
1. Банальні відкати. 20 з 22 кілобіксів по ітогу знаходять притулок у кишенях "якіх надо людей" з обох сторін контракту.
2. Оплата іде в юанях. Рублі китайцям нафіг не потрібні. Рублями, конвертованими з баксів, платять різні ніщєброди типу Орбана. Юаней у кацапів дофігіща, тому що за газ і нафту китайці платять тими самими юанями. Подіти їх окрім Китаю нікуди. Тому за свої товар китайці можуть ставити будь яку ціну. І наприклад джип буде коштувати 220 кілобаксів. Не подобається - "а ты походи по рынку может дешевле найдешь" © Чапай.
Вот комбінація цих та інших нюансів і приводить до такого фіналу. Так пашуть санкції. Купити можна, но "трішки" дорожче.
Всі спеціалісти нєвє***енні у військовій справі, і мов би знають шо у штабі кремля..
Подібний транспорт дає переваги у певній ситуації...
А це китайське чудо квадроцикл на який поставили кабіну і невиликий кузов, теж розрахованний на бездоріжжя але значно повільніший, про повернення на колеса і мови не може бути.
Мотовсюдихід DesertCross 1000−3 призначений для мисливців та фермерів.
Підказка( тільки для академіків).
Пошуковий запит у браузері із зівітним словом Баггі- починаєш із вікіпедії. Розглядаєш фото. Якщо знайдеш щось подібне своїй маячні- ти виграв.
Проффесор що ви називаєте маячнею?
Походження баггі (жучок англійською) які набули популярності десь в 60-ті і отримали саме таку назву через те, що силовою установкою слугував двигун від легендарного Фольцваген Жук.
Чи може те що у баггі занижений центр тяжіння і більш ширша (відносно квадроцикла) колія?
Чи те що баггі завжди повертаються на колеса? Так це було закладенно конструктивно і таких кульбітів я надивився сотні спостерігаючи по телевізору (ще чорно-білому) за перегонами на баггі.
Китайці і свої макети називають автомобілями і що з того?
Ось японці без розпальцовок тіпа баггі - Квадроцикл Yamaha Viking
Чи може цей витвір інженерії від кацапів ти також назвеш баггі -
шишига з кабіною від Захара
і ще одне, якби ти без Вікі знав що таке спідвей. зрозумів би чому саме їх шоломи викорустовуються при гонках на баггі.
Пошуковий запит у браузері із зівітним словом Баггі
міг би промовчати, а якщо "духовий" і вибачитись за, за телевізор не в кольорі (1976-1980, десь так).
І для новоспеченних проффесорів браузер і бігунець (пошукова програма) зовсім різні речі, але проффесору це байдуже - грёбанный кацпськый ботяра, від тебе смердить лаптями за версту.
Так вперед за цыганской звездой кочевой не щадя живота своего.
Май свою думку - я написав Вікі, ти перепостив нічого не змінивши (вікіпедія, народна енциклопадія), веб сторінка на якій )(уйло може надрукувати свою історію всесвіту, рівно як і ти - лапоть.
Від тебе смердить ще з першого посту
і на зрозумілій для тебе (а може і ні)
Я мненью вашему вращенье придавал и осью был мой детородный орган
обосрдезориентирован,а вот кедди с клюшками наверное раньше вышел.
можуть повторити.
просто не хочуть?
Може просто Шольц цекає шоб 3.5млн. цього бидла знову в полон брати і годувати? Економіка не витримає, тому - на тобі Ємрак, 100 танчиків і воюй.ТЕ, це замість ракет, шо ви самі порізали у себе і за що ви будете СИДІТИ!(на крайняк в Ростові сидіти будете в пентхаузах, а підвладні вам війська після того що ви зробите, будуть сидіти ..... в танках, котрі будуть штурмувати Лісабон?)
ну, якось так. Бо інакше пояснити діяння ідіотів вкрай важко. Безугла буде комірисцанкінею-генерал-адміралтескинею бронекопитної армії ім. Отхожина.
А як інакше пояснити ці процеси законобездіялькиків "безконвертників"? Берем штик - ідем на Варшаву чи як? Вмєстє с братьямі? Хтось писав - "До влади прийшов ворог"(коли обрали Зе), я думав шо "перегібає"(просто ідіоти? не всі завербовані)
Але видно шо був хтось правий. Які Лесь і Чорновіл і ясно шо Петро Олексійович, Брата вбив, Ліпецка фабріка"""""!!!111
шо робити? Трампа заклясти хіба що - відьом у нас багато? хм., репліка виходить як тіпа троль видав, але русня ніколи так не напише - це реально т.з. "треш" шо витворяють\виробл*ють ці козли коториє мішають границі відкрить(самі то мішають собі шоб звалить, ага!)
логіку при обдумуванні дій дикунів слід не особливо активно застосовувати
Я спочатку засмутився -- пряме попадання , а тут таке ...
Але ж кінцівка класична :
"праффслафний мальчік в трусіках вишал із гол"клуба й тут яво укражидабандеровци расстреляі , а потом пАвєсілі на вАрАтАх гол"фклуба" ...
Саме те , що мамцю замовила
Получил ***** по харе....
чи робить лапті?Дінамічненько там
на нулі.Наші бійці не дають спокою
"штурмовікам" ні вдень,ні вночі.