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Бійці 47 ОМБр атакували гольфкар з окупантами на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Пілоти ударних БпЛА Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади на Авдіївському напрямку атакували гольфкар з окупантами.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Знищення ударними дронами окупантів на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7216) дрони (4689) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+12
дронщики ******* ці дєсєрти, вони такі прикольні...
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13.04.2024 14:51
+9
Водило мацковське, з керування не справився, або швидкість перевищив… от і має білу ладу…
Смерть оркам московським в Україні!
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13.04.2024 14:48
+7
Чомусь вперто просувається термін " гольфкар", хоче це баггі, і у ЗСУ подібними користуюся для евакуації пораненх, підвозу БК.
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13.04.2024 14:58
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Водило мацковське, з керування не справився, або швидкість перевищив… от і має білу ладу…
Смерть оркам московським в Україні!
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13.04.2024 14:48 Відповісти
Водій нє уіноватий. То брати-кітайці браковане точіло підігнали.
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13.04.2024 17:11 Відповісти
до конца 2023 года на вооружение российской армии должно быть поставлено 500 единиц DesertCross 1000-3, а еще 1090 - в первом квартале 2024-го.

За каждую такую машинку с дополнительной комплектацией в виде резины на бампере, мягких сидений и зачем-то обогревателя салона, Москве придется выплатить Пекину 2,1 млн рублей, что по нынешнему курсу составляет более $22 тысяч.

за ці гроші можна купити якийсь дешевий джип
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13.04.2024 17:39 Відповісти
То воно так. Але є нюанси. Перші два що приходять на думку:
1. Банальні відкати. 20 з 22 кілобіксів по ітогу знаходять притулок у кишенях "якіх надо людей" з обох сторін контракту.
2. Оплата іде в юанях. Рублі китайцям нафіг не потрібні. Рублями, конвертованими з баксів, платять різні ніщєброди типу Орбана. Юаней у кацапів дофігіща, тому що за газ і нафту китайці платять тими самими юанями. Подіти їх окрім Китаю нікуди. Тому за свої товар китайці можуть ставити будь яку ціну. І наприклад джип буде коштувати 220 кілобаксів. Не подобається - "а ты походи по рынку может дешевле найдешь" © Чапай.
Вот комбінація цих та інших нюансів і приводить до такого фіналу. Так пашуть санкції. Купити можна, но "трішки" дорожче.
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13.04.2024 18:04 Відповісти
тупорилі ваньки їхали-їхали та приїхали
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13.04.2024 14:49 Відповісти
Банзайки
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13.04.2024 14:59 Відповісти
дронщики ******* ці дєсєрти, вони такі прикольні...
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13.04.2024 14:51 Відповісти
Нефіг шастать
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13.04.2024 16:16 Відповісти
Одні кажуть..що нестача бронетехніки в рашистів... інші кажуть ,що так прориваються "швидкий штурм" інші кажуть ,що рашисти готуються на літо до великого штурму і бережуть техніку.
Всі спеціалісти нєвє***енні у військовій справі, і мов би знають шо у штабі кремля..
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13.04.2024 14:55 Відповісти
У другій світовій інтенсивно використовували мотоцикли тай з каляскою...
Подібний транспорт дає переваги у певній ситуації...
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13.04.2024 15:16 Відповісти
Чомусь вперто просувається термін " гольфкар", хоче це баггі, і у ЗСУ подібними користуюся для евакуації пораненх, підвозу БК.
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13.04.2024 14:58 Відповісти
Баггі це трохи інше, він приземистий, розрахованний на бездоріжжя і великі швидкості, а коли перевертається завжди повертається на колеса.
А це китайське чудо квадроцикл на який поставили кабіну і невиликий кузов, теж розрахованний на бездоріжжя але значно повільніший, про повернення на колеса і мови не може бути.
Мотовсюдихід DesertCross 1000−3 призначений для мисливців та фермерів.
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13.04.2024 18:57 Відповісти
Тобі скіки рочків " академік"? Ти цю галіматью десь вичитав, чи прийшов до цього особисто безсонними ночами
Підказка( тільки для академіків).
Пошуковий запит у браузері із зівітним словом Баггі- починаєш із вікіпедії. Розглядаєш фото. Якщо знайдеш щось подібне своїй маячні- ти виграв.
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13.04.2024 19:13 Відповісти
Юстас Шуріку Шуріку.
Проффесор що ви називаєте маячнею?
Походження баггі (жучок англійською) які набули популярності десь в 60-ті і отримали саме таку назву через те, що силовою установкою слугував двигун від легендарного Фольцваген Жук.
Чи може те що у баггі занижений центр тяжіння і більш ширша (відносно квадроцикла) колія?
Чи те що баггі завжди повертаються на колеса? Так це було закладенно конструктивно і таких кульбітів я надивився сотні спостерігаючи по телевізору (ще чорно-білому) за перегонами на баггі.
Китайці і свої макети називають автомобілями і що з того?
Ось японці без розпальцовок тіпа баггі - Квадроцикл Yamaha Viking


Чи може цей витвір інженерії від кацапів ти також назвеш баггі -
шишига з кабіною від Захара



і ще одне, якби ти без Вікі знав що таке спідвей. зрозумів би чому саме їх шоломи викорустовуються при гонках на баггі.
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14.04.2024 08:20 Відповісти
Ти хоча б Вікі відкрив, перш як тим повертатися із черговою маячнею, чувак ? " яін дивився по телевізору"
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14.04.2024 12:04 Відповісти
За твоєю порадою
Пошуковий запит у браузері із зівітним словом Баггі

міг би промовчати, а якщо "духовий" і вибачитись за, за телевізор не в кольорі (1976-1980, десь так).
І для новоспеченних проффесорів браузер і бігунець (пошукова програма) зовсім різні речі, але проффесору це байдуже - грёбанный кацпськый ботяра, від тебе смердить лаптями за версту.
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14.04.2024 14:41 Відповісти
Я так розумію, що ти нарешті ознайомився хоча б із Вікі по темі що таке " Баггі"
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14.04.2024 14:44 Відповісти
Я так розумію, що окрім в фарватері руського корабля ти нічого не розумієш, для лаптєногих (за царя батюшку) це "будни жизни".
Так вперед за цыганской звездой кочевой не щадя живота своего.
Май свою думку - я написав Вікі, ти перепостив нічого не змінивши (вікіпедія, народна енциклопадія), веб сторінка на якій )(уйло може надрукувати свою історію всесвіту, рівно як і ти - лапоть.
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14.04.2024 15:25 Відповісти
Ти мені подобаєшся. Я дуже добре відношуся до практики соціалізації шизофреників, шляхом надяння їм доступу до інтернету у божевільнях. Лікуйся, пиши ще.
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14.04.2024 18:15 Відповісти
відношуся - ставлюсь, ботяра лаптєногий
Від тебе смердить ще з першого посту
і на зрозумілій для тебе (а може і ні)
Я мненью вашему вращенье придавал и осью был мой детородный орган
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14.04.2024 19:07 Відповісти
На гольфкарі? Сибарити однако.
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13.04.2024 15:04 Відповісти
А "гольфісти" залишились живі.Чи їх потім докобзонили?
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13.04.2024 15:06 Відповісти
Ну сам "гольфист" как видим-жив,только обоср дезориентирован,а вот кедди с клюшками наверное раньше вышел.
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13.04.2024 15:15 Відповісти
Бабченко казав - 5млн орків зі ржавими АК, але це 5млн. орків.
можуть повторити.
просто не хочуть?
Може просто Шольц цекає шоб 3.5млн. цього бидла знову в полон брати і годувати? Економіка не витримає, тому - на тобі Ємрак, 100 танчиків і воюй.ТЕ, це замість ракет, шо ви самі порізали у себе і за що ви будете СИДІТИ!(на крайняк в Ростові сидіти будете в пентхаузах, а підвладні вам війська після того що ви зробите, будуть сидіти ..... в танках, котрі будуть штурмувати Лісабон?)
ну, якось так. Бо інакше пояснити діяння ідіотів вкрай важко. Безугла буде комірисцанкінею-генерал-адміралтескинею бронекопитної армії ім. Отхожина.
А як інакше пояснити ці процеси законобездіялькиків "безконвертників"? Берем штик - ідем на Варшаву чи як? Вмєстє с братьямі? Хтось писав - "До влади прийшов ворог"(коли обрали Зе), я думав шо "перегібає"(просто ідіоти? не всі завербовані)
Але видно шо був хтось правий. Які Лесь і Чорновіл і ясно шо Петро Олексійович, Брата вбив, Ліпецка фабріка"""""!!!111
шо робити? Трампа заклясти хіба що - відьом у нас багато? хм., репліка виходить як тіпа троль видав, але русня ніколи так не напише - це реально т.з. "треш" шо витворяють\виробл*ють ці козли коториє мішають границі відкрить(самі то мішають собі шоб звалить, ага!)
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13.04.2024 15:07 Відповісти
просто у них теж є ядоьона бонба, і розуміють, що кацапи не сунуться далі України, а все решта про напад на Європу, то тупий кацапський триндіж.
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14.04.2024 09:12 Відповісти
вибач, але ...... дехто щодо ХАМАСу теж думав - ой, да шо такі там, не нападуть бо у нас тисячі танчиків і це самогубство для них буде..
логіку при обдумуванні дій дикунів слід не особливо активно застосовувати
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20.04.2024 12:03 Відповісти
є таке
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20.04.2024 22:57 Відповісти
воділа примостився біля трупа буцім вбитий
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13.04.2024 15:07 Відповісти
Першим випав якраз водій, а то пасажир на адреналіні хотів поцікавитись дальше їдемо чи ні і тут до тупої макітри дійшло що вже приїхали.
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13.04.2024 19:02 Відповісти
точно! пасажир не вміє гирувати мафинкою, тільки собачою упряжкою
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13.04.2024 19:07 Відповісти
Они там в гольф играют?
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13.04.2024 15:15 Відповісти
Яка драматургія ...

Я спочатку засмутився -- пряме попадання , а тут таке ...

Але ж кінцівка класична :

"праффслафний мальчік в трусіках вишал із гол"клуба й тут яво укражидабандеровци расстреляі , а потом пАвєсілі на вАрАтАх гол"фклуба" ...

Саме те , що мамцю замовила
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13.04.2024 15:16 Відповісти
Па шо за червоне ганчір'я? Флаг пабьєді?
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13.04.2024 15:57 Відповісти
Ванька ехал на гольфкаре
Получил ***** по харе....
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13.04.2024 16:35 Відповісти
Гарно покатались.
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13.04.2024 16:39 Відповісти
Це рашашваль так швидко штурмує
чи робить лапті?Дінамічненько там
на нулі.Наші бійці не дають спокою
"штурмовікам" ні вдень,ні вночі.
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13.04.2024 18:21 Відповісти
прийшов ше раз глянути... лєпота
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13.04.2024 19:09 Відповісти
 
 