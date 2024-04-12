Знищення ударними дронами окупантів на Авдіївському напрямку. ВIДЕО
Знищення особового складу противника на Авдіївському напрямку пілотами роти ударних БПЛА Strike Drones Company 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+16 Alex K #323845
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+9 Yurka Gagarin
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+3 Hulio
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просто супер👍🏼👍🏼👍🏼‼️