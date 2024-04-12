УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8969 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
7 646 12

Знищення ударними дронами окупантів на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Знищення особового складу противника на Авдіївському напрямку пілотами роти ударних БПЛА Strike Drones Company 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Воїни 47 ОМБр щільно накрили ділянку касетними боєприпасами, де готувалися штурмувати наші позиції окупанти. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4689) 47 окрема механізована бригада (265)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
Дохлих кацапів багато не буває.
показати весь коментар
12.04.2024 17:38
+9
Нраіца....Сашку Беспалому респект.
показати весь коментар
12.04.2024 17:33
+3
Кіно називається "Ліквідація"
показати весь коментар
12.04.2024 18:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нраіца....Сашку Беспалому респект.
показати весь коментар
12.04.2024 17:33 Відповісти
Дякуємо роті ударних БПЛА Strike Drones Company 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
показати весь коментар
12.04.2024 21:27 Відповісти
Дохлих кацапів багато не буває.
показати весь коментар
12.04.2024 17:38 Відповісти
- Ну, желаю, чтобы все...
показати весь коментар
13.04.2024 16:23 Відповісти
100%
показати весь коментар
13.04.2024 20:00 Відповісти
Конвеєр.
показати весь коментар
12.04.2024 18:00 Відповісти
Ех жаль, что кацапа-мамкі-самкі не відят, парадавалісь би за отпрыскав,во как о радітєлях заботятся. Бахах !!! І на бєлих жігулях, ех с вєтерком.
показати весь коментар
13.04.2024 16:30 Відповісти
Кіно називається "Ліквідація"
показати весь коментар
12.04.2024 18:15 Відповісти
Дохніть в муках гниди кацапські.
показати весь коментар
12.04.2024 18:31 Відповісти
Хатинку щось моцне розвалило! Це до накабздона миттєві тікети...
показати весь коментар
12.04.2024 19:35 Відповісти
Ваншот)))
показати весь коментар
12.04.2024 22:32 Відповісти
Вбивають фашистів наші хлопці дуже класно ,
просто супер👍🏼👍🏼👍🏼‼️
показати весь коментар
12.04.2024 22:45 Відповісти
 
 