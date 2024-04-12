Уничтожение ударными дронами оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО
Уничтожение личного состава противника на Авдеевском направлении пилотами роты ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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просто супер👍🏼👍🏼👍🏼‼️