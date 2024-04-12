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Уничтожение ударными дронами оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Уничтожение личного состава противника на Авдеевском направлении пилотами роты ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

дроны (3917) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+16
Дохлих кацапів багато не буває.
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12.04.2024 17:38
+9
Нраіца....Сашку Беспалому респект.
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12.04.2024 17:33
+3
Кіно називається "Ліквідація"
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12.04.2024 18:15
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Нраіца....Сашку Беспалому респект.
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12.04.2024 17:33 Ответить
Дякуємо роті ударних БПЛА Strike Drones Company 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
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12.04.2024 21:27 Ответить
Дохлих кацапів багато не буває.
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12.04.2024 17:38 Ответить
- Ну, желаю, чтобы все...
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13.04.2024 16:23 Ответить
100%
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13.04.2024 20:00 Ответить
Конвеєр.
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12.04.2024 18:00 Ответить
Ех жаль, что кацапа-мамкі-самкі не відят, парадавалісь би за отпрыскав,во как о радітєлях заботятся. Бахах !!! І на бєлих жігулях, ех с вєтерком.
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13.04.2024 16:30 Ответить
Кіно називається "Ліквідація"
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12.04.2024 18:15 Ответить
Дохніть в муках гниди кацапські.
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12.04.2024 18:31 Ответить
Хатинку щось моцне розвалило! Це до накабздона миттєві тікети...
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12.04.2024 19:35 Ответить
Ваншот)))
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12.04.2024 22:32 Ответить
Вбивають фашистів наші хлопці дуже класно ,
просто супер👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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12.04.2024 22:45 Ответить
 
 