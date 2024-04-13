Ворожа бронемашина вибухає разом з окупантами від удару дрона-камікадзе. ВIДЕО

Російські штурмовики, що відбилися від своєї групи і залишилися живими, часто вдаються до останньої надії - сховатися у вже напівзгорілій, раніше ураженій техніці. Групу таких окупантів виявили пілоти роти РУБАК бригади "Червона Калина" та ліквідували їх дроном-камікадзе.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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