Ворожа бронемашина вибухає разом з окупантами від удару дрона-камікадзе. ВIДЕО
Російські штурмовики, що відбилися від своєї групи і залишилися живими, часто вдаються до останньої надії - сховатися у вже напівзгорілій, раніше ураженій техніці. Групу таких окупантів виявили пілоти роти РУБАК бригади "Червона Калина" та ліквідували їх дроном-камікадзе.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+10 Aleksander Lukashenko
показати весь коментар13.04.2024 16:59
+8 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар13.04.2024 16:51
+7 Elvis2
показати весь коментар13.04.2024 16:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
так і не встигли почитати миху булґакова, зате пруть на мєтку урусской кілльтури як навіжені