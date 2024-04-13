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Ворожа бронемашина вибухає разом з окупантами від удару дрона-камікадзе. ВIДЕО

Російські штурмовики, що відбилися від своєї групи і залишилися живими, часто вдаються до останньої надії - сховатися у вже напівзгорілій, раніше ураженій техніці. Групу таких окупантів виявили пілоти роти РУБАК бригади "Червона Калина" та ліквідували їх дроном-камікадзе.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Українська авіація відпрацювала по ворожих наземних цілях. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) ліквідація (3911)


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Топ коментарі
+10
У хробакощурів є непереборне бажання залізти в розтрощений БТР. Кожного дня таке відео, а вони все лізуть і лізуть. Чи норку там собі шукать, чи щось погризти, чи вагнерівця для спарювання. хз
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13.04.2024 16:59
+8
Кремація
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13.04.2024 16:51
+7
оркомангал
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13.04.2024 16:44
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оркомангал
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13.04.2024 16:44 Відповісти
Максимальный уровень прожарки
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13.04.2024 18:31 Відповісти
норм ...
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13.04.2024 16:47 Відповісти
Кремація
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13.04.2024 16:51 Відповісти
У хробакощурів є непереборне бажання залізти в розтрощений БТР. Кожного дня таке відео, а вони все лізуть і лізуть. Чи норку там собі шукать, чи щось погризти, чи вагнерівця для спарювання. хз
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13.04.2024 16:59 Відповісти
щурів у нору вабить
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13.04.2024 19:26 Відповісти
Дивні істоти, кумедні. Навіть трохи симпотні, коли сильно мертві.
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13.04.2024 19:29 Відповісти
мені довподоби коли в попіл, шоп геть і фостика не залишилось
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13.04.2024 19:30 Відповісти
Глибока дезінфекція.
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13.04.2024 16:58 Відповісти
А куди він їхать збирався на роздовбаній тачці?
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13.04.2024 17:05 Відповісти
Треба було у "жмурки" вдома гратися
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13.04.2024 17:10 Відповісти
Завораживающий сюжет , шикарно.
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13.04.2024 17:20 Відповісти
От жеж хитрющі ватні гандони... все роблять аби тілки не здохнути...Підлюча кацапська натура.
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13.04.2024 17:28 Відповісти
він буде рахуватися без вісті пропаленим.Може без вісті пропавшим? Ніт.
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13.04.2024 17:45 Відповісти
Гроші, які так манили його , так ніхто і не отримає,ну бо ж "без вісті"!.Їх використають для заманювання на війну іншого дурня
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13.04.2024 17:51 Відповісти
Чудо залізло трохи погрітися
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13.04.2024 18:21 Відповісти
Kацап: " Tак нєчєстно, я же в домiкє.."🤥
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13.04.2024 18:35 Відповісти
смажені хробачки... в золу..
так і не встигли почитати миху булґакова, зате пруть на мєтку урусской кілльтури як навіжені
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13.04.2024 19:24 Відповісти
там і попелу не залишилося - димом увесь орк зійшов
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13.04.2024 19:29 Відповісти
І не впізнає мамашка , де грошова компенсація за zет"дитинку "свою. Відро піплу з п'ятьох кацапських чурбанів.
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13.04.2024 20:28 Відповісти
Таким відео хоч закусюй після горілки! Давай ще!!
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13.04.2024 21:02 Відповісти
 
 