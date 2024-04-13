Прикордонники взяли у полон трьох окупантів на Донеччині. ВIДЕО
Українські прикордонники взяли в полон трьох загарбників. До рук захисників Волинського загону росіяни потрапили під час ворожого штурму позицій в районі Новомихайлівки на Донеччині.
Детальніше про полон розповіли у Державній прикордонній службі, передає Цензор.НЕТ.
"Виявилися вони військовослужбовцями 10-го танкового полку: стрілець та двоє рядових підрозділу військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, які мали прикрити димовою завісою штурмову бронегрупу", - додали прикордонники.
За словами прикордонників, всі полонені виявилися контрактниками. Окупанти розповіли, що їм за бойові дії в Україні платять по 200 тисяч рублів.
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А моли б, як у ВРУ нардепи та КМУ з держСекретарями, і вихідні гуляти по РИГламенту КМУ іВРУ !!
хочя який тут в сраці обмін?
мама раша і їхні матрьошкі попрошалися з тим біомусором з моменту видачі портянок...
**** закон...
всі підмишкі перенюхаєте 🤣
62 і так як би шоб не сісти і без вимогалова - вспильчивий я і не зелений?
ти, гімно, тільки спробуй по українцях шмальнути
перший постріл і тебе нема, вонючка криворогата - зaїбав **** ухилянтська
а по запитанню - ні....
10 танкова дивізія?
А яка різниця..... - всіх на концерт кабздона Квитків вистачить всім козломордим!
тільки дурень цього не бачить - мабуть попередники....