УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8809 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
9 920 18

Прикордонники взяли у полон трьох окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Українські прикордонники взяли в полон трьох загарбників. До рук захисників Волинського загону росіяни потрапили під час ворожого штурму позицій в районі Новомихайлівки на Донеччині.

Детальніше про полон розповіли у Державній прикордонній службі, передає Цензор.НЕТ.

"Виявилися вони військовослужбовцями 10-го танкового полку: стрілець та двоє рядових підрозділу військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, які мали прикрити димовою завісою штурмову бронегрупу", - додали прикордонники.

За словами прикордонників, всі полонені виявилися контрактниками. Окупанти розповіли, що їм за бойові дії в Україні платять по 200 тисяч рублів.

Також дивіться: Ворожа бронемашина вибухає разом з окупантами від удару дрона-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) Держприкордонслужба ДПСУ (5974) полонені (2261)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
єдине чим я себе втішую - обмін...
хочя який тут в сраці обмін?
мама раша і їхні матрьошкі попрошалися з тим біомусором з моменту видачі портянок...
показати весь коментар
13.04.2024 17:46
+5
взяли? - годуйте і далі цю худобу...
показати весь коментар
13.04.2024 17:33
+5
ці тварі розстріляли б наших в окопі і забули - добрі ми *****...
показати весь коментар
13.04.2024 17:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці Захисники України!
А моли б, як у ВРУ нардепи та КМУ з держСекретарями, і вихідні гуляти по РИГламенту КМУ іВРУ !!
показати весь коментар
13.04.2024 17:27 Відповісти
взяли? - годуйте і далі цю худобу...
показати весь коментар
13.04.2024 17:33 Відповісти
ці тварі розстріляли б наших в окопі і забули - добрі ми *****...
показати весь коментар
13.04.2024 17:38 Відповісти
єдине чим я себе втішую - обмін...
хочя який тут в сраці обмін?
мама раша і їхні матрьошкі попрошалися з тим біомусором з моменту видачі портянок...
показати весь коментар
13.04.2024 17:46 Відповісти
Все рассказы сказки , исходят от кацапа в плену , с уважением до Украины.
показати весь коментар
13.04.2024 17:59 Відповісти
Все розказали... А у ХВільмах кацапи показували шо пльєнні не заюЦЦА, ХВашиЗДам інХВормацію не дають, та говорять шо луЧЧЄ смьЄрть стоя чем жіть на кАльєнях. Умірая нікакой інХВАрмаціі врагу нє дают!
показати весь коментар
13.04.2024 18:18 Відповісти
Покрить дали мальчикам? Водички, печенья давали? Позвонить домой, с Настей поговорить, возможность предоставили?
показати весь коментар
13.04.2024 18:44 Відповісти
дві машини? - ти в маршруткі!
**** закон...
всі підмишкі перенюхаєте 🤣
показати весь коментар
13.04.2024 18:58 Відповісти
пацани я як би мені на Волинь і обратно на тиждень?
62 і так як би шоб не сісти і без вимогалова - вспильчивий я і не зелений?
показати весь коментар
13.04.2024 19:05 Відповісти
хлопці - я не ухилявся тому і не президент, тому і питаю...
показати весь коментар
13.04.2024 19:08 Відповісти
21 ше травня і херпіду вже трохи і наше - акудативхуядінешся?
показати весь коментар
13.04.2024 19:54 Відповісти
по клименку - на руках в Україні зброї 1-5 мілліонів....
ти, гімно, тільки спробуй по українцях шмальнути
перший постріл і тебе нема, вонючка криворогата - зaїбав **** ухилянтська
показати весь коментар
13.04.2024 20:05 Відповісти
Усьо, відпустило??
показати весь коментар
13.04.2024 21:40 Відповісти
товариш майор все бачить!
а по запитанню - ні....
показати весь коментар
13.04.2024 21:43 Відповісти
псіна тупа - коли Чевінського випустять ?
показати весь коментар
13.04.2024 21:46 Відповісти
10 танковий полк?
10 танкова дивізія?
А яка різниця..... - всіх на концерт кабздона Квитків вистачить всім козломордим!
показати весь коментар
13.04.2024 20:15 Відповісти
що за кретини іпала злочинцям замальовують? ви на їх боці???
показати весь коментар
13.04.2024 21:02 Відповісти
за звільненням Залужного і всйого генштабу - пішли самі покращяння,
тільки дурень цього не бачить - мабуть попередники....
показати весь коментар
13.04.2024 21:51 Відповісти
 
 