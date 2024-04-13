Прикордонники взяли у полон трьох окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Українські прикордонники взяли в полон трьох загарбників. До рук захисників Волинського загону росіяни потрапили під час ворожого штурму позицій в районі Новомихайлівки на Донеччині.

Детальніше про полон розповіли у Державній прикордонній службі, передає Цензор.НЕТ.

"Виявилися вони військовослужбовцями 10-го танкового полку: стрілець та двоє рядових підрозділу військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, які мали прикрити димовою завісою штурмову бронегрупу", - додали прикордонники.

За словами прикордонників, всі полонені виявилися контрактниками. Окупанти розповіли, що їм за бойові дії в Україні платять по 200 тисяч рублів.

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