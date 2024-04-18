Бійці ліквідували шістьох окупантів, які ховалися за підбитим "намангаленим" танком. ВIДЕО

Українські воїни ліквідували ворожу штурмову групу, до якої входило щонайменше шість окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі опублікованому у соцмережах видно, що окупанти марно намагалися найти прихисток від щільного мінометного вогню за бронею свого вже знерухомленого танка.

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