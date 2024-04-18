Бійці ліквідували шістьох окупантів, які ховалися за підбитим "намангаленим" танком. ВIДЕО
Українські воїни ліквідували ворожу штурмову групу, до якої входило щонайменше шість окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі опублікованому у соцмережах видно, що окупанти марно намагалися найти прихисток від щільного мінометного вогню за бронею свого вже знерухомленого танка.
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Я иду икать...
А шестого за компашку
Испускает пусть какашку...
за гроші воєнного злочинця - прутіна.
Слава Україні!
ми можемо ховатись, з засідки нищити ворога, тікати на іншу позицію, перебігати з місця на місце.
можемо боятися вмерти від рук чи зброї нападника...
а нападник чого боїться???
він саме за цим прийшов, свідомо, ****...
вбити або бути вбитим..
чи не так???
захищаються всі!, здорові, хворі, відважні та не дуже..
а нападати мусять лиш ті хто нічого не боїться!!!
тож де їхня **********-орська логіка???
хочу вбити сусіда але мені страшно??
так нє катіт!!!
і про цього підара конкретно...
чого він боїться, чому він боїться,???
чи він не чув що на війні вбивають???
чи він не знає ніодного свого "колегу" який вже згорів, розклався на молекули в якомусь танку, чи просто здох, тут, у нас???
знає.... але він тут...
то ще раз...
якого ...уя він боїться, вірніше, боявся
сам прийшов, свідомо....