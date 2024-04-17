УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5010 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
11 264 7

Окупант втратив голову після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував окупанта прямим влучанням у голову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі успішної бойової роботи українського воїна видно, що після удару БПЛА в окупанта зникла голова.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло ліквідованого окупанта розплющилося на дорозі: "Ешкин кот! Танком раздавило". ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17346) безпілотник (4148) знищення (7221)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пришити иому задом на перед - хаи іде нах
показати весь коментар
17.04.2024 09:33 Відповісти
Та нєеее...
Безголовим його уродило!
А дрон просто відбив непотрібний рудимент...
показати весь коментар
17.04.2024 09:35 Відповісти
відсутність голови рашисту не нашкодить
показати весь коментар
17.04.2024 09:50 Відповісти
Без головы кацап не жилец - некуда бояру вливать!
показати весь коментар
17.04.2024 12:36 Відповісти
Її там і не було. Була підставка для капелюхи
показати весь коментар
17.04.2024 13:28 Відповісти
А куди воно тепер накабздона слухатиме?
показати весь коментар
17.04.2024 14:01 Відповісти
Спять усталые зверушки - ОРКИ в яме спят
Квадрокоптер и хлопушки ждут опять
Даже Машка (МИдовская шмара) спать ложится,
Чтобы ночью вновь напиться, глазки закрывай
Bye you bye!



показати весь коментар
17.04.2024 14:18 Відповісти
 
 