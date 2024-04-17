Окупант втратив голову після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО 18+
Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував окупанта прямим влучанням у голову.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі успішної бойової роботи українського воїна видно, що після удару БПЛА в окупанта зникла голова.
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Безголовим його уродило!
А дрон просто відбив непотрібний рудимент...
Квадрокоптер и хлопушки ждут опять
Даже Машка (МИдовская шмара) спать ложится,
Чтобы ночью вновь напиться, глазки закрывай
Bye you bye!