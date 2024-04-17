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Оккупант потерял голову после атаки дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+

Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал оккупанта прямым попаданием в голову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи успешной боевой работы украинского воина видно, что после удара БПЛА у оккупанта исчезла голова.

Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Тело ликвидированного оккупанта расплющено на дороге: "Ешкин кот! Танком раздавило". ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19197) беспилотник (3586) уничтожение (6909)


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Пришити иому задом на перед - хаи іде нах
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17.04.2024 09:33 Ответить
Та нєеее...
Безголовим його уродило!
А дрон просто відбив непотрібний рудимент...
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17.04.2024 09:35 Ответить
відсутність голови рашисту не нашкодить
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17.04.2024 09:50 Ответить
Без головы кацап не жилец - некуда бояру вливать!
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17.04.2024 12:36 Ответить
Її там і не було. Була підставка для капелюхи
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17.04.2024 13:28 Ответить
А куди воно тепер накабздона слухатиме?
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17.04.2024 14:01 Ответить
Спять усталые зверушки - ОРКИ в яме спят
Квадрокоптер и хлопушки ждут опять
Даже Машка (МИдовская шмара) спать ложится,
Чтобы ночью вновь напиться, глазки закрывай
Bye you bye!



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17.04.2024 14:18 Ответить
 
 