Оккупант потерял голову после атаки дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+
Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал оккупанта прямым попаданием в голову.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи успешной боевой работы украинского воина видно, что после удара БПЛА у оккупанта исчезла голова.
Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Безголовим його уродило!
А дрон просто відбив непотрібний рудимент...
Квадрокоптер и хлопушки ждут опять
Даже Машка (МИдовская шмара) спать ложится,
Чтобы ночью вновь напиться, глазки закрывай
Bye you bye!