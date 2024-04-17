Оккупант потерял голову после атаки дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+

Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал оккупанта прямым попаданием в голову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи успешной боевой работы украинского воина видно, что после удара БПЛА у оккупанта исчезла голова.

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