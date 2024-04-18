Боєприпас влучає окупанту в зад. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона влучно скинув боєприпас і влучив окупанту нижче спини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант намагається під рядниною сховатися від удару дрона і зникає разом із нею. ВIДЕО