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Боєприпас влучає окупанту в зад. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона влучно скинув боєприпас і влучив окупанту нижче спини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант намагається під рядниною сховатися від удару дрона і зникає разом із нею. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221) дрони (4690)


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Топ коментарі
+31
Прямісінько в центр прийняття рішень!
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18.04.2024 12:18
+21
Ого як дупло рвануло.
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18.04.2024 12:16
+15
Прямо в скрєпу.
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18.04.2024 12:18
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Ого як дупло рвануло.
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18.04.2024 12:16 Відповісти
А дроновод ще той жартівник
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18.04.2024 12:30 Відповісти
Прямісінько в центр прийняття рішень!
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18.04.2024 12:18 Відповісти
Ага,на Рогозіні тільки тренувалися.
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18.04.2024 12:54 Відповісти
Прямо в скрєпу.
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18.04.2024 12:18 Відповісти
Поімєл в зад.
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18.04.2024 12:36 Відповісти
Та да! В зрівнянні з кадирівцями, дрон рулить! Кацап задоволений!😁
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18.04.2024 12:50 Відповісти
И в перед тоже.
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18.04.2024 13:31 Відповісти
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18.04.2024 12:18 Відповісти
Так ось як воно насправді...
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18.04.2024 12:19 Відповісти
Певне гороху перебрав... от воно і вибило дно
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18.04.2024 12:20 Відповісти
Газосховище центр прийняття рішень від перегріву вибухнув...
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18.04.2024 12:20 Відповісти
Анус! Парвали анус...епта...
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18.04.2024 12:20 Відповісти
той віпадок колі кацап може казаті "я на Украіне жопу рвал"
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18.04.2024 12:22 Відповісти
Тільки Св.Петру!
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18.04.2024 12:50 Відповісти
Страшна смерть спіткала рашиста на нашій землі і так буде
з кожним кацапом , який припхається на чужу територію🙁
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18.04.2024 12:26 Відповісти
Тебе,ще не посилали? Я буду першим...
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18.04.2024 12:42 Відповісти
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18.04.2024 12:42 Відповісти
Адь Каіда, як і російські терористи страчують заручників, полонених і мирних людей. На відео вражено, саме такого терориста і злочинця на полі бою. Світ потерпає від токсичності параши, відео - це наслідки.

К@цапаи краще дома на пляшці сидіти, аніж дупою вони ловити.
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18.04.2024 13:13 Відповісти
ти мабуть з тих самих 73% ))
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18.04.2024 13:49 Відповісти
значить ти посіпака Абдри100вича (що був посіпакою зеленої шмарклі боневтіка-херпіду, блазня і клована), котрий нив про "расчєловєчіваніє" ))
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19.04.2024 08:53 Відповісти
Это не самое страшное. Страшно другое- украинцы будут ненавидеть лапотных ванек еще пару сотен лет за то что эти мерзости натворили, и мстить при всяком удобном случае еще сотню лет. В любой точке планеты.
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18.04.2024 15:34 Відповісти
Нежданчик
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18.04.2024 12:36 Відповісти
Тепер мені зрозуміло вислів:" Порвати дупу на британський прапор"
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18.04.2024 12:41 Відповісти
После такого девственность уже не восстановишь!
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18.04.2024 12:44 Відповісти
Позбавили цнотливості
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18.04.2024 12:48 Відповісти
Йому друзі заспівають "Поррвали! Порррвали сраку!"?
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18.04.2024 12:53 Відповісти
Запеклась на жопе кровь - это первая любовь
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18.04.2024 12:53 Відповісти
Теперь на поперечный и продольный шпагат будет садиться без проблем.
Пробема будет-найти свою жопу,что бы посрать.
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18.04.2024 13:27 Відповісти
пердак бомбить. в прямому сенсі.
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18.04.2024 13:32 Відповісти
Не ходите, дети, в Африку гулять!
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18.04.2024 13:33 Відповісти
то спрацював його динамічний захист пердака ))
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18.04.2024 13:48 Відповісти
Дитині розірвало сраку
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18.04.2024 13:53 Відповісти
дон, где ты бродишь, дон? урус шайтан лягли и просят
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18.04.2024 13:55 Відповісти
Обезжопили
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18.04.2024 14:54 Відповісти
Це хед-шот! Редактору - виправити заголовок!
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18.04.2024 15:02 Відповісти
Пукано эль БАМБАРДИНИО
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18.04.2024 20:45 Відповісти
 
 