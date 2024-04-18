Боєприпас влучає окупанту в зад. ВIДЕО 18+
Оператор українського дрона влучно скинув боєприпас і влучив окупанту нижче спини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+31 Погрібний Олександр
показати весь коментар18.04.2024 12:18
+21 ОсвальдКоблпот #588757
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+15 MausMike
показати весь коментар18.04.2024 12:18
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Газосховищецентр прийняття рішень від перегріву вибухнув...
з кожним кацапом , який припхається на чужу територію🙁
К@цапаи краще дома на пляшці сидіти, аніж дупою вони ловити.
Пробема будет-найти свою жопу,что бы посрать.