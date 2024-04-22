Тіло окупанта летить у повітрі після скиду боєприпасу із українського дрона. ВIДЕО
Тіло окупанта підкинуло високо угору після скиду боєприпасу з українського дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис польоту "двохсотого" окупанта зафільмував оператор 68-ї ОЄБр імені Олекси Довбуша, який здійснив скид.
Топ коментарі
+8 Олександр ВАЛОВИЙ
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+6 Eugene Boyko #535329
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+4 Алекс Скела
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