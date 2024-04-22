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Тіло окупанта летить у повітрі після скиду боєприпасу із українського дрона. ВIДЕО

Тіло окупанта підкинуло високо угору після скиду боєприпасу з українського дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис польоту "двохсотого" окупанта зафільмував оператор 68-ї ОЄБр імені Олекси Довбуша, який здійснив скид.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе відірвав ноги окупанту та пошкодив "центр прінятія рєшеній". ВIДЕО 18+

Автор: 

знищення (7221) дрони (4690) 68 окрема єгерська бригада (80)


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Топ коментарі
+8
Любо, респект операторам Дронів!!

Слава Україні
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22.04.2024 12:06
+6
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22.04.2024 12:54
+4
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22.04.2024 12:15
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Любо, респект операторам Дронів!!

Слава Україні
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22.04.2024 12:06 Відповісти
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22.04.2024 12:08 Відповісти
ввись к звьоздам
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22.04.2024 12:10 Відповісти
от тільки не зрозуміло,як? при скиді одних і тих самих ***********,одне лайно,навіть не ворухнеться, а інше злітає...якийсь дістрофік попався
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22.04.2024 12:13 Відповісти
народжений повзати літати не може, але іноді низенько-низенько може....
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22.04.2024 13:26 Відповісти
Надіюся - не дуже боляче об землю вдарився?
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23.04.2024 05:43 Відповісти
скоріше за все це був макет росіянина. Надувний такий, знаєте...
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22.04.2024 14:00 Відповісти
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22.04.2024 12:15 Відповісти
Я что то не пойму темы. То сбрасывают такие бомбочки что орки их даже не чуствуют, почесал жопу и побежал дальше. А другие дроны сбрасывают бомбочки что орка напополам рвет или как здесь 100-килограмовую тушу орка как космонавта на десятки метров вверх подбрасывает. Почему не поделиться с другими дроноводами рецептом приготовления хороших бомб
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22.04.2024 12:18 Відповісти
Можливо щось кацапське поруч детонує.
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22.04.2024 12:21 Відповісти
Дрони різні І "бомбочки" - теж! Одна справа - ВОГ з "підствольника І зовсім інше - осколочно-фугасна міна Навіть якщо вона лише 60-міліметрова
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23.04.2024 05:46 Відповісти
Шось воно летить з чимось "тепленьким" у зоні "бікіні"...
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22.04.2024 12:26 Відповісти
как тебе такое ,Илон Маск ?
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22.04.2024 12:28 Відповісти
Он сказал - Поехали, и тряхнул ногой!
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22.04.2024 12:50 Відповісти
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22.04.2024 12:54 Відповісти
Складність - 5 балів
Артистизм - 5 балів
Хореографія - 5 балів
Майстерність - 2 бали ("групировочка не та - ручки не прижал")
Висновок: 17 балів, проходить по сумі балів
___ видати квиток на концерт кабздона!___
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22.04.2024 13:23 Відповісти
Вот это кульбит! 🤪
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22.04.2024 14:16 Відповісти
Так можно и инфаркт заработать.
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22.04.2024 14:40 Відповісти
Красiва льетiт!
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22.04.2024 16:50 Відповісти
С гранат так не летают. Есть уже не одно видео поражения чучел с обоих сторон.
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22.04.2024 19:13 Відповісти
Чого тіки не зробиш, аби бути поряд з накабздоном
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23.04.2024 05:03 Відповісти
 
 