Підрозділ BULAVA відбив танковий наступ російських окупантів дронами "Дикі шершні". ВIДЕО
Воїни з Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького знищили дронами "Дикі Шершні" російські танки, якими окупанти йшли в наступ.
Ситуація на тій ділянці фронту дуже складна, військові потребують вашої допомоги, передає Цензор.НЕТ.
Дякуємо всім, хто допомагає війську! Далі буде, ще більше! Не зупиняйтесь, підтримуйте збір "Диких шершнів" на нові дрони:
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Топ коментарі
+12 Amber
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+5 boris petrik
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Так ось куди донатить перша скумбрія взесвіту кошти, що надходять від кацапів, що проживають на її віллі в Італії... А найвеличніший, інкогніто, роялті за показ "Скотів", "Розсміши гомника" та Gидоврального "******************"- котрі отримує від партнерів-шиферів із ерефії...
https://www.youtube.com/watch?v=k2JZD_kOHtM гріє мисль що якогось кацапа на мої гроші прожарять 😁
Танчиків у росіян виявилось більше, ніж про це брехав Аристович.