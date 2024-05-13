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Українські захисники ліквідували близько 10 окупантів, які переховувалися у будівлі. ВIДЕО

Бійці підрозділу Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади ліквідували близько 10 окупантів.

Відповідне відео опублікували у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни 47 ОМБр знищили російський БТР, який був захищений не тільки з мангалами, а й засобами радіоелектронної боротьби. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3920) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+10
ЗСУ не дивлячись на весь бардак, який є у військах просто генії. Але цього не достатньо.

Пора вже ЄС вступати в гру і взяти під повний військовий захист підконтрольні території України і вивільнити повністю ЗСУ для фронту наситивши його зброєю.

А не лицемірно їздити на спинах українців.
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13.05.2024 23:13
+9
Дрон підвищеної потужності
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13.05.2024 23:18
+8
Преміальне відео!
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13.05.2024 23:14
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ще 14 млн дронів і все
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13.05.2024 23:13 Відповісти
... майстерний заліт у віконечко...
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14.05.2024 06:58 Відповісти
Іщьо адна чувирлабратская магіла...
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13.05.2024 23:13 Відповісти
ЗСУ не дивлячись на весь бардак, який є у військах просто генії. Але цього не достатньо.

Пора вже ЄС вступати в гру і взяти під повний військовий захист підконтрольні території України і вивільнити повністю ЗСУ для фронту наситивши його зброєю.

А не лицемірно їздити на спинах українців.
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13.05.2024 23:13 Відповісти
І скільки солдат вони пришлють в Україну? Одну тисячу? Максимум - це 5-10 тисяч, які ніякого перелому в війну не внесуть
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13.05.2024 23:59 Відповісти
Ну хто ти таке щоб розповідати про "бардаки" у військах...Вже кожна диванна кухарка уявляє себе військовим икспердом роздаючи настанови та поради віськовим.
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14.05.2024 00:16 Відповісти
Я все ж дещо знаю і подивіться що кажуть навіть палкі патріоти, які прийшли за покликом серця в ЗСУ. Скинете рожеві окуляри.
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14.05.2024 01:01 Відповісти
Тиць та й розвиднiлось. А если бы Запада не было, за Украиной бы плескался Атлантический оушен. Океан шо ля лицемірно їздив би на спинах?
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14.05.2024 00:21 Відповісти
Преміальне відео!
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13.05.2024 23:14 Відповісти
Дрон підвищеної потужності
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13.05.2024 23:18 Відповісти
Оце дрон захренячив !!!
Як снаряд.
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14.05.2024 05:54 Відповісти
Шикарно!
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13.05.2024 23:25 Відповісти
шедеврально
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13.05.2024 23:31 Відповісти
Українці, показали оркам московським, благодатний вогонь для них!!
За чим орки вдерлися до Мирної України, те і отримали! Демосковізація орків..
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13.05.2024 23:26 Відповісти
Шістнадцять
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13.05.2024 23:29 Відповісти
Значно більше! Порахуйте скільки зайшло - не вийшов НІХТО.
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14.05.2024 08:34 Відповісти
Я то же подумал, что там около тридцати кацапоособей... было... 👍
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14.05.2024 13:16 Відповісти
Це що за дрончик з БЧ крилатої ракети, як таке можливо?
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13.05.2024 23:34 Відповісти
можливо Баба Яга, вона піднімає 15 кг бч
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13.05.2024 23:36 Відповісти
або якийсь сільскогосподарський, вони тягают багато, але повільні дуже.
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13.05.2024 23:39 Відповісти
Можливо в будівлі був БК ))
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14.05.2024 09:20 Відповісти
Nice grave... With cremation.
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14.05.2024 00:28 Відповісти
"Ми в домiкє",- полегшено зітхнули кацапи... 🤡
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14.05.2024 00:42 Відповісти
Щось я більше нарахував орків ...
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14.05.2024 08:08 Відповісти
Скорше за все данні навели по радіоперехопленнях москалів, бо сумнівно що всі 200 ...
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14.05.2024 09:21 Відповісти
Там кацапів задвохсотилось-закобзонилось явно більше десятка. Причому значно більше! Я точно не рахував, але зайшло в ту будівлю більше 30 штук. Не вийшов і не виповз ніхто.
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14.05.2024 08:32 Відповісти
Філігранна робота!
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14.05.2024 08:42 Відповісти
Але ж мабуть не так уявляли ці орки своє майбутнє. Уявлявся будиночок біля моря в Одесі та квартира на Печерських пагорбах, вшанування себе як ветеранів, сидіти в перших рядай на урочистих святкуваннях, може, якщо пощастить, біля самого путіна... Але сталося інакше.
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14.05.2024 09:03 Відповісти
Так вони і сидять у перших рядах на концерті кабздона ...
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14.05.2024 13:54 Відповісти
Схоже на термобар.
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14.05.2024 09:27 Відповісти
В жизни каждого человека бывает ситуация😊когда зашёл не в ту дверь😊
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14.05.2024 09:53 Відповісти
 
 