Новітній російський комплекс ППО С-400 "Триумф", знищений балістичною ракетою ATAKMS (з касетною бойовою частиною). ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент знищення новітнього російського комплексу ППО С-400 "Триумф".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що ворожий комплекс ППО був уражений касетним боєприпасом. Перед знищенням, росіяни встигли зробити кілька пусків.

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