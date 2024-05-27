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Захисники Часового Яру спалили російські танки Т-90М "Прорив" і Т-72Б3М. ВIДЕО

Українські захисники, які працюють на Донеччині в районі Часового Яру знищили російський танк Т-90М "Прорив", БМД-2 і новітній танк Т-72Б3М. Воїни також змусили ворога втікати.

Відповідне відео опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Поранений окупант прострелив собі голову з автомата на Харківщині. ВIДЕО 18+

Автор: 

танк (2071) БМД (33) ГУР (509) Часів Яр (341)


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прориваються на концерт кабздона.....
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27.05.2024 23:49 Відповісти
Гарно палають кацапи і їх танчики , аж душа співає
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27.05.2024 23:49 Відповісти
Танк !-90 Подрыв харасо а олени - лучше!! Так говорил сам Шой-Ху
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27.05.2024 23:51 Відповісти
Я не знаю які сили знаходять в собі люди на фронті щоб пережити цей жах і при цьому вижити і відбитися від атак росіян.

Це поза гранню мого розуміння.
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27.05.2024 23:51 Відповісти
Кракени не люди, вони https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA характерники
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28.05.2024 01:22 Відповісти
Не успели из них сделать "танк гомосека"...
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27.05.2024 23:54 Відповісти
Видели! На поле живого места нет, все в воронках
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27.05.2024 23:54 Відповісти
Как они поля изуродовали, твари.. Надо после победы Украины принудительно направлять русских на работы по восстановлению украинских полей и лесных угодий, а кто подорвется на мине - похрен, главное - чтобы полевые угодья были восстановлены. Немцы после войны тоже десятилетиями восстанавливали то что они разрушили в СССР..
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28.05.2024 06:08 Відповісти
Слава ЗСУ!
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28.05.2024 08:37 Відповісти
 
 