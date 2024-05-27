Захисники Часового Яру спалили російські танки Т-90М "Прорив" і Т-72Б3М. ВIДЕО

Українські захисники, які працюють на Донеччині в районі Часового Яру знищили російський танк Т-90М "Прорив", БМД-2 і новітній танк Т-72Б3М. Воїни також змусили ворога втікати.

Відповідне відео опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

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