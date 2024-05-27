РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11529 посетителей онлайн
Новости Видео Война
11 652 9

Защитники Часового Яра сожгли российские танки Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М. ВИДЕО

Украинские защитники, работающие в Донецкой области в районе Часового Яра уничтожили российский танк Т-90М "Прорыв", БМД-2 и новейший танк Т-72Б3М. Воины также заставили врага бежать.

Соответствующее видео опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Раненый оккупант прострелил себе голову из автомата на Харьковщине ВИДЕО 18+

Автор: 

танк (2260) БМД (33) ГУР (434) Часов Яр (338)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
прориваються на концерт кабздона.....
показать весь комментарий
27.05.2024 23:49 Ответить
Гарно палають кацапи і їх танчики , аж душа співає
показать весь комментарий
27.05.2024 23:49 Ответить
Танк !-90 Подрыв харасо а олени - лучше!! Так говорил сам Шой-Ху
показать весь комментарий
27.05.2024 23:51 Ответить
Я не знаю які сили знаходять в собі люди на фронті щоб пережити цей жах і при цьому вижити і відбитися від атак росіян.

Це поза гранню мого розуміння.
показать весь комментарий
27.05.2024 23:51 Ответить
Кракени не люди, вони https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA характерники
показать весь комментарий
28.05.2024 01:22 Ответить
Не успели из них сделать "танк гомосека"...
показать весь комментарий
27.05.2024 23:54 Ответить
Видели! На поле живого места нет, все в воронках
показать весь комментарий
27.05.2024 23:54 Ответить
Как они поля изуродовали, твари.. Надо после победы Украины принудительно направлять русских на работы по восстановлению украинских полей и лесных угодий, а кто подорвется на мине - похрен, главное - чтобы полевые угодья были восстановлены. Немцы после войны тоже десятилетиями восстанавливали то что они разрушили в СССР..
показать весь комментарий
28.05.2024 06:08 Ответить
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
28.05.2024 08:37 Ответить
 
 