Защитники Часового Яра сожгли российские танки Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М. ВИДЕО
Украинские защитники, работающие в Донецкой области в районе Часового Яра уничтожили российский танк Т-90М "Прорыв", БМД-2 и новейший танк Т-72Б3М. Воины также заставили врага бежать.
Соответствующее видео опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
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