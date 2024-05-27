Защитники Часового Яра сожгли российские танки Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М. ВИДЕО

Украинские защитники, работающие в Донецкой области в районе Часового Яра уничтожили российский танк Т-90М "Прорыв", БМД-2 и новейший танк Т-72Б3М. Воины также заставили врага бежать.

Соответствующее видео опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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