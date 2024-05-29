УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9485 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
10 645 6

Два танки, 6 бронемашин та 80 окупантів знищили бійці 79-ї ОДШБ під час спроби штурму поблизу Новомихайлівки. ВIДЕО

Десантники 79-ї ОДШБ відбили ворожий штурм поблизу Новомихайлівки та знищили два танки, шість бронемашин і ліквідували близько 80 окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою українських воїнів з окупантами опублікований у соцмережах.

"Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ розмотують черговий механізований штурм противника в районі Новомихайлівки. У результаті 2 танки та 6 бронемашин з ворожою піхотою так і залишилися на полі бою, не діставшись українських позицій. Понад 80 російських окупантів вирушили прямо в пекло", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Баггі з кремлівськими пропагандистами Коцом і Поддубним наїхало на міну у Вовчанську. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8558) бойові дії (3875) 79 окрема десантно-штурмова бригада (200)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перекрестился кацап и сдох!
Аминь...
показати весь коментар
29.05.2024 12:13 Відповісти
Бігають орки , як спрінтери , тікаючи від українських воїнів
показати весь коментар
29.05.2024 14:01 Відповісти
То він благославляв на безболісний і швидкий квиток до пекла
показати весь коментар
29.05.2024 15:02 Відповісти
Ось що Святий Дрон робить!
показати весь коментар
29.05.2024 17:59 Відповісти
последний кадр смело можно номинировать на Оскар
показати весь коментар
29.05.2024 18:58 Відповісти
 
 