Два танки, 6 бронемашин та 80 окупантів знищили бійці 79-ї ОДШБ під час спроби штурму поблизу Новомихайлівки. ВIДЕО

Десантники 79-ї ОДШБ відбили ворожий штурм поблизу Новомихайлівки та знищили два танки, шість бронемашин і ліквідували близько 80 окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою українських воїнів з окупантами опублікований у соцмережах.

"Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ розмотують черговий механізований штурм противника в районі Новомихайлівки. У результаті 2 танки та 6 бронемашин з ворожою піхотою так і залишилися на полі бою, не діставшись українських позицій. Понад 80 російських окупантів вирушили прямо в пекло", - йдеться у коментарі до відео.

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