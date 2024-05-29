Два танки, 6 бронемашин та 80 окупантів знищили бійці 79-ї ОДШБ під час спроби штурму поблизу Новомихайлівки. ВIДЕО
Десантники 79-ї ОДШБ відбили ворожий штурм поблизу Новомихайлівки та знищили два танки, шість бронемашин і ліквідували близько 80 окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою українських воїнів з окупантами опублікований у соцмережах.
"Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ розмотують черговий механізований штурм противника в районі Новомихайлівки. У результаті 2 танки та 6 бронемашин з ворожою піхотою так і залишилися на полі бою, не діставшись українських позицій. Понад 80 російських окупантів вирушили прямо в пекло", - йдеться у коментарі до відео.
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