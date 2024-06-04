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У Києві підтопило низку вулиць після зливи. ВIДЕО

У Києві після зливи із градом затопило низку вулиць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У мережі публікують низку відео із підтопленими вулицями столиці, зокрема у Подільському та Оболонському районах.

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Автор: 

Київ (19534) негода (758) підтоплення (196)


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У КМДА фуршет святковий, виявляється потрібно ремонтувати стоки, мільйонів на 40 на кожен провулок.
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04.06.2024 18:37 Відповісти
Це давно вже потрібно було робити, а не будувати безглузді мости на острів та на Полярну і бордюри під лінієчку вкладати під час війни!
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04.06.2024 19:03 Відповісти
Неожиданно пошел дождь... - Как это знакомо!
Коли там вже вибори??
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04.06.2024 20:53 Відповісти
 
 