У Києві підтопило низку вулиць після зливи. ВIДЕО
У Києві після зливи із градом затопило низку вулиць.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У мережі публікують низку відео із підтопленими вулицями столиці, зокрема у Подільському та Оболонському районах.
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Коли там вже вибори??