У Києві підтопило низку вулиць після зливи. ВIДЕО

У Києві після зливи із градом затопило низку вулиць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У мережі публікують низку відео із підтопленими вулицями столиці, зокрема у Подільському та Оболонському районах.

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