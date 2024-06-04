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В Киеве подтопило ряд улиц после ливня. ВИДЕО

В Киеве после ливня с градом затопило ряд улиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В сети публикуют ряд видео с подтопленными улицами столицы, в частности в Подольском и Оболонском районах.

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Автор: 

Киев (25542) непогода (816) подтопление (156)


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У КМДА фуршет святковий, виявляється потрібно ремонтувати стоки, мільйонів на 40 на кожен провулок.
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04.06.2024 18:37 Ответить
Це давно вже потрібно було робити, а не будувати безглузді мости на острів та на Полярну і бордюри під лінієчку вкладати під час війни!
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04.06.2024 19:03 Ответить
Неожиданно пошел дождь... - Как это знакомо!
Коли там вже вибори??
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04.06.2024 20:53 Ответить
 
 