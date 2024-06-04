В Киеве подтопило ряд улиц после ливня. ВИДЕО
В Киеве после ливня с градом затопило ряд улиц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В сети публикуют ряд видео с подтопленными улицами столицы, в частности в Подольском и Оболонском районах.
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Коли там вже вибори??