В Киеве подтопило ряд улиц после ливня. ВИДЕО

В Киеве после ливня с градом затопило ряд улиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В сети публикуют ряд видео с подтопленными улицами столицы, в частности в Подольском и Оболонском районах.

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