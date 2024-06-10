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Ворожа РСЗВ ТОС-1А "Сонцепьок" згоріла після прильоту українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона знищив ворожу РСЗВ ТОС-1А "Сонцепьок" поблизу Кремінної на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі успішної атаки українського воїна видно, що установка спочатку загорілася, а потім вибухнула.

"Давненько не було кадрів зі знищенням цього монстра: російська РСЗВ ТОС-1А "Сонцепьок" розлітається на шматки після прильотів нічних дронів пілотів 63-ї окремої механізованої бригади. "Сонцепьок" противника був демілітаризований прямо під час виконання бойового завдання поряд з містом Кремінна Луганської області", - зазначає автор публікації у коментарі до відео.

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Автор: 

знищення (7334) РСЗВ (209) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+9
Жирна ціль!
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10.06.2024 12:12
+8
Ворожа РСЗВ ТОС-1А "Сонцепьок" згоріла

Ну дик, "как ви яхту назовьотє..."
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10.06.2024 12:03
+4
По ТОСу дрон ударил точно -
Прощай, кацапский экипаж!
Три кучки пепла средь железа
Дополнят утренний пейзаж.
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10.06.2024 12:14
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Ворожа РСЗВ ТОС-1А "Сонцепьок" згоріла

Ну дик, "как ви яхту назовьотє..."
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10.06.2024 12:03 Відповісти
Та "буратіно" не кращє - теж огнєопасний матеріал...
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10.06.2024 12:04 Відповісти
Дронопьок.
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10.06.2024 12:04 Відповісти
Жирна ціль!
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10.06.2024 12:12 Відповісти
По ТОСу дрон ударил точно -
Прощай, кацапский экипаж!
Три кучки пепла средь железа
Дополнят утренний пейзаж.
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10.06.2024 12:14 Відповісти
Ну, у рашистів "Солнцепек" це - "останній довід Уйла".
Вони його використовують там, де всі інші спроби наступу не вдалися.
І тут вже, або ми встигнемо його знищити поки він до передової наближається, або він ВСЕ перетре на попіл.
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10.06.2024 12:14 Відповісти
типова кацапська пропаганда про "вундервафлі"
якби буратіно вирішував ВСЬО - то дед кабаев строгав би буратіно тисячами
звичайна рсзв - тілько на гусеніцях
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10.06.2024 12:51 Відповісти
ти би хоч матбазу вивчив, перед тим як писати.
а то від той же "рашистської пропаганди" нічим не відрізняєшся.
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10.06.2024 12:57 Відповісти
проще один КАБ 500 скинути чим пхати по болотах гусінь з трьома ракетами
а пхають тому що більше немає що пхати
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10.06.2024 13:02 Відповісти
1. Обов'язково по болотах?
2. Звідки узяв "три ракети"?
3. "Водила камаза" тобі теж літак підніме та КАБ скине?
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10.06.2024 13:19 Відповісти
Не "звичайна рсзв". А совковий мутант безпорадності. Бо що таке "******* РСЗВ" ми бачимо на прикладі MLRS HIMARS або MLRS M270.

Так як в совку не існувало власної наукової та інженерної школи, то там не змогли в точність (+/- квартал) та дальність ракет (до 6 км). Тому створили отакого мутанта на базі Т-72 - який хоч якусь "ефективність" показує тільки при невибірковому знищенні міської забудови. Тобто, це зброя - мирняк масово вбивати.
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10.06.2024 16:39 Відповісти
"Тобто, це зброя - мирняк масово вбивати" - саме так, як і більшість зброї кацапів
Недарма ж росгвардії танки дав пуцін
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11.06.2024 12:38 Відповісти
Весь кацапський непотріб , який вони припхали на нашу територію ,
спокійно іде на смітник , разом із кацапами 😡
Молодці наші Воїни 👍🏼🙏🏼❤️
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10.06.2024 12:48 Відповісти
Встигло, гніда, стрельнути.. БК б їх нищіти.
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10.06.2024 12:57 Відповісти
Це було близько 2,5 місяців тому
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10.06.2024 15:29 Відповісти
 
 