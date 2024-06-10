Ворожа РСЗВ ТОС-1А "Сонцепьок" згоріла після прильоту українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона знищив ворожу РСЗВ ТОС-1А "Сонцепьок" поблизу Кремінної на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі успішної атаки українського воїна видно, що установка спочатку загорілася, а потім вибухнула.

"Давненько не було кадрів зі знищенням цього монстра: російська РСЗВ ТОС-1А "Сонцепьок" розлітається на шматки після прильотів нічних дронів пілотів 63-ї окремої механізованої бригади. "Сонцепьок" противника був демілітаризований прямо під час виконання бойового завдання поряд з містом Кремінна Луганської області", - зазначає автор публікації у коментарі до відео.

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