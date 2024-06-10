Ворожа РСЗВ ТОС-1А "Сонцепьок" згоріла після прильоту українського дрона. ВIДЕО
Оператор українського дрона знищив ворожу РСЗВ ТОС-1А "Сонцепьок" поблизу Кремінної на Луганщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі успішної атаки українського воїна видно, що установка спочатку загорілася, а потім вибухнула.
"Давненько не було кадрів зі знищенням цього монстра: російська РСЗВ ТОС-1А "Сонцепьок" розлітається на шматки після прильотів нічних дронів пілотів 63-ї окремої механізованої бригади. "Сонцепьок" противника був демілітаризований прямо під час виконання бойового завдання поряд з містом Кремінна Луганської області", - зазначає автор публікації у коментарі до відео.
Топ коментарі
+9 kharkov1000
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+8 Алекс Скела
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+4 Антип61
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Ну дик, "как ви яхту назовьотє..."
Прощай, кацапский экипаж!
Три кучки пепла средь железа
Дополнят утренний пейзаж.
Вони його використовують там, де всі інші спроби наступу не вдалися.
І тут вже, або ми встигнемо його знищити поки він до передової наближається, або він ВСЕ перетре на попіл.
якби буратіно вирішував ВСЬО - то дед кабаев строгав би буратіно тисячами
звичайна рсзв - тілько на гусеніцях
а то від той же "рашистської пропаганди" нічим не відрізняєшся.
а пхають тому що більше немає що пхати
2. Звідки узяв "три ракети"?
3. "Водила камаза" тобі теж літак підніме та КАБ скине?
Так як в совку не існувало власної наукової та інженерної школи, то там не змогли в точність (+/- квартал) та дальність ракет (до 6 км). Тому створили отакого мутанта на базі Т-72 - який хоч якусь "ефективність" показує тільки при невибірковому знищенні міської забудови. Тобто, це зброя - мирняк масово вбивати.
Недарма ж росгвардії танки дав пуцін
спокійно іде на смітник , разом із кацапами 😡
Молодці наші Воїни 👍🏼🙏🏼❤️