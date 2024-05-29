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Ворожа РСЗВ БМ-21 "Град" зникла після удару дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператор українського дрона знищив ворожу РСЗВ БМ-21 "Град" поблизу села Вільшана на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після атаки дрона реактивна установка вибухнула і у прямому значенні розчинилася у повітрі.

"Знищення російської РСЗВ БМ-21 "Град" із "мангалом" біля населеного пункту Вільшана Харківської області за допомогою дрону-камікадзе", - йдеться у коментарі до опублікованого у соцмережах відео знищення ворожої техніки.

Дивіться також: Сили оборони дроном знищили російську РСЗВ "Ураган" на відстані 25 км. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17516) Харківщина (6054) знищення (7328) РСЗВ (209)


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Топ коментарі
+18
є надія , що там був екіпаж
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29.05.2024 15:05
+12
Тема судьбы экипажа не раскрыта...
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29.05.2024 15:08
+9
Кацапы сами себе выбрали такой яркий и замечательный конец их никчемной жизни. А так бы просто сдох дома от бояры или от скрепов. Как показывает опыт еще по Донецку, его (их) челюсти разлетаются метров на 200. По крайней мере когда на Мотеле рванул грузовик на кольце, челюсть кацапская прилетела на заправку за 200 метров. Был кацап и испарился внезапно. Просто Коперфильд какой то.
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29.05.2024 15:50
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є надія , що там був екіпаж
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29.05.2024 15:05 Відповісти
И один из них кричал: - Дгон, дгон...
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29.05.2024 15:10 Відповісти
Думаю навіть не встиг крикнути - хахлиииииии
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29.05.2024 15:30 Відповісти
Тема судьбы экипажа не раскрыта...
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29.05.2024 15:08 Відповісти
Закрита...
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29.05.2024 15:32 Відповісти
*Град* перед дроном почав горіти,так що екіпаж десь в кущах,ввечері полізуть в озеро підмиватись.
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29.05.2024 16:54 Відповісти
припаркувалась під концертним палацем.
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29.05.2024 15:09 Відповісти
випарилася ... а значить - "патерь нет" )))
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29.05.2024 15:11 Відповісти
З екіпажем все просто: "нєт тєла - нєт дєла". І "лади" теж не буде...
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29.05.2024 15:12 Відповісти
Почекай-почекай! Ось закінчиться війна - і кацапки строчитимуть уже не сотні - а десятки тисяч листів до нашого міністерства оборони і проситимуть щоб ми з полону повернули їх "прапавших без вести" (бо їх МО буде відписуваться звинувачуючи "хахлов" у тому що ми нібито їх у рабстві утримуємо! )
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29.05.2024 16:03 Відповісти
майже повна анігіляція
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29.05.2024 15:16 Відповісти
А чи допоміг мангал?
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29.05.2024 15:26 Відповісти
Кацапы сами себе выбрали такой яркий и замечательный конец их никчемной жизни. А так бы просто сдох дома от бояры или от скрепов. Как показывает опыт еще по Донецку, его (их) челюсти разлетаются метров на 200. По крайней мере когда на Мотеле рванул грузовик на кольце, челюсть кацапская прилетела на заправку за 200 метров. Был кацап и испарился внезапно. Просто Коперфильд какой то.
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29.05.2024 15:50 Відповісти
Більш за все вразило "здивування" дрона-як жеж так і де воно все..!
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29.05.2024 16:04 Відповісти
Фокуси від ЗСУ - завжди цікаві
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29.05.2024 16:09 Відповісти
Перевизначення терміну "В'*****" 😁
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29.05.2024 16:10 Відповісти
Розпався на атоми
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29.05.2024 17:06 Відповісти
І чого тут дивного ? Град завжди так -- полежить, полежить, а потім бац, і випарувався !...
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29.05.2024 17:36 Відповісти
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30.05.2024 22:20 Відповісти
 
 