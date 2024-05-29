Ворожа РСЗВ БМ-21 "Град" зникла після удару дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператор українського дрона знищив ворожу РСЗВ БМ-21 "Град" поблизу села Вільшана на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після атаки дрона реактивна установка вибухнула і у прямому значенні розчинилася у повітрі.

"Знищення російської РСЗВ БМ-21 "Град" із "мангалом" біля населеного пункту Вільшана Харківської області за допомогою дрону-камікадзе", - йдеться у коментарі до опублікованого у соцмережах відео знищення ворожої техніки.

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