Ворожа РСЗВ БМ-21 "Град" зникла після удару дрона-камікадзе. ВIДЕО
Оператор українського дрона знищив ворожу РСЗВ БМ-21 "Град" поблизу села Вільшана на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після атаки дрона реактивна установка вибухнула і у прямому значенні розчинилася у повітрі.
"Знищення російської РСЗВ БМ-21 "Град" із "мангалом" біля населеного пункту Вільшана Харківської області за допомогою дрону-камікадзе", - йдеться у коментарі до опублікованого у соцмережах відео знищення ворожої техніки.
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