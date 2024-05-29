Вражеская РСЗО БМ-21 "Град" исчезла в воздухе после удара дрона-камикадзе. ВИДЕО

Оператор украинского дрона уничтожил вражескую РСЗО БМ-21 "Град" вблизи села Ольшана на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после атаки дрона реактивная установка взорвалась и в прямом смысле растворилась в воздухе.

"Уничтожение российской РСЗО БМ-21 "Град" с "мангалом" возле населенного пункта Ольшана Харьковской области с помощью дрона-камикадзе", - говорится в комментарии к опубликованному в соцсетях видео уничтожения вражеской техники.

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