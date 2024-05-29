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Вражеская РСЗО БМ-21 "Град" исчезла в воздухе после удара дрона-камикадзе. ВИДЕО

Оператор украинского дрона уничтожил вражескую РСЗО БМ-21 "Град" вблизи села Ольшана на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после атаки дрона реактивная установка взорвалась и в прямом смысле растворилась в воздухе.

"Уничтожение российской РСЗО БМ-21 "Град" с "мангалом" возле населенного пункта Ольшана Харьковской области с помощью дрона-камикадзе", - говорится в комментарии к опубликованному в соцсетях видео уничтожения вражеской техники.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны дроном уничтожили российский РСЗО "Ураган" на расстоянии 25 км. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19365) Харьковщина (5577) уничтожение (7016) РСЗО (196)


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Топ комментарии
+18
є надія , що там був екіпаж
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29.05.2024 15:05
+12
Тема судьбы экипажа не раскрыта...
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29.05.2024 15:08
+9
Кацапы сами себе выбрали такой яркий и замечательный конец их никчемной жизни. А так бы просто сдох дома от бояры или от скрепов. Как показывает опыт еще по Донецку, его (их) челюсти разлетаются метров на 200. По крайней мере когда на Мотеле рванул грузовик на кольце, челюсть кацапская прилетела на заправку за 200 метров. Был кацап и испарился внезапно. Просто Коперфильд какой то.
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29.05.2024 15:50
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є надія , що там був екіпаж
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29.05.2024 15:05 Ответить
И один из них кричал: - Дгон, дгон...
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29.05.2024 15:10 Ответить
Думаю навіть не встиг крикнути - хахлиииииии
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29.05.2024 15:30 Ответить
Тема судьбы экипажа не раскрыта...
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29.05.2024 15:08 Ответить
Закрита...
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29.05.2024 15:32 Ответить
*Град* перед дроном почав горіти,так що екіпаж десь в кущах,ввечері полізуть в озеро підмиватись.
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29.05.2024 16:54 Ответить
припаркувалась під концертним палацем.
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29.05.2024 15:09 Ответить
випарилася ... а значить - "патерь нет" )))
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29.05.2024 15:11 Ответить
З екіпажем все просто: "нєт тєла - нєт дєла". І "лади" теж не буде...
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29.05.2024 15:12 Ответить
Почекай-почекай! Ось закінчиться війна - і кацапки строчитимуть уже не сотні - а десятки тисяч листів до нашого міністерства оборони і проситимуть щоб ми з полону повернули їх "прапавших без вести" (бо їх МО буде відписуваться звинувачуючи "хахлов" у тому що ми нібито їх у рабстві утримуємо! )
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29.05.2024 16:03 Ответить
майже повна анігіляція
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29.05.2024 15:16 Ответить
А чи допоміг мангал?
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29.05.2024 15:26 Ответить
Кацапы сами себе выбрали такой яркий и замечательный конец их никчемной жизни. А так бы просто сдох дома от бояры или от скрепов. Как показывает опыт еще по Донецку, его (их) челюсти разлетаются метров на 200. По крайней мере когда на Мотеле рванул грузовик на кольце, челюсть кацапская прилетела на заправку за 200 метров. Был кацап и испарился внезапно. Просто Коперфильд какой то.
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29.05.2024 15:50 Ответить
Більш за все вразило "здивування" дрона-як жеж так і де воно все..!
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29.05.2024 16:04 Ответить
Фокуси від ЗСУ - завжди цікаві
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29.05.2024 16:09 Ответить
Перевизначення терміну "В'*****" 😁
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29.05.2024 16:10 Ответить
Розпався на атоми
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29.05.2024 17:06 Ответить
І чого тут дивного ? Град завжди так -- полежить, полежить, а потім бац, і випарувався !...
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29.05.2024 17:36 Ответить
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30.05.2024 22:20 Ответить
 
 