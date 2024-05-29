Вражеская РСЗО БМ-21 "Град" исчезла в воздухе после удара дрона-камикадзе. ВИДЕО
Оператор украинского дрона уничтожил вражескую РСЗО БМ-21 "Град" вблизи села Ольшана на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после атаки дрона реактивная установка взорвалась и в прямом смысле растворилась в воздухе.
"Уничтожение российской РСЗО БМ-21 "Град" с "мангалом" возле населенного пункта Ольшана Харьковской области с помощью дрона-камикадзе", - говорится в комментарии к опубликованному в соцсетях видео уничтожения вражеской техники.
Топ комментарии
+18 Kiev_Kiev_777
показать весь комментарий29.05.2024 15:05
+12 AbOriginal_UA
показать весь комментарий29.05.2024 15:08
+9 Denis #556472
показать весь комментарий29.05.2024 15:50
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Kiev_Kiev_777
показать весь комментарий29.05.2024 15:05 Ответить Мне нравится 18
AbOriginal_UA
показать весь комментарий29.05.2024 15:10 Ответить Мне нравится 8
Дмитрий Питалов #420485
показать весь комментарий29.05.2024 15:30 Ответить Мне нравится 5
AbOriginal_UA
показать весь комментарий29.05.2024 15:08 Ответить Мне нравится 12
Дмитрий Питалов #420485
показать весь комментарий29.05.2024 15:32 Ответить Мне нравится 3
Pol Chopa #550667
показать весь комментарий29.05.2024 16:54 Ответить Мне нравится 1
Urs
показать весь комментарий29.05.2024 15:09 Ответить Мне нравится 7
Vladimir Cherkasov
показать весь комментарий29.05.2024 15:11 Ответить Мне нравится 6
Дмитро Капітун
показать весь комментарий29.05.2024 15:12 Ответить Мне нравится 7
Яр Холодний
показать весь комментарий29.05.2024 16:03 Ответить Мне нравится 2
Євген Дусик #421274
показать весь комментарий29.05.2024 15:16 Ответить Мне нравится 5
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий29.05.2024 15:26 Ответить Мне нравится 0
Denis #556472
показать весь комментарий29.05.2024 15:50 Ответить Мне нравится 9
igor mandiur
показать весь комментарий29.05.2024 16:04 Ответить Мне нравится 0
дератизатор
показать весь комментарий29.05.2024 16:09 Ответить Мне нравится 3
Alessandro Moretti
показать весь комментарий29.05.2024 16:10 Ответить Мне нравится 5
Fish Man
показать весь комментарий29.05.2024 17:06 Ответить Мне нравится 1
Володимир Ярощук #452835
показать весь комментарий29.05.2024 17:36 Ответить Мне нравится 1
ирина ира #418568
показать весь комментарий30.05.2024 22:20 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль