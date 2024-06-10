У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у соцмережах повідомляють про прильоти та публікують відео пожежі на місці вибухів.

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