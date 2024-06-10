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У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у соцмережах повідомляють про прильоти та публікують відео пожежі на місці вибухів.

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Автор: 

вибух (4484) Донецьк (947)


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Топ коментарі
+11
За 10 лет можно было бы и привыкнуть
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10.06.2024 14:07
+9
А шо за "8 лєт бімбілі дамбас" ще не все "розбомбили"???
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10.06.2024 13:57
+8
Вже й на Засрашці. А буде ще.....
П. С. путин-*****.
Кацап- раб *********** на швабре, нелюдь.
РФ - страна террористов и военньіх преступников!
*****&Кацап&рфія - ПНХ!
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10.06.2024 13:59
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Вже й на Засрашці. А буде ще.....
П. С. путин-*****.
Кацап- раб *********** на швабре, нелюдь.
РФ - страна террористов и военньіх преступников!
*****&Кацап&рфія - ПНХ!
показати весь коментар
10.06.2024 13:59 Відповісти
А шо за "8 лєт бімбілі дамбас" ще не все "розбомбили"???
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10.06.2024 13:57 Відповісти
Правильніше дамбілі бамбас
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10.06.2024 14:36 Відповісти
І чого їм не спиться?
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10.06.2024 13:59 Відповісти
Дамбят?
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10.06.2024 14:01 Відповісти
недоразбомблені за 10 років нарешті почули вибух.
прекратіте немедленно дамбіть бамбас!
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10.06.2024 14:05 Відповісти
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10.06.2024 14:06 Відповісти
За 10 лет можно было бы и привыкнуть
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10.06.2024 14:07 Відповісти
підлйотний чяс - 10 секунд
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10.06.2024 14:33 Відповісти
ok 100
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12.07.2024 13:07 Відповісти
 
 