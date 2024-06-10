У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. ВIДЕО
У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у соцмережах повідомляють про прильоти та публікують відео пожежі на місці вибухів.
Топ коментарі
+11 Семенец Шура
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+9 Oleksii Pilevych #582021
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+8 Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар10.06.2024 13:59
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П. С. путин-*****.
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