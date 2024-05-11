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В окупованому Донецьку приліт по ресторану "Paradise", в якому російські загарбники святкували "день ДНР": Щонайменше 5 осіб ліквідовано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У суботу, 11 травня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Там стався приліт по ресторану, де російські бойовики святкували 10 років проголошення так званої "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

"В окупованому Донецьку приліт за місцем збору бойовиків "ДНР", які зібралися, щоб відзначити 10 років проголошення "ДНР", - написав український журналіст Денис Казанський.

Пропагандистські російські ЗМІ повідомляють, що удар нібито завдали з РСЗВ HIMARS по ресторану "Paradise" у Ленінському районі міста.

Вибухи у Донецьку 11 травня 2024 року
Вибухи у Донецьку 11 травня 2024 року

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Крім цього, неподалік від ресторану планувався автопробіг до річниці псевдореферендуму. Проте окупанти скасували дійство після вибухів.

Так званий мер окупованого Донецька Олексій Кулемзін не прокоментував ситуацію, проте написав повідомлення, що в "Донецьку гучно".

Як написав "Типовий Донецьк", за попередньою інформацією, внаслідок прильоту по "Paradise" ліквідовано 5 окупантів, ще 6 - поранено.

Вибухи у Донецьку 11 травня 2024 року
Вибухи у Донецьку 11 травня 2024 року
Вибухи у Донецьку 11 травня 2024 року

Дивіться також: В окупованому Донецьку горять резервуари з пальним та мастилами: "Очень сильно дымит со стороны Буденовки". ВIДЕО

Автор: 

вибух (4451) Донецьк (946) ліквідація (3918)


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Топ коментарі
+35
Смачного, кацапські покидьки!
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11.05.2024 14:20
+33
позслабились падлюки донецькі
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11.05.2024 14:14
+32
З paradise та до hell.
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11.05.2024 14:17
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11.05.2024 16:59 Відповісти
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11.05.2024 16:58 Відповісти
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12.05.2024 03:27 Відповісти
***** пообещал сразу в рай, долбодятлы подумали, что это - ресторан.

А на серьезной ноте, разведка ВСУ красавчики! Плюс такое выдающееся взаимодействие с артиллеристами. Надеюсь и выродок пушилен уже скоро тоже отобедает с феерверком.
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11.05.2024 17:15 Відповісти
Я розумію нормально відсв'яткували , можна сказати ******* .
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11.05.2024 17:48 Відповісти
у мене тост!!!
ЧТОБЫ ВСЕ!!!!!
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11.05.2024 18:03 Відповісти
Кацапня отримала у ресторані "Peredast" - шо якби намекає...
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11.05.2024 18:14 Відповісти
Paradise в Ленінському районі.
Безповоротно кукухою поїхали.
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11.05.2024 20:10 Відповісти
Ніт. Не так.
Кукуха там і не ночувала. Бо там лише зкріпи.
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13.05.2024 02:32 Відповісти
Символічно! Зі святом, ущербні!
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11.05.2024 20:26 Відповісти
Прелєстно!
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11.05.2024 21:03 Відповісти
Насвяткувались вусмерть.
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11.05.2024 21:22 Відповісти
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