В окупованому Донецьку приліт по ресторану "Paradise", в якому російські загарбники святкували "день ДНР": Щонайменше 5 осіб ліквідовано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У суботу, 11 травня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Там стався приліт по ресторану, де російські бойовики святкували 10 років проголошення так званої "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"В окупованому Донецьку приліт за місцем збору бойовиків "ДНР", які зібралися, щоб відзначити 10 років проголошення "ДНР", - написав український журналіст Денис Казанський.

Пропагандистські російські ЗМІ повідомляють, що удар нібито завдали з РСЗВ HIMARS по ресторану "Paradise" у Ленінському районі міста.





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Крім цього, неподалік від ресторану планувався автопробіг до річниці псевдореферендуму. Проте окупанти скасували дійство після вибухів.

Так званий мер окупованого Донецька Олексій Кулемзін не прокоментував ситуацію, проте написав повідомлення, що в "Донецьку гучно".

Як написав "Типовий Донецьк", за попередньою інформацією, внаслідок прильоту по "Paradise" ліквідовано 5 окупантів, ще 6 - поранено.







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