В оккупированном Донецке прилет по ресторану "Paradise", в котором российские оккупанты праздновали "день ДНР": Как минимум 5 человек ликвидированы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В субботу, 11 мая, во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. Там был прилет по ресторану, где российские боевики праздновали 10 лет провозглашения так называемой "ДНР".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"В оккупированном Донецке прилет по месту сбора боевиков "ДНР", которые собрались, чтобы отметить 10 лет провозглашения "ДНР", - написал украинский журналист Денис Казанский.
Пропагандистские российские СМИ сообщают, что удар якобы нанесли из РСЗО HIMARS по ресторану "Paradise" в Ленинском районе города.
Кроме этого, неподалеку от ресторана планировался автопробег к годовщине псевдореферендума. Однако оккупанты отменили действо после взрывов.
Так называемый мэр оккупированного Донецка Алексей Кулемзин не прокомментировал ситуацию, однако написал сообщение, что в "Донецке громко".
Как написал "Типичный Донецк", по предварительной информации, в результате прилета по "Paradise" ликвидировано 5 оккупантов, еще 6 - ранены.
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А на серьезной ноте, разведка ВСУ красавчики! Плюс такое выдающееся взаимодействие с артиллеристами. Надеюсь и выродок пушилен уже скоро тоже отобедает с феерверком.
ЧТОБЫ ВСЕ!!!!!
Безповоротно кукухою поїхали.
Кукуха там і не ночувала. Бо там лише зкріпи.