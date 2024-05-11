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В оккупированном Донецке прилет по ресторану "Paradise", в котором российские оккупанты праздновали "день ДНР": Как минимум 5 человек ликвидированы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В субботу, 11 мая, во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. Там был прилет по ресторану, где российские боевики праздновали 10 лет провозглашения так называемой "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"В оккупированном Донецке прилет по месту сбора боевиков "ДНР", которые собрались, чтобы отметить 10 лет провозглашения "ДНР", - написал украинский журналист Денис Казанский.

Пропагандистские российские СМИ сообщают, что удар якобы нанесли из РСЗО HIMARS по ресторану "Paradise" в Ленинском районе города.

Вибухи у Донецьку 11 травня 2024 року
Вибухи у Донецьку 11 травня 2024 року

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Кроме этого, неподалеку от ресторана планировался автопробег к годовщине псевдореферендума. Однако оккупанты отменили действо после взрывов.

Так называемый мэр оккупированного Донецка Алексей Кулемзин не прокомментировал ситуацию, однако написал сообщение, что в "Донецке громко".

Как написал "Типичный Донецк", по предварительной информации, в результате прилета по "Paradise" ликвидировано 5 оккупантов, еще 6 - ранены.

Вибухи у Донецьку 11 травня 2024 року
Вибухи у Донецьку 11 травня 2024 року
Вибухи у Донецьку 11 травня 2024 року

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Автор: 

взрыв (6739) Донецьк (6322) ликвидация (3536)


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Топ комментарии
+35
Смачного, кацапські покидьки!
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11.05.2024 14:20
+33
позслабились падлюки донецькі
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11.05.2024 14:14
+32
З paradise та до hell.
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11.05.2024 14:17
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11.05.2024 16:59 Ответить
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11.05.2024 16:58 Ответить
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12.05.2024 03:27 Ответить
***** пообещал сразу в рай, долбодятлы подумали, что это - ресторан.

А на серьезной ноте, разведка ВСУ красавчики! Плюс такое выдающееся взаимодействие с артиллеристами. Надеюсь и выродок пушилен уже скоро тоже отобедает с феерверком.
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11.05.2024 17:15 Ответить
Я розумію нормально відсв'яткували , можна сказати ******* .
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11.05.2024 17:48 Ответить
у мене тост!!!
ЧТОБЫ ВСЕ!!!!!
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11.05.2024 18:03 Ответить
Кацапня отримала у ресторані "Peredast" - шо якби намекає...
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11.05.2024 18:14 Ответить
Paradise в Ленінському районі.
Безповоротно кукухою поїхали.
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11.05.2024 20:10 Ответить
Ніт. Не так.
Кукуха там і не ночувала. Бо там лише зкріпи.
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13.05.2024 02:32 Ответить
Символічно! Зі святом, ущербні!
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11.05.2024 20:26 Ответить
Прелєстно!
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11.05.2024 21:03 Ответить
Насвяткувались вусмерть.
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11.05.2024 21:22 Ответить
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