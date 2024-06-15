Воїни 71 ОЄБр знищили станцію РЕБ противника на Харківському напрямку. ВIДЕО

Десантники 71-ої окремої єгерської бригади знищили станцію РЕБ Р-934Б "Синица" противника на Харківському напрямку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Станція Р-934Б "Синица" призначена для радіопридушення засобів авіаційного УКХ-радіозв’язку, систем наведення тактичної авіації, а також ліній наземного фіксованого та рухомого радіозв’язку.

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