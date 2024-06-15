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Воїни 71 ОЄБр знищили станцію РЕБ противника на Харківському напрямку. ВIДЕО

Десантники 71-ої окремої єгерської бригади знищили станцію РЕБ Р-934Б "Синица" противника на Харківському напрямку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Станція Р-934Б "Синица" призначена для радіопридушення засобів авіаційного УКХ-радіозв’язку, систем наведення тактичної авіації, а також ліній наземного фіксованого та рухомого радіозв’язку.

Також дивіться: Зенітники 36 ОБрМП знищили російську "Герань" на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) 71 окрема єгерсько-десантна бригада (29)


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Краще в руках синиця, ніж журавель у дупі.
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15.06.2024 13:05 Відповісти
«Птічку жалко!»
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15.06.2024 13:13 Відповісти
З Мирної України, Благодатний вогонь, зійшов на рашистів ******!!
Слава Україні! Україна переможе!
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15.06.2024 13:55 Відповісти
Ще й з контрольним... Щоб гарантовано. Гарна робота
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15.06.2024 14:24 Відповісти
Екіпаж явно присутній, тобто машина не покинута була (намагались втекти - розвернули машину). 4 (або 5) дронів змогли дістатися величезної машини РЕБ (величезної - в сенсі - це не окопний реб на 100 ват, це військова вантажівка з джерелом живлення в кіловати, а це величезна потужність в цій діяльності) і забаранити її.

Ну, або ці дроноводи використали "незвичний" діапазон для зв'язку, або якість того РЕБ "Синиця" - приблизно в тому ж диапазоні, як ефективність С-400 проти АТАКМС.
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15.06.2024 15:44 Відповісти
 
 