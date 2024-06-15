Воїни 71 ОЄБр знищили станцію РЕБ противника на Харківському напрямку. ВIДЕО
Десантники 71-ої окремої єгерської бригади знищили станцію РЕБ Р-934Б "Синица" противника на Харківському напрямку.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Станція Р-934Б "Синица" призначена для радіопридушення засобів авіаційного УКХ-радіозв’язку, систем наведення тактичної авіації, а також ліній наземного фіксованого та рухомого радіозв’язку.
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Ну, або ці дроноводи використали "незвичний" діапазон для зв'язку, або якість того РЕБ "Синиця" - приблизно в тому ж диапазоні, як ефективність С-400 проти АТАКМС.