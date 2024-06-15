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Дрон-камікадзе подолав дистанцію 31 кілометр і уразив російський РСЗВ "Град". ВIДЕО

Це ураження претендує на рекорд з дальності вильоту: російський РСЗВ "Град" зазнав значних пошкоджень після атаки дрону-камікадзе, що попри ворожий РЕБ подолав дистанцію 31 кілометр і уразив техніку противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, атакували ворожу реактивну систему залпового вогню бійці екіпажу БПЛА "Небесна Мара" 43-ої окремої механізованої бригади.

Дивіться також: Воїни 71 ОЄБр знищили станцію РЕБ противника на Харківському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7328) РСЗВ (209)


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Топ коментарі
+14
Когда уже FPV дроны будут по моцкве летать и за рашистскими чиновниками гоняться. Чтобы рашисты только по канализационным трубам передвигались
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15.06.2024 13:53
+13
Гарна робот-виконавцям респект...
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15.06.2024 13:48
+10

папа ловит фпв в москве
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15.06.2024 13:58
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Гарна робот-виконавцям респект...
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15.06.2024 13:48 Відповісти
Когда уже FPV дроны будут по моцкве летать и за рашистскими чиновниками гоняться. Чтобы рашисты только по канализационным трубам передвигались
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15.06.2024 13:53 Відповісти

папа ловит фпв в москве
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15.06.2024 13:58 Відповісти
Робимо висновки про те, що ворожі камікадзе теж можуть так літати. А не просто плещемо в долоні і кричимо " Ураааа!!!*
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15.06.2024 13:56 Відповісти
Вы главное не подметил (наш дрон за вторым заходом преодолел какцап РЭБ.
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15.06.2024 14:14 Відповісти
31 кілометр - це круто
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15.06.2024 14:04 Відповісти
Музон прікольний.
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15.06.2024 14:28 Відповісти
Старий анекдот:
Повчає мама-ведмедиця сина:
- Синку! Якщо ти вирішиш пообідать такою дичиною яка називається "турист" - то відразу не наскакуй! Покажися йому спочатку.... Потім обійди його навкруги.... А коли він очиститься - починай їсти....
- Мамо! А нащо так довго? Можна ж відразу!
- Ну - якщо тобі подобається м"ясо з гімном наперемішку - тоді нападай відразу!
Наші "дронщики" ******* "чисте м"ясо"!
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15.06.2024 14:30 Відповісти
Знайомий голос коментує)
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15.06.2024 14:54 Відповісти
Красівоє...
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15.06.2024 15:38 Відповісти
Такі новини останній тижні - вже неодноразово з'являлись (щодо глибокого проникнення дронів різного типу за ЛБЗ). Ті ж кадри знищення С-400 під Донецьком зняті дроном, який там "висів" явно не 5 хвилин - і випромінював достатньо, для виявлення та знешкодження, за наявності засобів.

Це означає, що "покриття РЕБ"-ом стало фрагментарне, виявлення дронів РЛС-ами та іншими засобами РЕР не відбувається, а "об'єктового ППО" катастрофічно не вистачає.
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15.06.2024 15:38 Відповісти
А коли над нашими містами кацапські дрони по декілька годин висять? Я цього не розумію.
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15.06.2024 16:04 Відповісти
Ну і як одне стосується іншого? На одній планеті відбувається?

Що в кацапів багацько однотипних дронів для нападу і що вони можуть долати наш РЕБ і в нас недостатньо ППО? Так, багато і можуть, і недостатньо.

Що в кацапів почав розвалюватись військовий РЕБ і військове ППО? ОЦЕ - новина. Бо ще рік тому багатьом здавалось, що ця скеля непорушна. Аж ось - валять техніку в оперативному тилу дронами-камікадзе, які ДУЖЕ чутливі до будь-якого РЕБ-у.
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15.06.2024 21:56 Відповісти
 
 