Дрон-камікадзе подолав дистанцію 31 кілометр і уразив російський РСЗВ "Град". ВIДЕО
Це ураження претендує на рекорд з дальності вильоту: російський РСЗВ "Град" зазнав значних пошкоджень після атаки дрону-камікадзе, що попри ворожий РЕБ подолав дистанцію 31 кілометр і уразив техніку противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, атакували ворожу реактивну систему залпового вогню бійці екіпажу БПЛА "Небесна Мара" 43-ої окремої механізованої бригади.
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+14 Alex Nosov #582146
показати весь коментар15.06.2024 13:53
+13 Александр Чуднивец #474549
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+10 KosAn30 JT26
показати весь коментар15.06.2024 13:58
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папа ловит фпв в москве
Повчає мама-ведмедиця сина:
- Синку! Якщо ти вирішиш пообідать такою дичиною яка називається "турист" - то відразу не наскакуй! Покажися йому спочатку.... Потім обійди його навкруги.... А коли він очиститься - починай їсти....
- Мамо! А нащо так довго? Можна ж відразу!
- Ну - якщо тобі подобається м"ясо з гімном наперемішку - тоді нападай відразу!
Наші "дронщики" ******* "чисте м"ясо"!
Це означає, що "покриття РЕБ"-ом стало фрагментарне, виявлення дронів РЛС-ами та іншими засобами РЕР не відбувається, а "об'єктового ППО" катастрофічно не вистачає.
Що в кацапів багацько однотипних дронів для нападу і що вони можуть долати наш РЕБ і в нас недостатньо ППО? Так, багато і можуть, і недостатньо.
Що в кацапів почав розвалюватись військовий РЕБ і військове ППО? ОЦЕ - новина. Бо ще рік тому багатьом здавалось, що ця скеля непорушна. Аж ось - валять техніку в оперативному тилу дронами-камікадзе, які ДУЖЕ чутливі до будь-якого РЕБ-у.