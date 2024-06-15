Дрон-камікадзе подолав дистанцію 31 кілометр і уразив російський РСЗВ "Град". ВIДЕО

Це ураження претендує на рекорд з дальності вильоту: російський РСЗВ "Град" зазнав значних пошкоджень після атаки дрону-камікадзе, що попри ворожий РЕБ подолав дистанцію 31 кілометр і уразив техніку противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, атакували ворожу реактивну систему залпового вогню бійці екіпажу БПЛА "Небесна Мара" 43-ої окремої механізованої бригади.

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