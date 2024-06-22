Атака Сил оборони по базі "шахедів" біля Єйська: з’явилися супутникові знімки. ВIДЕО

З’явилися супутникові знімки, на яких видно пошкодження, завдані внаслідок удару дронів у ніч на 21 червня по військовій частині ППО, яка знаходиться неподалік авіабази в Єйську, що в Краснодарському краї РФ.

Відповідні знімки опублікувало видання "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

Порівняння супутникових знімків за 20 та 21 червня показує, що на території ворожої військової частини ППО було пошкоджено будівлю казарми та розташований поряд ангар.

Своєю чергою Telegram-канал Astra з посиланням на джерела в екстрених службах Краснодарського краю повідомляє, що в результаті удару по казармі військової частини 33859 в Єйську було пошкоджено будівлю, а також поранено дев’ять російських військовослужбовців.

Що передувало?

Нагадаємо, що у п'ятницю, 21 червня, Генштаб ЗСУ повідомив, що у ніч на 21 червня Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї. За результатами бойової роботи зафіксовано серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією.

