Атака Сил оборони по базі "шахедів" біля Єйська: з’явилися супутникові знімки. ВIДЕО

З’явилися супутникові знімки, на яких видно пошкодження, завдані внаслідок удару дронів у ніч на 21 червня по військовій частині ППО, яка знаходиться неподалік авіабази в Єйську, що в Краснодарському краї РФ.

Відповідні знімки опублікувало видання "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

Порівняння супутникових знімків за 20 та 21 червня показує, що на території ворожої військової частини ППО було пошкоджено будівлю казарми та розташований поряд ангар.

Своєю чергою Telegram-канал Astra з посиланням на джерела в екстрених службах Краснодарського краю повідомляє, що в результаті удару по казармі військової частини 33859 в Єйську було пошкоджено будівлю, а також поранено дев’ять російських військовослужбовців.

Що передувало?

Нагадаємо, що у п'ятницю, 21 червня, Генштаб ЗСУ повідомив, що у ніч на 21 червня Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї. За результатами бойової роботи зафіксовано серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією.

безпілотник (4727) вибух (4591) росія (67271) ЗСУ (7852)
Потужно. Згоріло 2 сараї і дві сотки трави...
показати весь коментар
23.06.2024 00:04 Відповісти
Успішністю там і рядом не стояло. БПЛА добре себе зарекомендували по нафтопереробці і зберіганню, от туди б ці літачки і посилать. А по таким цілям залишається асфальт зєлєнскага з тим же результатом
показати весь коментар
23.06.2024 00:14 Відповісти
То погана "картинка" Вчора мені скинули прекрасні порівняльні фото Той ангар справа повністю спалений та розкиданий вибухом В казармі (зліва) пролом гарний - танк заїде Самі кацапи написали про 28 ЗАГИБЛИХ "ценних специалистав"
показати весь коментар
23.06.2024 06:16 Відповісти
Молодці наші хлопці , що працюють по цілях окупантів ,
все буде добре 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
23.06.2024 00:24 Відповісти
Непогано.
показати весь коментар
23.06.2024 00:44 Відповісти
Кто-то ещё сомневается, что ЗСУ воюет против реальных орков? Посмотрите на ***...ще этого существа! Это даже не свинособака, а "Нечто" ("A Thing"):
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dlps74/18_ua_47th_mechanized_brigades_strike_drone/
показати весь коментар
23.06.2024 00:46 Відповісти
 
 