Атака Сил обороны по базе "шахедов" у Ейска: появились спутниковые снимки. ВИДЕО
Появились спутниковые снимки, на которых видны повреждения, нанесенные в результате удара дронов в ночь на 21 июня по воинской части ПВО, которая находится недалеко от авиабазы в Ейске, что в Краснодарском крае РФ.
Соответствующие снимки опубликовало издание "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
Сравнение спутниковых снимков за 20 и 21 июня показывает, что на территории вражеской воинской части ПВО было повреждено здание казармы и расположенный рядом ангар.
В свою очередь Telegram-канал Astra со ссылкой на источники в экстренных службах Краснодарского края сообщает, что в результате удара по казарме воинской части 33859 в Ейске было повреждено здание, а также ранены девять российских военнослужащих.
Что предшествовало?
Напомним, что в пятницу, 21 июня, Генштаб ВСУ сообщил, что в ночь на 21 июня Силы обороны Украины нанесли успешный удар по местам хранения и подготовки к применению "Shahed-136/Герань-2", учебных корпусах, пунктах управления и связи расчетов этих БпЛА, расположенных в Краснодарском крае. По результатам боевой работы зафиксирована серия взрывов и пожар с последующей детонацией.
