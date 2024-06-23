РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8854 посетителя онлайн
Новости Видео
8 329 6

Атака Сил обороны по базе "шахедов" у Ейска: появились спутниковые снимки. ВИДЕО

Появились спутниковые снимки, на которых видны повреждения, нанесенные в результате удара дронов в ночь на 21 июня по воинской части ПВО, которая находится недалеко от авиабазы в Ейске, что в Краснодарском крае РФ.

Соответствующие снимки опубликовало издание "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

Сравнение спутниковых снимков за 20 и 21 июня показывает, что на территории вражеской воинской части ПВО было повреждено здание казармы и расположенный рядом ангар.

В свою очередь Telegram-канал Astra со ссылкой на источники в экстренных службах Краснодарского края сообщает, что в результате удара по казарме воинской части 33859 в Ейске было повреждено здание, а также ранены девять российских военнослужащих.

Что предшествовало?

Напомним, что в пятницу, 21 июня, Генштаб ВСУ сообщил, что в ночь на 21 июня Силы обороны Украины нанесли успешный удар по местам хранения и подготовки к применению "Shahed-136/Герань-2", учебных корпусах, пунктах управления и связи расчетов этих БпЛА, расположенных в Краснодарском крае. По результатам боевой работы зафиксирована серия взрывов и пожар с последующей детонацией.

Также читайте: Во временно оккупированном Энергодаре беспилотник разрушил подстанцию ​​"Луч", - МАГАТЭ

Автор: 

беспилотник (4135) взрыв (6882) россия (96949) ВСУ (6862)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потужно. Згоріло 2 сараї і дві сотки трави...
показать весь комментарий
23.06.2024 00:04 Ответить
Успішністю там і рядом не стояло. БПЛА добре себе зарекомендували по нафтопереробці і зберіганню, от туди б ці літачки і посилать. А по таким цілям залишається асфальт зєлєнскага з тим же результатом
показать весь комментарий
23.06.2024 00:14 Ответить
То погана "картинка" Вчора мені скинули прекрасні порівняльні фото Той ангар справа повністю спалений та розкиданий вибухом В казармі (зліва) пролом гарний - танк заїде Самі кацапи написали про 28 ЗАГИБЛИХ "ценних специалистав"
показать весь комментарий
23.06.2024 06:16 Ответить
Молодці наші хлопці , що працюють по цілях окупантів ,
все буде добре 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
23.06.2024 00:24 Ответить
Непогано.
показать весь комментарий
23.06.2024 00:44 Ответить
Кто-то ещё сомневается, что ЗСУ воюет против реальных орков? Посмотрите на ***...ще этого существа! Это даже не свинособака, а "Нечто" ("A Thing"):
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dlps74/18_ua_47th_mechanized_brigades_strike_drone/
показать весь комментарий
23.06.2024 00:46 Ответить
 
 