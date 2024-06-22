РУС
Во временно оккупированном Энергодаре беспилотник разрушил подстанцию ​​"Луч", - МАГАТЭ

Експерти МАГАТЕ відвідали електропідстанцію

В среду, 19 июня, во временно оккупированном городе Энергодар Запорожской области беспилотник атаковал и разрушил электроподстанцию "Луч". Город частично обесточен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ).

Эксперты агентства посетили электроподстанцию "Луч", которая, по утверждению представителей ЗАЭС, получила повреждения в результате атаки беспилотника в среду, 19 июня. Это уже второе повреждение этой подстанции с 2022 года. После атаки в среду вечером город Энергодар был обесточен.

Подстанция "Луч" обычно обеспечивает электроэнергией часть города и другие районы - такие, как водонасосная станция, промышленная зона и окружающие небольшие города. По состоянию на четверг, 20 июня, часть Энергодара получала электроэнергию через линию электропередач "Радуга". Электроснабжение ЗАЭС на этот раз непосредственно не пострадало, поскольку станция не получает электроэнергию извне ни от ЛЭП "Луч", ни от ЛЭП "Радуга".

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что этот инцидент стал еще одним строгим напоминанием о том, что для поддержания ядерной безопасности важно иметь надежную связь между атомной электростанцией и внешней сетью как для работающих, так и для остановленных станций.

Любое нападение, влияющее на энергоснабжение любой из украинских АЭС, будет нарушением семи основных принципов обеспечения ядерной безопасности во время конфликта. Четвертый принцип предусматривает, что "для всех ядерных объектов должно быть обеспечено надежное внешнее энергоснабжение из сети, - подчеркнул Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с энергоснабжением украинских атомных электростанций за пределами площадок. Он напомнил, что Запорожская АЭС уже потеряла доступ к большинству своих внешних линий электропередач и является особенно уязвимой в этом отношении.

Также читайте: МАГАТЭ владеет ситуацией на ЗАЭС, - Гросси

беспилотник (4111) МАГАТЭ (436) Энергодар (159)
Чий безпілотник?
22.06.2024 08:06 Ответить
Не факт що він взагалі був той безпілотник. Це заява кацапів.

за твердженням представників ЗАЕС, зазнала пошкоджень внаслідок атаки безпілотника....
22.06.2024 08:12 Ответить
Не знаю який сенс в знеструмленні Енергодару, зате ні в Криму ні в Білгороді жодних знеструмлень не спостерігається, - всі ТЕСи й ЛЕПи працюють забезпечуючи оркам комфортний відпочинок...
22.06.2024 08:08 Ответить
Какая жаль что окупанты в окупированном городе сидят без света. Но все что сейчас творится на ЗАЕС ето ответственность МАГАТЕ и подконтрольной им рашистских террористов с которыми они сосутся.
22.06.2024 08:13 Ответить
Запросити в штатів супутникові спостереження за районом АЕС. Бо за уламками БПЛ висновки робити не варто, оскільки апарат може бути і скоріш за все є, трофейним.
22.06.2024 08:31 Ответить
Хто та звідки постачає ЕЕ на окуповані території? Колись буде чітка відповідь?
22.06.2024 09:01 Ответить
"Брат Шаурми".
22.06.2024 11:49 Ответить
Це хто?
22.06.2024 13:03 Ответить
 
 