Во временно оккупированном Энергодаре беспилотник разрушил подстанцию ​​"Луч", - МАГАТЭ

В среду, 19 июня, во временно оккупированном городе Энергодар Запорожской области беспилотник атаковал и разрушил электроподстанцию "Луч". Город частично обесточен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ).

Эксперты агентства посетили электроподстанцию "Луч", которая, по утверждению представителей ЗАЭС, получила повреждения в результате атаки беспилотника в среду, 19 июня. Это уже второе повреждение этой подстанции с 2022 года. После атаки в среду вечером город Энергодар был обесточен.

Подстанция "Луч" обычно обеспечивает электроэнергией часть города и другие районы - такие, как водонасосная станция, промышленная зона и окружающие небольшие города. По состоянию на четверг, 20 июня, часть Энергодара получала электроэнергию через линию электропередач "Радуга". Электроснабжение ЗАЭС на этот раз непосредственно не пострадало, поскольку станция не получает электроэнергию извне ни от ЛЭП "Луч", ни от ЛЭП "Радуга".

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что этот инцидент стал еще одним строгим напоминанием о том, что для поддержания ядерной безопасности важно иметь надежную связь между атомной электростанцией и внешней сетью как для работающих, так и для остановленных станций.

Любое нападение, влияющее на энергоснабжение любой из украинских АЭС, будет нарушением семи основных принципов обеспечения ядерной безопасности во время конфликта. Четвертый принцип предусматривает, что "для всех ядерных объектов должно быть обеспечено надежное внешнее энергоснабжение из сети, - подчеркнул Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с энергоснабжением украинских атомных электростанций за пределами площадок. Он напомнил, что Запорожская АЭС уже потеряла доступ к большинству своих внешних линий электропередач и является особенно уязвимой в этом отношении.

